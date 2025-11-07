В GigaChat добавили общение голосом. Объясняю, почему теперь ИИ-ассистент Сбера лучше Алисы

Бесплатная нейросеть от Сбера обновилась: теперь с GigaChat можно говорить голосом как с Алисой. Это значит, вам вовсе не обязательно вводить текстовый запрос — достаточно лишь произнести его, держа телефон перед собой. Общаться с Гигачатом можно в приложении для Android или в веб-версии. Посмотрим, как это работает.

Пока общение голосом в GigaChat доступно в бета-версии, а значит может работать некорректно. Вообще для может стать открытием то, что ИИ Сбера раньше не поддерживал подобной функции, но это действительно так. На выбор есть мужской голос и женский — изменить его можно в настройках приложения.

Их звучание отличается от Алисы, но кажется более реалистичным. По крайней мере, мужской голос GigaChat выдает ответ, будто разговариваешь с кем-то из друзей. ИИ меняет интонацию, делает уместные паузы и со стороны его сложно отличить от человека.

При запуске открывается полноценная запись без пауз и даже есть таймер, но есть возможность отключить таймер. А когда его заканчиваешь, приложение почему-то предлагает оценить «звонок». При этом запросы не транскрибируются на экране, но расшифровку разговора с Гигачатом потом можно скачать, поделиться, сохранить в закладки или удалить в разделе «Мои чаты».

В этом режиме GigaChat запоминает контекст разговора: можно начать с одного запроса, постепенно перейти на другую тему и при необходимости вернуться к той, с которой начал. Также удобно, что ассистента можно перебивать, если ответ не нравится — срабатывает почти сразу. GigaChat в режиме разговора не умеет генерировать контент: чтобы нарисовать картинку или сделать что-то еще, голос предложит закончить разговор и перейти в чат для ввода запроса.

Скачать приложение GigaChat

Одно можно сказать смело: реализация в виде звонка и отсутствие генерации контента расстраивают. У Алисы AI остается же комбинированный чат со всеми функциями. Зато ответы Гигачата более душевные, общение с ним — человечное и непринужденное, более естественное. Пробуйте сами и делитесь в нашем Телеграм-чате своими впечатлениями.