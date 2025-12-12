WhatsApp добавил новые функции перед блокировкой в России: сообщения о пропущенных и другие

Герман Вологжанин

Хотя будущее WhatsApp на территории России уже кажется предрешенным, полузаблокированный мессенджер развивается. Те, кто продолжает пользоваться приложением с зеленой трубкой, могут оценить один из самых крупных апдейтов за последнее время. Обновление WhatsApp включает в себя целую россыпь функций, которые упростят общение между собеседниками, а также помогут добавить красок в свой профиль.

WhatsApp добавил новые функции перед блокировкой в России: сообщения о пропущенных и другие. Большое обновление WhatsApp уже здесь. Фото.

Большое обновление WhatsApp уже здесь

Что нового появилось в WhatsApp

Главное нововведение WhatsApp в декабре 2025 года — возможность оставить сообщение для собеседника, если тот не берет трубку. Допустим, вы пытаетесь до него дозвониться через мессенджер, а он не отвечает. Тогда WhatsApp сам предложит записать голосовое сообщение.

С учетом блокировки звонков WhatsApp в России данное нововведение выглядит одновременно и забавно, и умно, но помимо него в мессенджер добавили еще около десятка интересных функций:

  • возможность оставлять реакции в аудиочатах;
  • групповые звонки с выделением говорящего (ха-ха);
  • новые возможности создания картинок через ИИ;
  • анимирование картинок с помощью ИИ;
  • вкладка с медиафайлами для пользователей WhatsApp на ПК;
  • улучшенный предпросмотр ссылок;
  • новые стикеры в статусе;
  • вопросы в WhatsApp-каналах.

Все эти нововведения уже доступны в мессенджере. А все, что нужно сделать для получения доступа к ним, — обновить WhatsApp на телефоне.

Как обновить версию WhatsApp

Чтобы установить новую версию WhatsApp, достаточно нажать кнопку «Обновить» на странице приложения в Google Play. После этого дождитесь окончания загрузки и установки, а затем — перезапустите мессенджер.

Как обновить версию WhatsApp. Обновление ставится одной кнопкой. Фото.

Обновление ставится одной кнопкой

Обратите внимание, что работа некоторых функций WhatsApp может быть ограничена в отдельных регионах. Также не забывайте о поэтапном развертывании апдейтов: обновления постепенно распределяются на разные устройства по мере прохождения этапа оптимизации.

Что делать, если тормозит WhatsApp или Telegram

Мессенджеры могут зависать или терять соединение после переключения между разными типами интернет-доступа. Проблема частая, но, к счастью, решается быстро. Мы столкнулись с такой ситуацией и уже нашли способ, как все исправить. Делимся простой инструкцией с вами.

Почему WhatsApp просит создать ключ доступа, и как его сделать на Android

В конце октября из сообщений СМИ стало известно, что в России начали ограничивать получение SMS от WhatsApp и Telegram. И, хотя с проблемой столкнулись далеко не все, ее потенциальное влияние сложно переоценить: без одноразового кода нельзя войти в мессенджер. Сейчас каждый пользователь рискует потерять всю переписку, просто поменяв телефон, ведь для входа ему нужно получить SMS. В этой связи иностранные мессенджеры стараются защитить данные пользователь. Так, Telegram призывает подключить почту, а его главный конкурент — создать ключ доступа WhatsApp.

Почему стоит установить мессенджер MAX на смартфон, даже если вас не заставляли

Да, мы снова про MAX, и нет, нас не заставили. На самом деле, информационное пространство буквально пронизано мессенджером MAX. Причем преимущественно в негативном ключе: кого-то заставили его установить на работе, кто-то считает, что запрашивает слишком много разрешений, и всё в этом роде. Но давайте немного абстрагируемся от всего этого и подумаем, а почему стоит установить MAX на свой смартфон самому, без какого-либо принуждения. Например, я это сделал еще летом, до всей движухи, и не пожалел.

