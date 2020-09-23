WhatsApp готовит пару новых функций для Android

WhatsApp по праву является самым популярным мессенджером в мире. Пусть у него и есть некоторые недостатки на фоне того же Telegram, но он прост, понятен, быстр, бесплатен и не перегружает пользователя лишней информацией. Собственно, это все, что нужно для комфортного использования мессенджера на каждый день. Правда, пользователям всегда хочется чего-то нового, и они постоянно требуют от привычного мессенджера чего-то еще. Разработчики WhatsApp думают, как сложить это воедино, и выкатывают новые версии приложения. Сейчас они работают над еще одной функцией, которая достаточно скоро должна появится в привычном нам мессенджере. Скажем так, она очень в духе времени, хотя я и не смогу с ходу придумать сценарий использования, в котором она будет незаменима.

Новая функция WhatsApp

Согласно отчету WABetaInfo, WhatsApp, являющийся частью Facebook, работает над добавлением функции медиа с истекающим сроком действия. По сути, это та же функция, что и для сообщений с истекающим сроком действия, которые тестируются уже несколько месяцев, но некоторые отличия все равно есть.

Для тех, кто не знает, функция сообщений с истекающим сроком действия позволяет пользователям отправлять сообщения, которые самоуничтожаются по прошествии заданного времени. Еще их называют истекающими сообщениями. Недавно для этой функции были добавлены еще несколько вариантов срока действия. Однако, эта функция еще не появилась в стабильной версии приложения. Но сейчас для WhatsApp разрабатывается новая медиа-функция.

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Это позволит пользователям отправлять истекающие медиа-файлы, такие, как изображения, видео и GIF-файлы, которые автоматически исчезнут после того, как пользователь покинет чат.

Новое доказательство существования этой функции обнаружено в бета-версии приложения WhatsApp для Android под номером 2.20.201.1. Это может пригодиться пользователям, которые забывают удалить медиафайлы после их отправки.

Исчезающие сообщения в WhatsApp

В итоге, когда функция будет развернута, можно будет отправлять сообщения, которые будут исчезать или через определенное время после отправки, или когда пользователь выйдет из чата. Первый способ пригодится для отправки сообщений, которые могут потерять актуальность через некоторое время, а второй — для разговоров, которые важны сейчас, и ими не стоит захламлять ленту после окончания разговора. Дополнительные сценарии, включая просто разнообразие общения, каждый придумает для себя сам.

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Уже сейчас есть достаточно уверенное представление о том, как будет выглядеть новая функция. Впрочем, все еще может измениться в финальной версии приложения. Для того, чтобы отправить исчезающее фото, видео или GIF, надо нажать на кнопку нового таймера и выбрать медиа с истекающим сроком давности. При нажатии кнопка станет зеленой. Скорее всего, такое отображения сделано для того, чтобы пользователь мог понять, что сообщение исчезнет само.

Когда пользователь покинет чат и сообщения удалятся, они не оставят после себя никаких следов существования. То есть не будет даже той самой надписи ”сообщение удалено”, которая появляется сейчас, если ваш собеседник удалит отправленное сообщение. Даже при исчезающих текстовых сообщения после них все равно остается предупреждение о том, что ”Срок действия этого сообщения истек”.

Команда разработчиков работает над тем, чтобы пользовательский интерфейс функции исчезающих сообщений и медиа, которые будут удалены после выхода, отличался друг от друга. Это нужно для того, чтобы пользователям было проще ориентироваться и понимать, какую функцию они выбирают.

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Можно ли сохранить исчезающее сообщение в WhatsApp

Конечно, к этим функциям возникают некоторые вопросы. Например, будет ли сохранено исчезающее сообщение, если сделать скриншот до того, как оно пропадет. Сами понимаете, что можно просто сфотографировать экран смартфона на другой смартфон или камеру, но эта невозможность сделать именно скриншот, могла бы дополнить эту функцию. В конце концов, многие приложения для хранения паролей, когда показывают на экране имя учетной записи и сам пароль, не дают сделать скриншот. Точнее он сделается, но поле с паролем будет закрыто. Так сервис говорит, что сделал все, что мог.

В общем, разработчикам еще есть, над чем поработать и что продумать. Они это тоже прекрасно понимают и не спешат выкатывать сырое обновление. На самом деле, есть даже вероятность того, что новая функция вообще не появится в приложении, если ее создатели просто передумают ей заниматься, но это маловероятно. Поэтому просто надо запастись терпением.

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Официально развертывание новой функции ни WhatsApp, ни Facebook не подтверждают, но нам достаточно того, что ее включили в план работ и есть доказательства того, что разработчики трудятся над ней. Лично я не уверен, что буду пользоваться такой функцией, но пусть лучше она будет.