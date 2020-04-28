В России сделали приложение, которое показывает контакты с заболевшими COVID 19 на карте

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AndroidInsider.ru 0

Самоизоляция и социальная дистанция на данный момент являются лучшими способами, чтобы препятствовать распространению коронавирусной инфекции. Однако главной проблемой остается определить, где именно находятся очаги заражения вирусом, а также выявить всех, с кем контактировали заболевшие. Поэтому не так давно Apple и Google объединились, чтобы создать систему отслеживания контактов с больными коронавирусом на iOS и Android. API новой системы будет доступно только в мае, поэтому во многих странах разработали специальные приложения, которые помогают выявлять потенциальных носителей коронавируса. Скоро подобное приложение появится и в России.

Это приложение показывает заболевших коронавирусом на карте

По задумке разработчиков проект MySafe должен помочь сделать «видимым» распространение вируса по стране за счет сбора статистики состояния здоровья пользователей. Так приложение, которое скоро выйдет на Android и iOS, сможет создать базу данных для анализа распространения заболевания и выявления очагов инфекции. Пользователи сами смогут сообщать о своем состоянии (здоровы, переболели, болеют коронавирусом сейчас и так далее), а приложение выведет полученную информацию на карту.

Как узнать, кто болеет коронавирусом

Показ заболевших в MySafe планируется осуществить на карте в реальном времени. Для этого приложение будет сохранять геолокационные точки пользователей за 14 дней. Подразумевается, что сами люди проявят свою активную позицию и сообщат, если у них наблюдаются симптомы заболевания (или они уже заболели). Свой статус здоровья человек меняет только после официального диагноза, и эта информация анонимна для других пользователей. При этом он предупрежден об ответственности за ложное сообщение, и в случае мошенничества, «шутника» можно легко вычислить.

Приложение предложит пройти опрос о состоянии здоровья

Другие пользователи, открыв приложение, смогут увидеть все очаги заражения вокруг себя, вплоть до конкретного дома. Таким образом у них появляется возможность безопасно передвигаться — все же многим сотрудникам в пищевой, добывающей, фармацевтической и других промышленностях все еще приходится ходить на работу каждый день. Аптеки, продуктовые магазины, курьеры — они должны работать, чтобы у остальных на карантине была возможность не выходить из дома. Кстати, в MySafe есть партнерка с аптеками — можно показать приложение на телефоне и получить скидку на лекарства. Такие аптеки тоже показываются на карте.

Все заболевшие или потенциально инфицированные показываются на карте

В перспективе, если как можно больше пользователей установят такое приложение, это позволит минимизировать количество заражений, снизить ущерб для бизнеса и экономики в целом. Похожий сервис был запущен в Сингапуре, когда коронавирусная инфекция добралась до города. Люди знали, каких мест стоит избегать, и таким образом не заражались. Немаловажную роль здесь сыграли и карантинные меры. Кроме того, разработчики хотят интегрировать функцию создания цифрового пропуска.

Поскольку COVID-19 не исчезнет в одночасье, нам предстоит жить с ним продолжительное время. И только от нашего ответственного подхода будет зависеть, как ситуация сложится в дальнейшем. Как только приложение появится, стоит рассказать о MySafe родственникам, друзьям и знакомым, чтобы они тоже были вооружены таким приложением. Чем больше будет пользовательская база таких сервисов, тем больше окажется от них пользы. Единственное, что можно сейчас сделать, чтобы не допустить катастрофы – это реализовать стратегии, направленные на резкое сокращение быстрого роста новых случаев заражения. Это значит, что люди должны максимально сократить контакты и изменить привычный образ жизни.

Сейчас приложение проходит процесс публикации в Google Play и App Store, но apk уже можно скачать на сайте https://mysafe.ai/.

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