WhatsApp может получить премиальную подписку, но она будет не для всех

Пользователи WhatsApp, которые были с ним в первые годы его существования, помнят, как одно время он был платным, и чтобы он работал, тем, кто его скачал, надо было пусть немного, но раскошелиться. Потом его выкупила компания Марка Цукерберга, которая сейчас запрещена в Российской Федерации. С тех пор платить за пользование мессенджером не приходилось, но упомянутая компания стремится зарабатывать деньги и хочет делать это даже на WhatsApp. Именно поэтому его версия с приставкой Premium доступна в бета-версии приложения. И подтверждений слухов о том, что компания готовится внедрить услугу подписки для бизнес-пользователей все больше. Это не так плохо, но давайте все равно обсудим это и поймем, стоит ли переживать из-за того, что WhatsApp может стать платным.

Премиальная подписка WhatsApp

Сайт WABetaInfo утверждает, что WhatsApp готовится представить план Premium для бизнес-пользователей. Служба обмена мгновенными сообщениями, предоставляемая Meta (запрещена в России), не считается очень эффективным инструментом. Компании знают, что платформа, как и другие сервисы IT-гиганта, является одной из первоочередных целей хакеров. Можно с ходу найти огромное количество проблем, с которыми сталкивается большинство профессионалов. К счастью, крупные компании понимают, что кибербезопасность необходима для выживания в современном мире, но не у всех получается сделать то, что действительно будет предлагать высокий уровень защиты.

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Эти проблемы не мешают WhatsApp смело пытаться добиться успеха со своим мессенджером. Ежемесячная подписка скоро станет официальной платформой. Участники бета-программы WhatsApp уже могут получить доступ к новому меню WhatsApp Premium на своих смартфонах. Зайдя в настройки приложения, у них будет возможность создавать собственные контактные ссылки с помощью приложения, например, https://wa.me/[название];

Что даст платная подписка Вотсап

Вы по-прежнему можете менять эту ссылку раз в три месяца. Даже если вы хотите, чтобы другие пользователи помнили ваш адрес, после изменения предыдущая ссылка снова станет доступной для других пользователей. Аналогично этому WhatsApp Premium позволяет совместно использовать учетную запись на 10 устройствах. Эта функция еще более интересна для корпоративных пользователей. Благодаря этому пользователи получат единую учетную запись для своей компании и смогут более эффективно работать вместе.

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Будет ли платная подписка доступна для всех

Таким образом, обычные люди, составляющие большинство пользователей приложения, не смогут подписаться на такую ​​услугу. С другой стороны, существует широкий спектр платных и бесплатных приложений, доступных профессионалам. И WhatsApp будет сложно добиться успеха. Не исключено, конечно, что возможность проводить видеозвонки c 32 участниками склонит чашу весов в его пользу, но гарантий этого нет. В настоящее время нет информации о дате запуска или цене WhatsApp Premium. Он доступен только через бета-тестирование на iOS и в бета-версии приложения для Android. Эти функции могут меняться в зависимости от рынка.

Станет ли Telegram популярнее WhatsApp

Сам WhatsApp хоть и является самым популярным мессенджером в мире, но все равно не может считаться лучшим. Он простой и понятный, но тот же Telegram в последнее время сильно прибавил и растет буквально с каждым днем. Особенно после того, как WhatsApp совершает какие-то просчеты. Мы с этим сталкивались уже не один раз. То какая-то утечка, то глобальный сбой, а то и внедрение провальных функций. При этом все время есть отставание от Telegram по функциональности. Все это может привести к тому, что звание самого популярного мессенджера может достаться другому. Впрочем, пока говорить об этом рано, и у WhatsApp еще есть шансы сохранить лидерство.