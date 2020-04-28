В России сделали приложение, которое показывает контакты с заболевшими COVID 19 на карте

Самоизоляция и социальная дистанция на данный момент являются лучшими способами, чтобы препятствовать распространению коронавирусной инфекции. Однако главной проблемой остается определить, где именно находятся очаги заражения вирусом, а также выявить всех, с кем контактировали заболевшие. Поэтому не так давно Apple и Google объединились, чтобы создать систему отслеживания контактов с больными коронавирусом на iOS и Android. API новой системы будет доступно только в мае, поэтому во многих странах разработали специальные приложения, которые помогают выявлять потенциальных носителей коронавируса. Скоро подобное приложение появится и в России.

По задумке разработчиков проект MySafe должен помочь сделать «видимым» распространение вируса по стране за счет сбора статистики состояния здоровья пользователей. Так приложение, которое скоро выйдет на Android и iOS, сможет создать базу данных для анализа распространения заболевания и выявления очагов инфекции. Пользователи сами смогут сообщать о своем состоянии (здоровы, переболели, болеют коронавирусом сейчас и так далее), а приложение выведет полученную информацию на карту.

Как узнать, кто болеет коронавирусом

Показ заболевших в MySafe планируется осуществить на карте в реальном времени. Для этого приложение будет сохранять геолокационные точки пользователей за 14 дней. Подразумевается, что сами люди проявят свою активную позицию и сообщат, если у них наблюдаются симптомы заболевания (или они уже заболели). Свой статус здоровья человек меняет только после официального диагноза, и эта информация анонимна для других пользователей. При этом он предупрежден об ответственности за ложное сообщение, и в случае мошенничества, «шутника» можно легко вычислить.

Другие пользователи, открыв приложение, смогут увидеть все очаги заражения вокруг себя, вплоть до конкретного дома. Таким образом у них появляется возможность безопасно передвигаться — все же многим сотрудникам в пищевой, добывающей, фармацевтической и других промышленностях все еще приходится ходить на работу каждый день. Аптеки, продуктовые магазины, курьеры — они должны работать, чтобы у остальных на карантине была возможность не выходить из дома. Кстати, в MySafe есть партнерка с аптеками — можно показать приложение на телефоне и получить скидку на лекарства. Такие аптеки тоже показываются на карте.

В перспективе, если как можно больше пользователей установят такое приложение, это позволит минимизировать количество заражений, снизить ущерб для бизнеса и экономики в целом. Похожий сервис был запущен в Сингапуре, когда коронавирусная инфекция добралась до города. Люди знали, каких мест стоит избегать, и таким образом не заражались. Немаловажную роль здесь сыграли и карантинные меры. Кроме того, разработчики хотят интегрировать функцию создания цифрового пропуска.

Поскольку COVID-19 не исчезнет в одночасье, нам предстоит жить с ним продолжительное время. И только от нашего ответственного подхода будет зависеть, как ситуация сложится в дальнейшем. Как только приложение появится, стоит рассказать о MySafe родственникам, друзьям и знакомым, чтобы они тоже были вооружены таким приложением. Чем больше будет пользовательская база таких сервисов, тем больше окажется от них пользы. Единственное, что можно сейчас сделать, чтобы не допустить катастрофы – это реализовать стратегии, направленные на резкое сокращение быстрого роста новых случаев заражения. Это значит, что люди должны максимально сократить контакты и изменить привычный образ жизни.

Сейчас приложение проходит процесс публикации в Google Play и App Store, но apk уже можно скачать на сайте https://mysafe.ai/.