В интернете появились моды на мессенджер MAX, которые якобы отключают слежку. Стоит ли их качать?

Герман Вологжанин

Опасения относительно приложения MAX заставляют людей идти на крайние меры. Многие из тех, кому навязывают национальный мессенджер, покупают для его использования отдельный смартфон, отключают разрешения или просто ставят неработающий MAX, чтобы «отмазаться». Но недавно появился еще один метод, якобы позволяющий обезопасить себя от всевидящего ока. Это моды на MAX, набирающие популярность в интернете.

В интернете появились моды на мессенджер MAX, которые якобы отключают слежку. Стоит ли их качать? Тестируем моды MAX на безопасность. Фото.

Тестируем моды MAX на безопасность

Моды на мессенджер MAX

С момента обретения статуса национального мессенджера и появления слухов о слежке было выпущено несколько модов MAX:

  • Зеленый Макс;
  • WhiteMAX;
  • reMAX.

Первые два уже успели удалить, в то время как reMAX остается доступен на платформе GitHub, где можно скачать APK-файл. В отличие от официального приложения мессенджера, мод позиционирует себя как его безопасный аналог — тот же MAX с пользовательскими чатами, но с отключенными разрешениями, которые потенциально могут представлять угрозу.

Моды на мессенджер MAX. Так разработчики reMAX описывают преимущества своего мода. Фото.

Так разработчики reMAX описывают преимущества своего мода

К APK-файлу анонимные разработчики прикрепили подробный отчет об изменениях, заявив, что в приложении reMAX были отключены:

  • геолокация;
  • камера;
  • доступ к контактам;
  • автозапуск;
  • трекеры активности.

Таким образом, мод должен представлять собой безопасную версию MAX, не имеющую технической возможности следить за местоположением пользователя, анализировать список контактов и снимать его на камеру телефона.

Стоит ли скачивать мод MAX

Перед установкой reMAX разработчики рекомендуют удалить MAX на телефоне, поскольку собою мод заменяет мессенджер. При запуске APK-файла его блокирует система безопасности Google, называя приложение вредоносным.

Стоит ли скачивать мод MAX. Даже Google называет reMAX опасным приложением. Фото.

Даже Google называет reMAX опасным приложением

Визуально reMAX полностью копирует MAX за исключением приветственного экрана. Мод отображает все сохраненные ранее чаты. Но в чем его безопасность, если на видоизмененное приложение ругается даже Google?

reMAX действительно не запрашивает разрешение на доступ к камере или местоположению. Эта функция из него попросту вырезана, в связи с чем вы не сможете отправить кому-либо свои фото и видео. Вместе с тем обещанное разработчиками отключение доступа к контактам не работает. reMAX может получить соответствующее разрешение по запросу.

Стоит ли скачивать мод MAX. В reMAX отключены не все обещанные разрешения. Фото.

В reMAX отключены не все обещанные разрешения

В завершение я прогнал APK-файлы MAX и reMAX через сервис Virus Total. Как выяснилось, мод действительно запрашивает меньше критических разрешений (8 вместо 13), однако, как было отмечено выше, все равно имеет доступ к контактам и потенциально может прослушивать пользователя через микрофон.

Стоит ли скачивать мод MAX. Слева — разрешения MAX, справа — reMAX. Фото.

Слева — разрешения MAX, справа — reMAX

В любом случае мод MAX не стоит рассматривать как более безопасную версию национального мессенджера. Да, он запрашивает меньше разрешений, однако доступ к получаемой информации могут иметь не только разработчики MAX, но и создатели reMAX. Как они ими распорядятся — большой вопрос. Поэтому лучше не устанавливать мод MAX, ведь он может оказаться опаснее самого национального мессенджера.

Как отключить слежку в MAX

Самое интересное заключается в том, что все разрешения MAX можно отключить самостоятельно, и для этого не нужно устанавливать специальный мод. Просто не предоставляйте национальному мессенджеру доступ к контактам и прочим данным, когда он их потребует, или принудительно отключите права через настройки смартфона. Подробнее об этом читайте в инструкции, где мы рассказывали, как безопасно пользоваться MAX.

Даже если допустить, что мод является безопасной версией MAX, ваша переписка все равно может оказаться в руках третьих лиц, согласно политике конфиденциальности национального мессенджера. В отличие от WhatsApp, приложение лишено сквозного шифрования, которое нельзя добавить ни через один мод.

