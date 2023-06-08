Ватсап готовит очередное крупное обновление. Теперь мессенджер окончательно превратится в Телеграм

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Иван Герасимов

В последнее время Ватсап обновляется семимильными шагами, причем делает это достаточно часто. Разработчики точечно добавляют в сборки новые функции, поэтому иногда апдейты выходят чуть ли не каждые неделю-две. Учитывая то, что обновление Телеграма не выходило уже достаточно давно, WhatsApp имеет реальную возможность вернуть миллионы людей, которые за последние годы перешли в мессенджер Павла Дурова! В частности, несколько полезных функций, которые появятся уже в ближайшее время, должны привлечь новых пользователей. Рассказываем, что интересного нас ждет в новой версии Ватсапа.

Ватсап готовит очередное крупное обновление. Теперь мессенджер окончательно превратится в Телеграм. Ватсап ждет очередное крупное обновление. Фото.

Ватсап ждет очередное крупное обновление

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Есть ли каналы в Ватсапе

Одна из главных новостей последних дней — появление каналов в Ватсапе. Теперь мессенджер превратится в настоящую соцсеть, где авторы смогут отправлять подписчикам контент в виде текста, видео, фотографий или опросов — прямо как в Телеграме. Администраторы каналов сами смогут решать, кто на них может подписываться, можно ли их найти через поиск и другие детали. Они также не увидят номера телефонов пользователей ровно как и другие подписчики.

Есть ли каналы в Ватсапе. Ватсап окончательно превращается в Телеграм благодаря каналам. Фото.

Ватсап окончательно превращается в Телеграм благодаря каналам

Все подписки на каналы в Ватсапе будут спрятаны во вкладке на нижней панели под названием «Актуальное» или через поиск. Разработчики пообещали максимальный уровень конфиденциальности: сообщения из каналов в Ватсапе будут удаляться каждые 30 дней, а чуть позже появятся инструменты для удаления с устройств подписчиков в еще более короткие сроки. Мессенджер внедрит еще пару интересных функций: например, нельзя будет сделать скриншот или пересылать записи из канала.

При этом у каналов с большим количеством подписчиков не будет сквозного шифрования, а у тех, что аудитория ограничена, в будущем ее добавят. WhatsApp также даст возможность администраторам зарабатывать на них и продвигать в поиске, чтобы привлекать больше подписчиков. Учитывая то, что аудитория Ватсапа превышает 2 миллиарда человек, это будет важнейшее нововведение за долгие годы!

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Как показать экран в Ватсапе

Другое улучшение коснется видеозвонков: не так давно в бета-версии мессенджера обнаружили интересное нововведение, которое будет полезно вообще многим — показ экрана при видеозвонке в Ватсапе! Зачем это нужно? Ну, во-первых, во время созвона с коллегами, чтобы в прямом эфире продемонстрировать свои наработки без необходимости скачивать сторонние приложения. Во-вторых, так вы всегда сможете объяснить своим родственникам, как настроить ту или иную функцию, не посещая их лично — сэкономите кучу времени, если вдруг будут проблемы со смартфоном у близких!

Как показать экран в Ватсапе. Трансляцию экрана во время видеозвонка можно будет включить одним нажатием. Фото.

Трансляцию экрана во время видеозвонка можно будет включить одним нажатием

Включить демонстрацию экрана в Ватсапе можно будет простым способом: кнопка расположена прямо на панели управления вызовом. После нажатия на нее нужно подтвердить выбор и начнется трансляция вашего экрана для другого пользователя. Удобно? Не то слово! Тем более, что в FaceTime на Айфоне и в Телеграме трансляция экрана есть уже давно.

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Не отправляется фото в Ватсапе — что делать

Наверняка каждый сталкивался с тем, что в Ватсапе не отправлялось фото при плохом сигнале сети. Или же вы перекидывали снимок, но приходил он в плохом качестве. Теперь такой проблемы не будет, так как перед отправкой можно выбрать качество фотографии: этот переключатель обнаружили в недавней бета-версии Ватсапа для Андроид.

Не отправляется фото в Ватсапе — что делать. При отправке можно применить сжатие, чтобы файл выгрузился быстрее. Фото.

При отправке можно применить сжатие, чтобы файл выгрузился быстрее

Кнопка для выбора качества фото расположена вверху экрана, а при нажатии на нее у вас появится табличка с выбором разрешения — стандартного или высокого. Имейте в виду, что снимок в высоком качестве будет выгружаться дольше и займет больше места в памяти, а при отправке пометится значком «HD» в нижнем левом углу — идеально подойдет для фотографов и тем, кому нужен файл в высоком разрешении.

Стоит иметь в виду и то, что снимок не будет отправлен не в исходном качестве, поэтому небольшое сжатие к нему все же применяется. В то же время, отправить изображение в обычном качестве получится быстро, но при увеличении будут хуже видны детали — здесь сжатие будет заметно сильнее. А вот изменить качество видео в Ватсапе нельзя, так как мессенджер по умолчанию ограничивает размер до 16 Мб, а длительность — от 90 секунд до 3 минут. То же самое касается изображения для статусов — для него сжатие тоже не работает.

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Как видите, новые фишки Ватсапа уже доступны в бета-версиях, но вы можете опробовать их уже сейчас. О том, как скачать тестовую сборку, скорее читайте в нашей инструкции!

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