В этом году в WhatsApp может появиться вход с нескольких устройств и удобный поиск

Так уж сложилось, что самым популярным мессенджером нашего времени является WhatsApp. При всем удобстве Telegram и любви китайцев к WeChat, именно мессенджер, входящий в структуру Facebook, является самым массовым в мире. Все из-за того, что он очень простой и понятный. Но есть у него и минусы, многие из которых, особенно после появления Telegram, раздражают людей. Все эти минусы давно пора бы уже было проработать и обратить в плюсы, но руководство сервиса почему-то тянуло. Теперь появилась информация, согласно которой грядет большое обновление всего WhatsApp. Именно это обновление положит конец его недостаткам. Если так произойдет, страшно даже представить, насколько вырастет аудитория у этого мессенджера.

Обновление WhatsApp

WhatsApp, принадлежащий Facebook, как сообщается, тестирует множество новых функций, которые, как предполагается, станут доступны уже в этом году. Правда, точная дата пока не сообщается. Но если уже началось тестирование готовых наработок, то говорить можно о нескольких месяцах.

Эти функции были впервые обнаружены WABetaInfo и объединены XDA Dewelopers. Потенциально нововведения ориентированы на уменьшение удара долгожданного добавления рекламы в приложениях. В обновлении для каждого найдется то, чего он давно ждал.

Вход в WhatsApp с нескольких устройств

Среди наиболее полезных из ожидаемых функций, будет возможность входа с нескольких устройств и обновленная утилита хранения данных. Именно это, как сообщается, было подтверждено в ходе тестирования WABetaInfo. Если все так, как нам сулят, WhatsApp будет поддерживать до четырех устройств одновременно.

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Это означает, что пользователи смогут входить в систему и поддерживать ее на четырех устройствах. На фоне того, что происходит сейчас, это кажется просто фантастикой. Особенно приятно, что это должны быть разные устройства, а не только смартфоны. Для обычного пользователя, у которого есть смартфон, компьютер и планшет, четырех гаджетов хватит более чем.

WhatsApp получит новую функцию «Использование хранилища». В ближайшем будущем это существенно упростит управление хранилищем, используемым WhatsApp. Появится новый инструмент для фильтрации, сортировки и поиска файлов. Будет добавлена возможность сортировки по размеру и дате добавления.

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Новый способ удаления файлов в WhatsApp

WhatsApp также изменит процесс удаления файлов на iOS. Пользователи смогут выбирать по типу файла между фотографиями, GIF-файлами и видео, а также голосовых сообщений, документов и наклеек. Так можно будет удалять не только все (за исключением помеченного звездочками), а еще и отдельные категории файлов.

Это еще не все и есть другие новые функции, которые были обнаружены в ходе тестирования. Например, две функции для всех пользователей в мире и одну специально для Индии. Хотя, возможно, и она доберется до остальных стран.

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Новые функци WhatsApp

Во-первых, WhatsApp в настоящее время тестирует способ, позволяющий пользователям осуществлять поиск по дате. Приложение уже позволяет осуществлять поиск контента в чатах, но на самом деле нет простого способа быстро найти все, основываясь на том, когда оно было отправлено.

Появится специальный значок календаря, листая даты которого можно будет переходить к сообщениям за любую дату. В итоге, после того, как выбор будет сделан, результаты поиска будут отображаться только для выбранной даты.

Для расширения возможностей поиска WhatsApp может активировать функцию отправки изображения в Google для поиска по картинке.

Изменения для Индии нацелены на то, чтобы пользователи в этой стране чувствовали себя более комфортно и привычно. Учитывая то, что в Индии живет примерно 1,3 миллиарда человек (примерно, как в Китае), такой интерес к этому рынку максимально оправдан и он может принести как пользу, так и существенные неприятности, как это было в случае с TikTok.

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Компания тестирует интеграцию с популярной индийской социальной сетью ShareChat. Компания надеется обслуживать более 60 миллионов активных пользователей ежемесячно на видеохостинге в социальных сетях. Для этого теперь добавлена ​​возможность воспроизведения видео ShareChat в режиме PiP. Затем они будут воспроизведены непосредственно в приложении обмена сообщениями.

Когда можно будет пользоваться WhatsApp на разных устройствах

К сожалению, на момент подготовки этой статьи, перечисленные здесь функции даже не доступны в бета-тестировании. Поэтому пока не стоит торопить события и переоценивать вероятность появления новых функций в ближайшие пару месяцев.

То, что такие изменения грядут, это и так понятно, и новая информация только подтверждает это. Теперь мы знаем, что обновление может появиться уже в этом году. Правда, пока непонятно, выйдут ли все новые функции одновременно или они будут появляться постепенно с разницей в несколько недель. Второй вариант очень возможен в рамках минимизации риска выпуска сырого продукта.

Не ясно и для каких платформ выйдет обновление. Скорее всего, оно будет универсальным (иначе какой смысл в мультидоступе). Вполне возможно, что обновление функциональных возможностей будет сопровождаться косметическими изменениями и обновленным интерфейсом.

Нам остается только ждать, но теперь можно уже быть почти уверенными в том, что обновления будут, и постепенно устаревающий на фоне Telegram (где у нас есть свой специальный чат) и WeChat мессенджер WhatsApp станет более современным.