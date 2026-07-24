Аудитория иностранных мессенджеров в России продолжает расти, и на фоне блокировок сверхпопулярного Telegram, снять ограничения с которого просят даже депутаты, это выглядит логично. Коммерсантъ со ссылкой на данные МТС AdTech приводит цифры по BiP, KakaoTalk, Imo и WeChat, но при внимательном чтении картина оказывается спокойнее громких заголовков: массовым переходом это назвать пока нельзя.

Насколько популярны BiP, KakaoTalk, Imo и WeChat в России

Речь идёт о росте во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2026 года. Больше всего в процентах прибавил BiP — его аудитория выросла на 120% и достигла 4,3 млн человек. Следом идёт KakaoTalk с приростом 80% и 1,26 млн пользователей:

BiP: 4,3 млн человек, рост на 120%;

KakaoTalk: 1,26 млн человек, рост на 80%;

Imo: 12,2 млн человек, рост на 1%;

WeChat: аудитория выросла на 17%;

Gem Space: рост на 11%.

Здесь важно не путать проценты и живых людей. У Imo самая большая аудитория из списка — 12,2 млн, но прибавил он всего 1%. А у BiP громкие 120% дают в абсолюте лишь 4,3 млн установивших. Так что резкий процентный рост чаще говорит о низкой базе, а не о том, что вся страна массово ставит новый мессенджер.

Кто и зачем ставит зарубежные мессенджеры в России

Главное, что стоит вынести из данных: это не история про побег из привычных чатов. Иностранные мессенджеры устанавливают в основном для связи с родственниками или коллегами за рубежом. То есть человек ставит WeChat не вместо привычного чата с друзьями, а потому что на той стороне кто-то уже сидит именно там.

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Основная аудитория таких приложений — люди в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 30%. Это косвенно подтверждает бытовую логику: чаще всего речь о рабочих контактах и общении с близкими, уехавшими или живущими в другой стране, а не о поиске нового модного приложения.

Существуют ли аналоги MAX и Telegram на Android

На фоне российских площадок доля иностранных мессенджеров остаётся незначительной. По данным Mediascope за июнь, месячная аудитория VK составила 94,8 млн человек, у MAX, недавно удалённого из Google Play, — 86,2 млн, у Telegram — 75,7 млн. Даже самый крупный из списка зарубежных приложений, Imo с его 12,2 млн, отстаёт от лидеров в несколько раз.

Проще говоря, для большинства пользователей повседневное общение по-прежнему идёт через привычные площадки, а нишевые приложения закрывают отдельные задачи. При этом держать в голове 5 мессенджеров вместо Telegram всё равно не будет лишним.

Стоит ли устанавливать WeChat, BiP или KakaoTalk именно вам

Ответ зависит от того, есть ли у вас конкретный собеседник на той стороне. Ставить эти приложения про запас смысла мало: без человека, с которым вы там будете переписываться, любой мессенджер бесполезен. WeChat логичен для тех, кто общается с Китаем по работе или с родственниками, KakaoTalk — для контактов с Кореей, Imo и BiP закрывают связь с другими регионами.

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Рост зарубежных мессенджеров в России реальный, но пока это точечное явление, а не массовая миграция. Проценты выглядят внушительно из-за низкой стартовой базы, а живая аудитория у большинства приложений небольшая. Если у вас есть собеседники за границей — присмотритесь к нужному мессенджеру под конкретную страну. Если таких контактов нет, спешить ставить WeChat или BiP только из-за новостей не стоит: практической пользы это не принесёт.