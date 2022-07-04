В WhatsApp можно будет сделать так, чтобы никто не знал, что ты в сети

Этот год был очень насыщенным для WhatsApp. Иначе и быть не могло, ведь этому мессенджеру надо срочно предлагать что-то интересное и догонять Telegram, пока у него есть преимущество только в функциях, но не в аудитории. В противном случае потом что-то изменить уже будет сложно. Благодаря продуктивной работе разработчиков WhatsApp постоянно получает какие-то обновления. Среди последних можно вспомнить возможность отправлять файлы размером до 2 ГБ, а также добавлять до 512 человек в группы и сообщества. И это все только за последние три месяца. Но это еще не все.

Безопасность WhatsApp

Не забывает мессенджер и о безопасности. В прошлом месяце было объявлено о некоторых новых элементах управления, которые позволяют пользователям скрывать изображения своего профиля и время последнего посещения от определенных контактов. Это важные функции, которые позволяют повысить лояльность аудитории, которая в последнее время сильно пошатнулась.

Но это еще не все, и приложение еще не до конца готово. Разработчики намерены добавить более детализированные элементы управления конфиденциальностью с помощью еще одной новой функции.

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Можно ли сидеть в WhatsApp так, чтобы тебя не видели

WABetaInfo обнаружил, над какой новой функцией работает компания в отношении будущей версии WhatsApp. Она позволит пользователям скрывать свой онлайн-статус. Пока информации об этом маловато, но есть один снимок экрана. Он сделан в приложении для iOS, но можно не сомневаться, что только этой операционной системой функция не ограничится. Более того, она появится не только в Android-версии, но и в WhatsApp Web.

Чтобы получить доступ к новой функции, надо будет открыть «Последнее посещение» в разделе Настройки «Конфиденциальность». Именно там появится новый элемент. Он находится внизу и предлагает два варианта видимости статуса на выбор. В качестве основного по умолчанию будет выбран вариант, при котором ваш онлайн-статус всегда виден всем.

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Незаметное посещение WhatsApp

Если вас это не устраивает, то можно выбрать альтернативный вариант — «Так же, как последнее посещение». Сначала это немного сбивает с толку, но если разобраться, то все становится более понятным. В случае, если выбран этот пункт, то настройки отображения вашего статуса будут видеть те же, кто получают от вас отметку о почтении. Тут на выбор есть четыре варианта: все, мои контакты, расширенный список контактов или никто.

Почти наверняка функция будет работать так же, как отчеты о прочтении. То есть нельзя будет спрятаться от человека, не показывая ему свой статус. В качестве платы за это вы не сможете видеть его статус присутствия в сети. Но такая функция все равно будет полезна для тех, кто не хочет лишний раз демонстрировать всем подряд, что он запускал приложение и читал сообщения. Причины могут быть разными, но наличие такой функции дает больше возможностей конфиденциальности.

Новые функции Вотсап

Сейчас в WhatsApp зарегистрированы больше полутора миллиардов пользователей. Учитывая, что в мире всего проживает около восьми миллиардов человек, включая младенцев и стариков, с такой аудиторией его действительно можно считать народным. Аудитории второго по популярности мессенджера — Telegram — даже до миллиарда пользователей еще расти и расти.

Одно время его рост был взрывным на фоне проблем с безопасностью, постоянных сбоев и утечек WhatsApp, но в последнее время разработчики взялись за ум и дела у WhatsApp пошло более гладко. Сейчас уже даже никто не вспоминает о скандальной политике использования, согласно которой компания Meta (запрещена в Российской Федерации) могла использовать данные пользователей в целях продвижения рекламы.

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Конечно, до функциональности Telegram старому доброму WhatsApp далеко, но и распугать новыми сложными функциями аудиторию, которая привыкла к простому мессенджеру, тоже не хочется. Напомню, именно WhatsApp сделал кроссплатформенные мессенджеры для смартфонов привычным явлением. До этого была, например, ICQ, но это уже нечто другое. На смартфонах до WhatsApp чаще всего для сообщений использовались СМСки.

Новые функции внедряются постепенно, и наверняка скоро мы увидим что-то новое, но пока время еще не пришло. Но и функция, о которой я рассказал, тоже довольно полезна. Не всем стоит знать, что вы были в сети.