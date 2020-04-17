Вот вам и крутой сервис: миллионы учеток ZOOM утекли в Сеть

Уже несколько лет в мире наблюдается большой спрос на видеосвязь. Не считая тех, кто запирается в мессенджерах, люди стали больше любить относительно ”живое” общение. Им уже не хватает просто поговорить голосом и хочется смотреть на собеседника. Особенно это актуально, когда общаются несколько людей. Поэтому в последнее время наметился взрывной рост таких средств связи, как Skype, Face Time и Zoom. Последний как-то наиболее активно начал набирать свою аудиторию. Вот только проблема большого количества пользователей в том, что надо как-то умудриться сохранить в секрете их данные. Сервис Zoom сделать этого не смог и допустил большую утечку учетных записей пользователей.

Безопасны ли Zoom конференции

Ни для кого не секрет, что чем больше у тебя есть, тем больше другие хотят, чтобы ты с ними поделился. Особенно актуально это в отношении хранилищ данных. Если у тебя много пользовательских данных, на тебя будут постоянно совершаться атаки и тебя будут стараться ”ограбить”. В век информационных технологий самым главным ресурсом является информация.

Например, сейчас все сидят по домам из-за пандемии коронавируса. В это время те, кто работает на дому или просто соскучился по своим друзьям и родственникам, начинают искать новые способы общения с ними. Одним из популярных сервисов на этом фоне стал американский Zoom. Если до пандемии он насчитывал десятки миллионов пользователей, то сейчас уже сотни миллионов. Признаюсь честно, раньше я знал о сервисе только то, что он в принципе существует, а сейчас даже начал пользоваться им по работе.

200 миллионов из тех, кто используют Zoom, теперь в опасности. Стало ясно, что американский сервис из Сан-Хосе стал чуть ли не инструментом для шпионажа за пользователями. Поэтому многим стоит задуматься, хотят ли они дальше пользоваться таким инструментом.

По сообщениям немецкого издания Heise, власти США заинтересовались работой сервиса. Есть информация, что ”на сторону” сливаются учетные данные пользователей, включая данные их аккаунтов в Facebook. Также утекают и данные пользователей iOS, но в этом случае утечка ограничивается только данными самой учетной записи Zoom.

Ранее в работе сервиса уже были обнаружены уязвимости. Например, около года назад одна из дыр в безопасности позволяла хакерам присоединяться к вашей конференции и подслушивать ваш разговор. Правда, эта уязвимость всплыла только сейчас, на волне роста популярности и широкого обсуждения сервиса.

Дело в том, что Zoom устанавливается на компьютер и получает широкий доступ к системам и аксессуарам. Благодаря этому, хакерам при желании не составит труда взломать все это вместе и также получить доступ к камере, микрофону и содержимому накопителя вашего компьютера.

Таким образом, можно сказать, что Zoom оказался не готов в такому росту популярности. А заодно к тому, что хакеры начнут проявлять к сервису еще больше интереса, а общественность станет намного пристальнее следить за его ошибками. В итоге акции компании выросли за короткий промежуток времени почти в два раза, а после сообщений о хакерских атаках испытали сильно падение.

Почему все пользуются Zoom

Zoom позиционирует себя как «лидер рынка решений для встреч». На фоне всемирной изоляции он проявил себя не только как бизнес-инструмент, но и как отличное средство для общения людей между собой.

Причины массовой популярности могут быть в том, что те, кто пользовался этим инструментом только из офиса, теперь пользуется им на дому для связи с коллегами. Это стало толчком к развитию популярности и Zoom вышел за пределы только делового общения.

А еще ему на руку играет то, что даже в бесплатной версии к конференции могут подключиться до ста человек. Правда, сейчас конференции ограничены по времени. Ограничение составляет 40 минут, а сделано это для того, чтобы снизить нагрузку на сервис.

Еще одним важным преимуществом является то, что для приглашения на конференцию достаточно отправить приглашенному человеку ссылку. Он открывает ее и сразу присоединяется к разговору. Правда, вот присоединиться может не только гость, но и хакер.

Крупные производители тоже подвержены рискам. Смартфоны Samsung подверглись атаке хакеров

Зачем крадут пользовательские данные

Ответ на этот вопрос я дал чуть выше. В наше время всем нужна информация. При этом не стоит думать, что ваши разговоры о том, как вы посмотрели сериал или приготовили новое блюдо кому-то интересны. Настоящий интерес представляют серьезные деловые разговоры. Эти разговоры могут быть интересны конкурентам. Вот тут действительно будет неприятно, если кто-то лишний это услышит. На остальных хакеры просто не будут тратить время, даже если случайно подключатся к ним.

Специалисы из Поднебесной и тут впереди всех: Самые популярные браузеры не устояли перед китайскими хакерами

От простых людей хакерам куда интереснее получить данные их электронной почты и связанных аккаунтов. Это можно использовать для рекламной рассылки. После того, как они составят базу, они продают ее. Цена варьируется от пары рублей до нескольких десятков рублей за одну учетку. Те, кто покупают их, уже могут пользоваться ими по своему назначению. Кто-то рассылает рекламу, а кто-то старается взломать более серьезные учетки. Например, Google или iCloud. Учитывая, что пользователи часто используют один логин и пароль, это является дополнительной уязвимостью.

Расскажите в нашем Telegram-чате, пугают ли вас уязвимости Zoom.

Как установить Zoom

Если вы все еще хотите установить Zoom, для этого достаточно просто перейти на сайт производителя и скачать версию для своего компьютера. После этого останется только зарегистрироваться и начать пользоваться. О том, как это делать я рассказывал в отдельной статье.

Если вы хотите установить Zoom на смартфон или просто не хотите искать приложение в магазине, вот ссылки на скачивание. Надо будет также, просто скачать приложение, зарегистрироваться и общаться. Главное, будьте осторожны и имейте ввиду все, о чем я написал в этой статье.

Скачать Zoom для Android

Скачать Zoom для iOS