В GigaChat добавили общение голосом. Объясняю, почему теперь ИИ-ассистент Сбера лучше Алисы

Иван Герасимов

Бесплатная нейросеть от Сбера обновилась: теперь с GigaChat можно говорить голосом как с Алисой. Это значит, вам вовсе не обязательно вводить текстовый запрос — достаточно лишь произнести его, держа телефон перед собой. Общаться с Гигачатом можно в приложении для Android или в веб-версии. Посмотрим, как это работает.

В GigaChat добавили общение голосом. Объясняю, почему теперь ИИ-ассистент Сбера лучше Алисы. В GigaChat добавили голосовой чат с ИИ. Как пользоваться? Фото: github. Фото.

В GigaChat добавили голосовой чат с ИИ. Как пользоваться? Фото: github

Пока общение голосом в GigaChat доступно в бета-версии, а значит может работать некорректно. Вообще для может стать открытием то, что ИИ Сбера раньше не поддерживал подобной функции, но это действительно так. На выбор есть мужской голос и женский — изменить его можно в настройках приложения.

В GigaChat добавили общение голосом. Объясняю, почему теперь ИИ-ассистент Сбера лучше Алисы. Гигачат запускает общение с ассистентом в виде звонка. Фото.

Гигачат запускает общение с ассистентом в виде звонка

Их звучание отличается от Алисы, но кажется более реалистичным. По крайней мере, мужской голос GigaChat выдает ответ, будто разговариваешь с кем-то из друзей. ИИ меняет интонацию, делает уместные паузы и со стороны его сложно отличить от человека.

В GigaChat добавили общение голосом. Объясняю, почему теперь ИИ-ассистент Сбера лучше Алисы. В настройках режима есть смена голоса. Фото.

В настройках режима есть смена голоса

При запуске открывается полноценная запись без пауз и даже есть таймер, но есть возможность отключить таймер. А когда его заканчиваешь, приложение почему-то предлагает оценить «звонок». При этом запросы не транскрибируются на экране, но расшифровку разговора с Гигачатом потом можно скачать, поделиться, сохранить в закладки или удалить в разделе «Мои чаты».

В GigaChat добавили общение голосом. Объясняю, почему теперь ИИ-ассистент Сбера лучше Алисы. Расшифровки по ходу общения нет, но она сохраняется в конце отдельным файлом. Фото.

Расшифровки по ходу общения нет, но она сохраняется в конце отдельным файлом

В этом режиме GigaChat запоминает контекст разговора: можно начать с одного запроса, постепенно перейти на другую тему и при необходимости вернуться к той, с которой начал. Также удобно, что ассистента можно перебивать, если ответ не нравится — срабатывает почти сразу. GigaChat в режиме разговора не умеет генерировать контент: чтобы нарисовать картинку или сделать что-то еще, голос предложит закончить разговор и перейти в чат для ввода запроса.

Скачать приложение GigaChat

Одно можно сказать смело: реализация в виде звонка и отсутствие генерации контента расстраивают. У Алисы AI остается же комбинированный чат со всеми функциями. Зато ответы Гигачата более душевные, общение с ним — человечное и непринужденное, более естественное. Пробуйте сами и делитесь в нашем Телеграм-чате своими впечатлениями.

Сэм Альтман рассказал о будущем OpenAI и планах на развитие ИИ

Глава OpenAI Сэм Альтман поделился амбициозными планами развития компании и своим видением будущего искусственного интеллекта. В откровенной беседе с журналистами он затронул ключевые аспекты деятельности OpenAI, от финансовых стратегий до технологических прорывов, которые могут кардинально изменить взаимодействие человека с ИИ. Особенно интересно услышать это не от разного рода аналитиков, а от руководителя одной из самых крупных ИИ-компаний.

5 функций из подписки Алиса Про, которые стали бесплатными и теперь доступны всем

Чуть больше года назад Яндекс ввел платную подписку Алиса Про за 100 ₽/мес, которая расширяет возможности виртуального помощника как на колонках компании, так и в чате с Алисой. Вместе с тем способности базовой версии ассистента были урезаны, из-за чего без подписки российский аналог ChatGPT фактически становился бесполезным. Особенно, когда можно скачать DeepSeek или на крайний случай воспользоваться нейросетью GigaChat от Сбера. Но сегодня Яндекс обновил Алису, открыв доступ к самой продвинутой генеративной модели YandexGPT 5 Pro всем пользователям.

GPT-5 станет идеальной нейронкой для программистов

OpenAI готовится представить новую модель GPT-5, которая может кардинально изменить подход к программированию и разработке программного обеспечения. Ожидаемый в августе релиз обещает значительные улучшения в области кодинга и логического мышления. Нейросети для программистов есть и сейчас, но совсем скоро у них может появится еще более серьезный инструмент и не абы от кого, а от самой Open AI.

