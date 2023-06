Ватсап готовит очередное крупное обновление. Теперь мессенджер окончательно превратится в Телеграм

Пожалуй, каждый ценитель игр знает о приставке Nintendo Switch. Она представляет из себя портативную консоль, которая продается по сравнительно демократичной цене. Но, имея на руках смартфон, вы можете поиграть в L.A. Noire, The Witcher 3 или The Legend of Zelda даже без приставки. Ведь на этой неделе вышел эмулятор Нинтендо Свитч на Андроид. Рассказываем, где его скачать, как настроить и во что поиграть, если надоели донатные помойки для телефона.