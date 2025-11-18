Вышла нейросеть Gemini 3. Что нового появилось, и как ею пользоваться на Android

Герман Вологжанин

Компания Google продолжает развивать собственную нейросеть Gemini. Она уже стала частью операционной системы Android и заменила стандартного Ассистента на миллионах устройств, а разработчики регулярно выпускают апдейты искусственного интеллекта. Так, 18 ноября 2025 года Google объявила о выходе Gemini 3 — очередного поколения фирменного ИИ, который стал быстрее, выше и сильнее.

Вышла нейросеть Gemini 3. Что нового появилось, и как ею пользоваться на Android. Вышла новая нейронка от Google. Изображение: Google.

Вышла новая нейронка от Google. Изображение: Google

Что нового появилось в Gemini 3

Google заявляет, что нейросеть Gemini 3 устанавливает новую планку производительности ИИ. По словам компании, ответы искусственного интеллекта стали более полезными, лучше отформатированными и лаконичными.

Также с выходом Gemini 3 компания Google анонсирует изменение дизайна приложения. Ему придали более современный вид, чтобы проще начинать общение в чате, находить изображения, видео и отчеты, для которых создана специальная папка «Мои материалы».

Что нового появилось в Gemini 3. Новое оформление чата в приложении Gemini. Изображение: Google.

Новое оформление чата в приложении Gemini. Изображение: Google

Вершиной обновления является продвинутая модель Gemini 3 Pro. Для ее создания Google применила архитектуру Mixture of Experts, с помощью которой объем параметров превышает триллион. Это помогает сохранить высокую скорость ответов и при этом снизить вычислительные затраты.

Что нового появилось в Gemini 3. Google объявляет свою нейросеть лучшей. Изображение: Google.

Google объявляет свою нейросеть лучшей. Изображение: Google

В отличие от большинства других нейронок, Gemini 3 Pro является мультимодальной. То есть она понимает текст, изображения, аудио и видео в едином цикле обработки. В конечном счете Gemini 3 Pro возглавляет таблицу лидеров LMArena, опережая конкурентов по всем параметрам.

Как пользоваться Gemini 3 на Android

Нейросеть Gemini 3 постепенно распространяется, начиная с 18 ноября. На момент публикации материала она доступна в Google AI Studio. Чтобы получить доступ к обновлению, нужно:

  1. Изменить свой IP на поддерживаемый регион (например, США).
  2. Открыть страницу aistudio.google.com в браузере.
  3. Авторизоваться через аккаунт Google.
  4. В списке доступных языковых моделей выбрать Gemini 3 Pro.
Как пользоваться Gemini 3 на Android. Обнова пока доступна в Google AI Studio. Фото.

Обнова пока доступна в Google AI Studio

В скором времени обновленный ИИ будет доступен в приложении Gemini на Android, где пока до сих пор работает предыдущая версия искусственного интеллекта 2.5.

