WhatsApp полностью изменил дизайн для iPhone. Появится ли такой же интерфейс в версии для Android?

Разработчики продолжают внедрять дизайн Liquid Glass из iOS 26 в свои приложения. Теперь это сделал и WhatsApp: мессенджер уже начал распространять обновление для iPhone, в котором применен новый интерфейс. Пока оно доступно не всем, так как распространение идет постепенно. Что изменилось и появится ли WhatsApp с новым дизайном на Android?

Владельцы Android могут не сразу заметить изменения, так как уже привыкли к более-менее одинаковому интерфейсу мессенджера. Но если присмотреться, можно заметить следующее.

Полупрозрачная панель со вкладками на главном экране.

Новая форма контекстного меню и окон при предпросмотре.

Верхняя панель чата стала прозрачной.

Также добавились обновленные кнопки внутри приложения.

С новым дизайном приложение смотрится органичнее в iOS 26. Но возникает вопрос: появится ли прозрачный интерфейс в WhatsApp на Android? Здесь все не так очевидно. С одной стороны, «чистый» Android 16 использует по умолчанию оформление Material 3, в котором нет столько прозрачности, сколько в iOS 26. Однако, по сравнению с предыдущими версиями движение в эту сторону есть.

Да и производители смартфонов начали открыто копировать Liquid Glass: новые One UI, HyperOS и другие китайские бренды анонсировали свежие прошивки с прозрачным интерфейсом, поэтому обновление дизайна WhatsApp точно должно быть. Другое дело, что разработчики в прежние годы делали это крайне медленно, с горем пополам сделали более-менее единый интерфейс для обеих платформ. Да и инсайдеры пока молчат.

Поэтому оформление Ватсапа в духе iOS 26 для Android мы получим не раньше, чем через год, когда все оболочки будут приведены к более-менее одинаковому внешнему виду. В любом случае, чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на наш канал в Телеграме!