WhatsApp скоро можно будет пользоваться одновременно на нескольких устройствах

Несмотря на скандалы, которые в последнее время постоянно преследуют WhatsApp, он до сих пор является самым популярным мессенджером в мире. Даже демонстративный отказ многих от него и переход в стан Telegram не сильно портят статистику. Лидерство на рынке не пошатнулось не только после утечек данных, но и после обновления пользовательской политики. Она требует от клиентов раскрывать больше данных и делиться ими не только с самим мессенджером, но и с компанией Facebook, чтобы та могла ими пользоваться по своему усмотрению. То ли в качестве компенсации, то ли просто так совпало, но руководство сервиса решило дать пользователям новые возможности — те, о которых они уже очень давно просили. Об этом даже высказался сам Марк Цукерберг. Так что теперь все реально.

Новые функции WhatsApp

Платформа обмена сообщениями, принадлежащая Facebook, продолжает добавлять новые функции в приложение. Да, именно так. Многие полезные возможности уже были добавлены, и мы об этом писали. И пусть самой полезной из них, наверное, была возможность хоть как-то общаться не со смартфона, а через компьютер, на этот раз все куда более серьезно. Новые функции будут существенно более востребованными, и даже если не могут повернуть вспять отток клиентов, то точно притормозят его. Хотя сделай компания такую функцию раньше, то и конкурентов было бы меньше, и от них люди бы переходили на WhatsApp почаще.

Можно ли пользоваться WhatsApp на нескольких устройствах

В новом отчете WABetaInfo говорится, что Марк Цукерберг, генеральный директор Facebook, и Уилл Кэткарт, руководитель WhatsApp, подтвердили, что платформа обмена сообщениями скоро получит поддержку нескольких устройств для одновременного использования приложения на разных платформах.

Правда ли, что WhatsApp станет платным. Официальный ответ.

Сейчас подобное есть, например, у Telegram, которым можно пользоваться чуть ли не с любого ”утюга”. У меня он установлен на двух своих смартфонах, планшете, домашнем и рабочем компьютерах, а также на ноутбуке и 4-5 тестовых устройствах. Везде он работает в режиме непрерывности и я не привязан к одному смартфону, как это есть в WhatsApp.

Исчезающие сообщения в WhatsApp

Источник также добавляет, что Цукерберг подтвердил планы по добавлению нового ”режима исчезновения” во все цепочки чата, который позволит пользователям принудительно применять исчезающие сообщения во всех своих цепочках чата WhatsApp.

Пока сложно сказать, чем это будет на самом деле, но это похоже на расширение функции семидневного таймера, представленной в прошлом году. Более известна пользователям она под названием ”исчезающие сообщения”. Пока сложно сказать, планирует ли WhatsApp предложить пользователям большую гибкость в настройке продолжительности таймера, но какие-то изменения нас точно ждут.

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Самоудаляющиеся сообщения в Telegram

Пока и тут Telegram впереди WhatsApp, так как предлагает более гибкие возможности установки таймера. Его можно настроить на срок от нескольких секунд до нескольких дней. Лично я не пользовался этой функцией, так как не нашел ей применения, но возможность более гибкой настройки мне кажется куда более интересной, чем просто фиксированное значение. Тем более, только одно.

Но и на этом новые возможности WhatsApp, которые нам стоит ждать, не заканчиваются. Судя по информации, сервис также планирует добавить функцию ”однократного просмотра”. Она должна позволить пользователям обмениваться мультимедийными файлами, среди которых будут фотографии и видео. Получатель сможет увидеть их только один раз, после чего сообщение исчезнет. Это похоже на отправку фотографий в Instagram — другой платформе социальных сетей, принадлежащей Facebook. Пока опять же сложно сказать, есть ли в этом практический смысл или это больше развлекательная история. Но, как говорится, вы добавьте, а мы придумаем, как этим пользоваться.

Фотографии, которые удаляются после просмотра

В отчете также сказано, что функция «Просмотреть один раз» скоро начнет развертываться. Хотя точная дата развертывания этих функций еще не известна, но уже сейчас можно рассчитывать, что они появятся в публичной бета-версии в ближайшие месяцы или даже недели.

Стоит ли менять WhatsApp

Если после всего этого WhatsApp как-то реализует возможность удобной отправки файлов и их хранения, как в Telegram, тогда этому сервису вообще не будет цены. Уверен, что многие даже перестанут возмущаться по поводу новой политики. Хотя, как показывает практика, большинство из пользователей даже не знает о ней, несмотря на постоянный информационный шум в последнее время.

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С другой стороны, если приложение так сильно усложнится, то пользоваться им будет уже не так просто и весело, как раньше, и это может отпугнуть некоторых не очень опытных и требовательных пользователей — особенно, старшего поколения. В любом случае, интересно посмотреть, что из этого получится. А еще интересно понять, был ли выход новых функций запланированным или это слепленное на скорую руку решение, чтобы отвлечь нас от новой пользовательской политики. В любом случае, это хоть какая-то компенсация.