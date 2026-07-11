За последние недели мы сделали обзор сразу нескольких сервисов поиска бензина в России. Однако ни один нельзя назвать ультимативным, ведь содержащаяся там информация охватывает далеко не все АЗС страны. Но теперь карту бензина запустил навигатор 2ГИС. Она показывает, на каких заправках есть топливо и в каком объёме. Функция особенно пригодится тем, кто последние недели сталкивался с пустыми колонками и очередями на АЗС. Данные собираются автоматически и дополняются сообщениями самих водителей, так что перед поездкой можно прикинуть, куда реально ехать за топливом.

Что показывает карта бензина в 2ГИС

По данным разработчиков, на карте отображаются почти 29 тысяч заправок — это практически все АЗС в стране. Открыть её можно прямо с главного экрана навигатора или через веб-версию сервиса на сайте. Там видно не только сами станции, но и дополнительные детали, полезные в дороге. В целом, всё то же самое можно встретить и в похожем сервисе СберБанка, куда интегрированы карты 2ГИС.

В карточке заправки можно посмотреть, какое топливо есть в наличии, его стоимость, а также ограничения и загрузку. По словам компании, сервис показывает, можно ли наливать бензин в канистру и есть ли на станции очередь. Это как раз те вещи, которые обычно узнаёшь уже на месте — а теперь их видно заранее.

Бензин сегодня — откуда берёт данные 2ГИС

Здесь важно понимать источник, потому что от него зависит, насколько можно доверять информации. Сервис показывает, где недавно покупали бензин, а не то, что заправка сама о себе сообщает. В основе лежат обезличенные данные о транзакциях от Сбера — партнёра сервиса.

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Второй источник — сообщения самих пользователей. Водители делятся тем, какой вид топлива есть на АЗС, его ценой, лимитами и размером очереди. Такой подход даёт более живую картину, чем официальные данные заправок, но и надёжность здесь напрямую зависит от того, как часто люди обновляют информацию.

Как пользоваться картой бензина в 2ГИС

Порядок действий простой и работает как в приложении, так и на сайте. Вот что нужно сделать:

Открыть карту бензина с главного экрана приложения 2ГИС или на сайте. С помощью фильтра выбрать АЗС с нужным видом топлива и подходящим размером очереди. Открыть карточку заправки, чтобы уточнить наличие нужной марки, ограничения на отпуск и загрузку. Построить маршрут прямо из карточки АЗС.

Отдельно устанавливать ничего не придётся, если 2ГИС у вас уже стоит — карта доступна в текущей версии приложения. Но на всякий случай обновите приложение по нашей инструкции.

Кому карта бензина реально пригодится

В первую очередь функция полезна тем, кто планирует дальние поездки и не хочет упереться в закрытую или пустую колонку в незнакомом месте. Пригодится она и в периоды перебоев с топливом, когда наличие конкретной марки на конкретной АЗС становится непредсказуемым.

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Главная ценность — это возможность заранее выбрать заправку с нужным видом топлива и без большой очереди, а потом сразу построить до неё маршрут в том же приложении. Не нужно объезжать станции вслепую или обзванивать их по телефону.

Разработчики обещают, что сервис будет развиваться: планируют подключать новые источники и уточнять статусы заправок. Это значит, что часть данных сейчас может быть неточной или запаздывать, особенно там, где мало транзакций и мало активных пользователей.