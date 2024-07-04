Яндекс Клавиатура на Android получила обновление с нейросетями. Теперь за вас будет писать YandexGPT

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Герман Вологжанин

Яндекс продолжает внедрять нейросети в свои продукты и сервисы. В начале года мы рассказывали, как российская компания внедрила искусственный интеллект в браузер, а теперь вышло обновление Яндекс Клавиатуры с ИИ. Оно доступно на Андроид и предлагает несколько интересных фишек, помогающих улучшить текст и даже создать уникальный фон, чтобы печатать было еще приятнее. Сейчас расскажем, как это работает.

Яндекс Клавиатура на Android получила обновление с нейросетями. Теперь за вас будет писать YandexGPT. В очередном обновлении Яндекс Клавиатуры появился искусственный интеллект. Фото.

В очередном обновлении Яндекс Клавиатуры появился искусственный интеллект

Нейросеть для исправления текста от Яндекса

Компания внедрила две нейросети в Яндекс Клавиатуру, и первая из них — YandexGPT. Это искусственный интеллект, который исправляет текст. Причем он не только работает с ошибками, но и меняет целые приложения, а также дополняет их эмодзи, если такое вдруг требуется.

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Чтобы запустить нейросети в Яндекс Клавиатуре, понадобится:

  1. Вызвать клавиатуру, нажав на строку ввода в любом приложении.
  2. Ввести текст.
  3. Нажать на кнопку «Я», а затем — на иконку с волшебным карандашом.
Нейросеть для исправления текста от Яндекса. Функции ИИ вызываются нажатием на специальную кнопку. Фото.

Функции ИИ вызываются нажатием на специальную кнопку

Перед вами откроется меню YandexGPT в Яндекс Клавиатуре, предлагающее воспользоваться одной из трех функций:

  • Исправить;
  • Улучшить;
  • Emojify.

В первом случае просто срабатывает автоисправление текста. Если вы допустили орфографическую ошибку или забыли поставить запятую, нейросеть внесет необходимые правки. Далее останется нажать кнопку «Вставить», чтобы заменить исходный текст.

Нейросеть для исправления текста от Яндекса. Исправление — самая простая функция. Фото.

Исправление — самая простая функция

Функция «Улучшить» не только исправляет ошибки, но и перефразирует текст, делая его более читаемым. При этом, в отличие от похожей опции в Galaxy AI на Samsung, Яндекс предлагает только один вариант и не позволяет менять стиль текста.

Нейросеть для исправления текста от Яндекса. Улучшение полностью меняет текст. Фото.

Улучшение полностью меняет текст

Наконец, Emojify в Яндекс Клавиатуре. Это вариант работы с текстом, когда написанное дополняется тематическими эмодзи. Выглядит прикольно, но не всегда уместно.

Нейросеть для исправления текста от Яндекса. Emojify добавляет эмодзи. Фото.

Emojify добавляет эмодзи

Когда и зачем стоит использовать эти функции Яндекс Клавиатуры? «Исправить» и «Улучшить» подойдут для деловой переписки, а Emojify потенциально может стать полезным инструментом для оформления постов в социальных сетях, а также при ведении неформальной беседы.

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Как поменять фон клавиатуры через нейросеть

Вторая фишка Яндекс Клавиатуры — YandexART. Это нейросеть, рисующая по словам. В контексте средства ввода она позволяет изменить фон клавиатуры на Андроид, сделав его по-настоящему уникальным:

  1. Откройте настройки клавиатуры, нажав на кнопку с шестеренкой.
  2. Перейдите в раздел «Темы», а затем — «Сгенерировать фон».
    3. Как поменять фон клавиатуры через нейросеть. Помимо готовых фонов для клавиатуры Яндекс предлагает сгенерировать свой. Фото.

    Помимо готовых фонов для клавиатуры Яндекс предлагает сгенерировать свой

  3. Введите запрос, соответствующий тому, что вы хотите видеть на фоне.
  4. Нажмите кнопку «Сгенерировать» и подождите несколько секунд.
  5. Нейросеть подготовит несколько вариантов. Выберите подходящий и нажмите «Добавить на фон».

    6. Как поменять фон клавиатуры через нейросеть. Генерация фона занимает 10-15 секунд. Фото.

    Генерация фона занимает 10-15 секунд

Особой пользы от этой функции клавиатуры на Андроид нет, однако ее точно оценят любители кастомизации. Ведь такие фоны вы не найдете больше нигде.

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Другие функции Яндекс Клавиатуры на Андроид

Это далеко не все функции Яндекс Клавиатуры на телефоне. Еще до выхода последнего обновления в приложении были реализованы следующие возможности:

  • переводчик;
  • поисковик;
  • буфер обмена;
  • голосовой ввод;
  • панель эмодзи;
  • набор гифок.

Подробно об этих и других функциях мы рассказывали в тексте про фишки Яндекс Клавиатуры. Прочитайте его, если хотите знать больше о скрытых возможностях средства ввода.

7 крутых фишек Яндекс Клавиатуры, о которых вы не знали

Как сделать Яндекс Клавиатуру на телефоне

Если вы решите сделать Яндекс Клавиатуру на Андроид, то сначала скачайте одноименное приложение. Оно доступно для загрузки через Google Play.

Скачать Яндекс Клавиатуру

После загрузки и установки приложения сделайте несколько простых шагов:

  1. Запустите Яндекс Клавиатуру.
  2. Нажмите кнопку «Включить».
  3. Выберите Яндекс Клавиатуру в списке.
  4. Нажмите «Продолжить».
Как сделать Яндекс Клавиатуру на телефоне. Клавиатура настраивается буквально за пару кликов. Фото.

Клавиатура настраивается буквально за пару кликов

Если на вашем смартфоне не поменяется средство ввода, прочитайте нашу инструкцию, помогающую настроить клавиатуру на Андроид. С ее помощью вы точно сможете включить Яндекс Клавиатуру.

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