Яндекс Клавиатура на Android получила обновление с нейросетями. Теперь за вас будет писать YandexGPT

Яндекс продолжает внедрять нейросети в свои продукты и сервисы. В начале года мы рассказывали, как российская компания внедрила искусственный интеллект в браузер, а теперь вышло обновление Яндекс Клавиатуры с ИИ. Оно доступно на Андроид и предлагает несколько интересных фишек, помогающих улучшить текст и даже создать уникальный фон, чтобы печатать было еще приятнее. Сейчас расскажем, как это работает.

Нейросеть для исправления текста от Яндекса

Компания внедрила две нейросети в Яндекс Клавиатуру, и первая из них — YandexGPT. Это искусственный интеллект, который исправляет текст. Причем он не только работает с ошибками, но и меняет целые приложения, а также дополняет их эмодзи, если такое вдруг требуется.

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Чтобы запустить нейросети в Яндекс Клавиатуре, понадобится:

Вызвать клавиатуру, нажав на строку ввода в любом приложении. Ввести текст. Нажать на кнопку «Я», а затем — на иконку с волшебным карандашом.

Перед вами откроется меню YandexGPT в Яндекс Клавиатуре, предлагающее воспользоваться одной из трех функций:

Исправить;

Улучшить;

Emojify.

В первом случае просто срабатывает автоисправление текста. Если вы допустили орфографическую ошибку или забыли поставить запятую, нейросеть внесет необходимые правки. Далее останется нажать кнопку «Вставить», чтобы заменить исходный текст.

Функция «Улучшить» не только исправляет ошибки, но и перефразирует текст, делая его более читаемым. При этом, в отличие от похожей опции в Galaxy AI на Samsung, Яндекс предлагает только один вариант и не позволяет менять стиль текста.

Наконец, Emojify в Яндекс Клавиатуре. Это вариант работы с текстом, когда написанное дополняется тематическими эмодзи. Выглядит прикольно, но не всегда уместно.

Когда и зачем стоит использовать эти функции Яндекс Клавиатуры? «Исправить» и «Улучшить» подойдут для деловой переписки, а Emojify потенциально может стать полезным инструментом для оформления постов в социальных сетях, а также при ведении неформальной беседы.

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Как поменять фон клавиатуры через нейросеть

Вторая фишка Яндекс Клавиатуры — YandexART. Это нейросеть, рисующая по словам. В контексте средства ввода она позволяет изменить фон клавиатуры на Андроид, сделав его по-настоящему уникальным:

Откройте настройки клавиатуры, нажав на кнопку с шестеренкой. Перейдите в раздел «Темы», а затем — «Сгенерировать фон». Введите запрос, соответствующий тому, что вы хотите видеть на фоне. Нажмите кнопку «Сгенерировать» и подождите несколько секунд. Нейросеть подготовит несколько вариантов. Выберите подходящий и нажмите «Добавить на фон».

Особой пользы от этой функции клавиатуры на Андроид нет, однако ее точно оценят любители кастомизации. Ведь такие фоны вы не найдете больше нигде.

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Другие функции Яндекс Клавиатуры на Андроид

Это далеко не все функции Яндекс Клавиатуры на телефоне. Еще до выхода последнего обновления в приложении были реализованы следующие возможности:

переводчик;

поисковик;

буфер обмена;

голосовой ввод;

панель эмодзи;

набор гифок.

Подробно об этих и других функциях мы рассказывали в тексте про фишки Яндекс Клавиатуры. Прочитайте его, если хотите знать больше о скрытых возможностях средства ввода.

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Как сделать Яндекс Клавиатуру на телефоне

Если вы решите сделать Яндекс Клавиатуру на Андроид, то сначала скачайте одноименное приложение. Оно доступно для загрузки через Google Play.

Скачать Яндекс Клавиатуру

После загрузки и установки приложения сделайте несколько простых шагов:

Запустите Яндекс Клавиатуру. Нажмите кнопку «Включить». Выберите Яндекс Клавиатуру в списке. Нажмите «Продолжить».

Если на вашем смартфоне не поменяется средство ввода, прочитайте нашу инструкцию, помогающую настроить клавиатуру на Андроид. С ее помощью вы точно сможете включить Яндекс Клавиатуру.