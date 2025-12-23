Тестируем новую нейросеть Xiaomi. Говорят, что она лучше ChatGPT и DeepSeek

Крупные компании продолжают делать своих чат-ботов с искусственным интеллектом. Успех Google Gemini, Grok и ChatGPT не дает никому покоя. Вот и Xiaomi не осталась в стороне и выкатила свой вариант чат-бота под названием Xiaomi MIMO. Мы не могли остаться в стороне от такого события и погоняли новую нейросеть простыми запросами. Сказать, что результат шокировал, не сказать ничего.

Естественно, без регистрации нейросеть Xiaomi работать отказалась. Благо, что у меня завалялся старый аккаунт Xiaomi, и я быстренько в нем авторизовался, а вот создать новый не получалось. Постоянно вылазила ошибка.

И да, китайский ИИ завелся у меня только когда понял, что сетевое местоположение выставлено на США, а у моих коллег из редакции на Нидерланды. Уже топчик. Сразу после этого я попросил нейросеть общаться на русском и спросил у нее про iPhone 17:

Рассказ получился мало того, что лирическим, так еще и с русским видны явные проблемы и факты страдают. Ну а потом я задал Xiaomi MIMO простую загадку, которую знает каждый из нас: «А и Б сидели на трубе, А упала, Б пропала, кто остался на трубе?». Старая детская загадка повергла искусственный интеллект 2025 года в шок.

Во-первых, он решил переделать мой запрос, чем полностью изменил его смысл. Пришлось командовать, чтобы исходный текст не переделывался. После этого примерно минуту нейронка крутила умные рассуждения и выдала невнятное нечто на китайском языке с примесями английского:

После чего мне стало весело, и я решил все-таки спросить, а какой ответ-то, на что нейронка Xiaomi уверенно заявила, что буква Б. Просто для сравнения, что на этот запрос отвечает ChatGPT:

Думаю, что одной загадки достаточно, чтобы понять уровень искусственного интеллекта от Xiaomi. Я не разбираюсь в программировании, но коллеги сказали, что и в коде нейронка допускает ошибки. Если смартфоны у китайской компании получаются неплохие, то вот с ИИ надо что-то делать. А пока даже не тратьте на него свое время.