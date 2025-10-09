WhatsApp полностью изменил дизайн для iPhone. Появится ли такой же интерфейс в версии для Android?

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Иван Герасимов

Разработчики продолжают внедрять дизайн Liquid Glass из iOS 26 в свои приложения. Теперь это сделал и WhatsApp: мессенджер уже начал распространять обновление для iPhone, в котором применен новый интерфейс. Пока оно доступно не всем, так как распространение идет постепенно. Что изменилось и появится ли WhatsApp с новым дизайном на Android?

WhatsApp полностью изменил дизайн для iPhone. Появится ли такой же интерфейс в версии для Android? WhatsApp для iOS 26 круто обновили! Когда новый дизайн появится на Android? Фото.

WhatsApp для iOS 26 круто обновили! Когда новый дизайн появится на Android?

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ": ТЕБЯ ЖДУТ КРУТЫЕ ТОВАРЫ ПО СУПЕРЦЕНЕ

Владельцы Android могут не сразу заметить изменения, так как уже привыкли к более-менее одинаковому интерфейсу мессенджера. Но если присмотреться, можно заметить следующее.

WhatsApp полностью изменил дизайн для iPhone. Появится ли такой же интерфейс в версии для Android? Обновленный Ватсап выглядит так. Фото: wabetainfo.com. Фото.

Обновленный Ватсап выглядит так. Фото: wabetainfo.com

  • Полупрозрачная панель со вкладками на главном экране.
  • Новая форма контекстного меню и окон при предпросмотре.
  • Верхняя панель чата стала прозрачной.
  • Также добавились обновленные кнопки внутри приложения.

С новым дизайном приложение смотрится органичнее в iOS 26. Но возникает вопрос: появится ли прозрачный интерфейс в WhatsApp на Android? Здесь все не так очевидно. С одной стороны, «чистый» Android 16 использует по умолчанию оформление Material 3, в котором нет столько прозрачности, сколько в iOS 26. Однако, по сравнению с предыдущими версиями движение в эту сторону есть.

WhatsApp полностью изменил дизайн для iPhone. Появится ли такой же интерфейс в версии для Android? Слева направо: HyperOS 3, HyperOS 2 и iOS 18. Фото.

Слева направо: HyperOS 3, HyperOS 2 и iOS 18

Да и производители смартфонов начали открыто копировать Liquid Glass: новые One UI, HyperOS и другие китайские бренды анонсировали свежие прошивки с прозрачным интерфейсом, поэтому обновление дизайна WhatsApp точно должно быть. Другое дело, что разработчики в прежние годы делали это крайне медленно, с горем пополам сделали более-менее единый интерфейс для обеих платформ. Да и инсайдеры пока молчат.

Китайские производители уже во всю копируют Liquid Glass из iOS 26. Так ли она хороша

Поэтому оформление Ватсапа в духе iOS 26 для Android мы получим не раньше, чем через год, когда все оболочки будут приведены к более-менее одинаковому внешнему виду. В любом случае, чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на наш канал в Телеграме!

Теги
Новости по теме
Как обновление Android 16 превратило смартфоны в кирпичи
На Android вышел православный мессенджер «Зосима»: аналог WhatsApp для священников и прихожан
Как в WhatsApp на Android поставить напоминание о сообщении, чтобы не забыть его прочитать
Лонгриды для вас
5 обещанных функций, которые Google нагло вырезала из Android 16

Выпустив в начале недели стабильную версию Android 16, Google не в полной мере выполнила свои обещания. Так, в новой операционной системе не нашлось места важным функциям, которые позиционировались как ее составная часть на этапе бета-тестирования и активно раскручивались самой компанией. Их обещают добавить в течение года в рамках Pixel Drop. Но факт остается фактом: сейчас на Android 16 нет многих функций. Рассказываем, каких именно.

Читать далее
Сколько зарабатывают блогеры в Telegram. Что они выиграли от запрета рекламы в Instagram*

С введением в апреле 2025 года закона, запрещающего размещать рекламу на площадках экстремистских и нежелательных организаций, многие блогеры и компании стали активно переходить из Instagram* в Telegram. Этот мессенджер оказался основным бенефициаром изменений в рекламном поле, что отмечает Forbes со ссылкой на исследование агентства WildJam. С момента вступления в силу закона Telegram заметно вырос по количеству русскоязычных каналов и активных пользователей.

Читать далее
Как WhatsApp и Telegram ответили на блокировку звонков в России

13 августа Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram, объявив их «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». Теперь при попытке совершить вызов пользователи слышат шипение, бульканье и другие признаки неполадок. Но действительно ли мессенджеры — главное логово вымогателей денег и прочих злоумышленников? На блокировку звонков в Telegram и WhatsApp ответили как представители приложений, так и — внезапно — Центральный банк Российской Федерации.

Читать далее
Новости партнеров
Как полностью отключить дизайн Liquid Glass в macOS Tahoe 26
Как полностью отключить дизайн Liquid Glass в macOS Tahoe 26
Главные причины разводов в России: социологи назвали факторы, убивающие любовь
Главные причины разводов в России: социологи назвали факторы, убивающие любовь
Популярная платформа готовит крипту для расчётов за покупки в Walmart. Почему это важно?
Популярная платформа готовит крипту для расчётов за покупки в Walmart. Почему это важно?