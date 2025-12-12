WhatsApp добавил новые функции перед блокировкой в России: сообщения о пропущенных и другие

Хотя будущее WhatsApp на территории России уже кажется предрешенным, полузаблокированный мессенджер развивается. Те, кто продолжает пользоваться приложением с зеленой трубкой, могут оценить один из самых крупных апдейтов за последнее время. Обновление WhatsApp включает в себя целую россыпь функций, которые упростят общение между собеседниками, а также помогут добавить красок в свой профиль.

Что нового появилось в WhatsApp

Главное нововведение WhatsApp в декабре 2025 года — возможность оставить сообщение для собеседника, если тот не берет трубку. Допустим, вы пытаетесь до него дозвониться через мессенджер, а он не отвечает. Тогда WhatsApp сам предложит записать голосовое сообщение.

С учетом блокировки звонков WhatsApp в России данное нововведение выглядит одновременно и забавно, и умно, но помимо него в мессенджер добавили еще около десятка интересных функций:

возможность оставлять реакции в аудиочатах;

групповые звонки с выделением говорящего (ха-ха);

новые возможности создания картинок через ИИ;

анимирование картинок с помощью ИИ;

вкладка с медиафайлами для пользователей WhatsApp на ПК;

улучшенный предпросмотр ссылок;

новые стикеры в статусе;

вопросы в WhatsApp-каналах.

Все эти нововведения уже доступны в мессенджере. А все, что нужно сделать для получения доступа к ним, — обновить WhatsApp на телефоне.

Как обновить версию WhatsApp

Чтобы установить новую версию WhatsApp, достаточно нажать кнопку «Обновить» на странице приложения в Google Play. После этого дождитесь окончания загрузки и установки, а затем — перезапустите мессенджер.

Обратите внимание, что работа некоторых функций WhatsApp может быть ограничена в отдельных регионах. Также не забывайте о поэтапном развертывании апдейтов: обновления постепенно распределяются на разные устройства по мере прохождения этапа оптимизации.