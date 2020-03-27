В то время, когда в мире объявлена пандемия, люди поделились на два лагеря. Одни считают, что это начало зомби-апокалипсиса, мы все умрем и будем ходить по улицам в поисках своего Рика Граймса. Другие наоборот считают эту истерию излишней и всячески ее игнорируют. Но пару пакетиков гречки на всякий случай все равно купили. Правительства стран мира принимают свои меры и координируют действия через Всемирную Организацию Здравоохранения. Простые люди хотят, чтобы все это быстрее закончилось и чтобы не сильно зацепило их лично. Сейчас, чтобы снизить опасность для людей, все та же ВОЗ готовит специальное приложение с большими возможностями, которое может без преувеличения сохранить жизнь.

Что такое ВОЗ

ВОЗ — это аббревиатура, которая означает Всемирная Организация Здравоохранения. Это такой международный орган, который следит за здоровьем людей во всем мире. Отслеживают вспышки эпидемий, участвуют в их ликвидации и составляют рекомендации для того, чтобы люди были более здоровыми в целом.

В английском языке аббревиатура ВОЗ пишется, как WHO. Это расшифровывается, как World Health Organization. Перевод соответствует названию на русском языке

Есть много теорий о том, что вообще такое ВОЗ. Например, многие говорят, что это не добро, которым хочет казаться организация, а настоящее зло. Якобы суть организации сводится к тому, чтобы ставить эксперименты на африканских детях и тем самым помогать ”избранным нациям” становиться лучше. Оставим это сторонникам конспирологических теорий.

В реальности же большинство из нас, сами того не зная, живут по рекомендациям ВОЗ. Это может касаться привычек в питании, сна в течение восьми часов, отказа от вредных привычек и многого другого.

Приложение для борьбы с коронавирусом

Сейчас многие знают, что надо почаще мыть руки, избегать массовых скоплений людей, не ездить в Италию и другие страны. Это полезные знания, но средства массовой информации и социальные сети наперебой твердят нам о том, что не имеет отношения к действительности. Это засорение памяти иногда может иметь очень негативное влияние на человека и его жизнь.

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Для борьбы с этим ВОЗ решила выпустить специальное приложения для Android и iOS, чтобы люди получали информацию из первоисточника. Кроме версии для мобильных устройств будет еще и веб-версия.

Во всех случаях информация будет содержать полезные советы, как себя вести в условиях пандемии, новости, советы, предупреждения и многое другое. Все для большей осведомленности людей.

Планируется, что приложение будет называться ”WHO MyHealth”. Изначально сделать его предложила группа экспертов-добровольцев. Команда состоит из бывших сотрудников Google и Microsoft, советников и послов ВОЗ, а также экспертов из некоторых других отраслей.

Запуск ранней версии приложения планируется в понедельник 30 марта. Однако, приложение имеет открытый исходный код и наши коллеги из издания 9to5goggle.com смогли протестировать его и посмотреть, что оно из себя представляет. Сразу они пришли к выводу, что в приложении приведены рекомендации, с которыми ранее выступала ВОЗ. В целом это очень логично.

Интересным является возможность предупреждения человека о том, что он находится в опасной зоне, где риск заражения существенно выше. Если вы заподозрили, что заразились коронавирусом, в предложении вы сможете проверить список симптомов и провести базовую ”самодиагностику”.

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Если человек, заразившийся коронавирусом, не боится, что кто-то будет анализировать его перемещения, он сможет разрешить приложению собирать статистику для ее обобщения и предупреждения других пользователей. Также приложение сможет анализировать его контакты, чтобы понимать направления распространения вируса и предупреждать потенциальных жертв.

Используя данные Google Maps приложение сможет сопоставлять данные перемещения пользователя с данными перемещений инфицированных людей. Так можно будет понять, где и в какой момент был риск передачи вируса. Или вы наоборот, как лыжник на слаломе мастерки уклонились от носителей вируса.

Приложение создается на кросплатформенной Google Flutter SDK. Это позволяет реализовать потенциал сервиса не только на смартфонах, но и на других устройствах, включая те, которые поддерживают только веб-версии сервисов. При этом члены команд Google Flutter добровольно помогали и консультировали тех, кто занимался разработкой приложения.

Google Flutter - SDK с открытым кодом, задумывавшийся компанией Google для создания приложений на iOS и Android. Кроме этого, позволяет создавать приложения под Google Fuchsia.

Как помочь в борьбе с коронавирусом

Учитывая открытую работу над приложением, команда очень охотно принимает помощь. Поэтому почти любой, кто разбирается в Google Flutter, может предложить поделиться своим опытом. Учитывая, что неизвестно, будет ли в приложении поддержка других языков, кроме английского, команде могут понадобиться переводчики.

Пока про приложение больше ничего не известно, но, скорее всего, скачать его можно будет уже через пару дней.

Современные средства борьбы с коронавирусом

Вообще мы живем в интересное время. Сотни лет назад люди даже не знали, что такое инфекция или вирус. В итоге вымирали целыми деревнями или городами и думали, что их наказали высшие силы.

Десятки лет назад толком не было даже средств предупреждения и приходилось собирать информацию по крупицам. Правда, не было столько отвлекающих факторов и из каждого утюга не звучали домыслы и предположения.

Несколько лет назад люди могли получить информацию, но не так быстро, как сейчас. А в наши дни просто открываешь приложение и видишь, где ты мог заразиться. Главное, чтобы пользователи делились данными, а разработчики ими не злоупотребляли. В любом случае, пожалуй, никогда борьба с вирусом не была столь технологичной, как сейчас. Осталось только дождаться понедельника, когда приложение выйдет официально, и вот тогда заживем.

P.S. Вопрос тем, кто в теме. Раз уж заговорили про Рика Граймса, как думаете, он вернется?