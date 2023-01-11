Зачем нужны приложения Whoo и BFF и почему их все скачивают

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Иван Герасимов 0

В топе App Store и Google Play часто оказываются приложения, о которых знают далеко не все пользователи. В начале 2023 года одними из скачиваемых оказалась утилита под названием Whoo: оказалось, ее загружают даже чаще, чем Телеграм или AliExpress! При этом, судя по версии 0.4.1, программа достаточно молодая, но на деле у него есть аналог и не один. Первое, что приходит на ум — Zenly. Приложение для слежки вышло на пик популярности прошлым летом, поэтому корейский разработчик LinQ решил создать достойный аналог и повторить успех. Разбираемся, что такое Whoo, чем оно отличается от Zenly и почему такие приложения популярны.

Зачем нужны приложения Whoo и BFF и почему их все скачивают. Эти приложения для слежки внезапно стали скачивать чаще. Фото.

Эти приложения для слежки внезапно стали скачивать чаще

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Whoo — что за приложение

В последнее время в магазинах приложений особым спросом пользуются Zenly и его аналоги: несмотря на то, что утилита для поиска по геолокации долго находилась среди самых скачиваемых, в августе 2022 разработчики закрыли проект. Интересно, что приложение было популярно именно в России, но в других странах его не оценили. Так что, популярность Whoo — это норма: пользователи долго искали замену и наконец нашли.

Whoo — что за приложение. Приложение Whoo еще не появилось на Андроид, но его очень ждут. Фото.

Приложение Whoo еще не появилось на Андроид, но его очень ждут

Аналог Zenly популярен среди детей и подростков, которые любят делиться геолокацией с друзьями и просматривать местонахождение друг друга. Может показаться, что Whoo — приложение для слежки, но это не так: тут пользователи сами дают разрешение на просмотр геолокации. Казалось бы, мы уже это видели: в начале 2010-х среди пользователей был популярен Foursquare. Так что, новое — это хорошо забытое старое.

Приложение для отслеживания друзей

Whoo — альтернатива Zenly, можно сказать, точная копия. Никаких отличий в функциях нет: вы можете просматривать местоположение пользователей, добавив их в друзья, переписываться в чате. Whoo стало популярным ровно после добавления русского языка. Но при первом запуске вы можете заметить, что перевод интерфейса был выполнен некорректно и ошибками.

Приложение для отслеживания друзей. По оляпистому интерфейсу заметно, что Whoo делали на скорую руку. Фото.

По оляпистому интерфейсу заметно, что Whoo делали на скорую руку

К сожалению, Whoo для Android пока нет, но в версии для iOS указано, что оно находится в разработке. Зато есть приложение BFFзамена Zenly. О нем мы и расскажем, так как Whoo и BFF очень похожи.

Приложение для отслеживания друзей. BFF — еще один популярный аналог Зенли, который есть в Google Play. Фото.

BFF — еще один популярный аналог Зенли, который есть в Google Play

После регистрации BFF отобразит ваш QR-код, чтобы вы могли показать его другу для сканирования. У вас откроется карта, на которой можно увидеть местоположение друзей. Пользователей можно пригласить в приложение, нажав на «Добавить» в правом верхнем углу. Правда, перед этим нужно дать доступ к контактам, что довольно рискованно, учитывая специфику приложения. Заодно можно просмотреть тех, кто уже пользуется сервисом.

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BFF — Найдите семью и друзей

BFF и Whoo не позиционируют себя как приложения для слежки: это просто программы для поиска друзей и развлечение. Недаром название расшифровывается как Best Friends Forever (лучшие друзья навсегда). Да и отслеживать местонахождение просто так не получится: для начала нужно одобрить запрос от людей, которых вы знаете лично. Кроме того, есть закрытый список друзей, в который можно попасть только по приглашению.

BFF — Найдите семью и друзей. Искать друзей здесь так же легко как и в Зенли. Фото.

Искать друзей здесь так же легко как и в Зенли

В крайнем случае, с помощью приложения для отслеживания геолокации вы всегда можете узнавать, где находится ваш ребенок: достаточно незаметно установить программу на телефон. Делать это или нет — решать вам, но теоретически BFF для этого идеально подходит. Добавить человека можно несколькими способами.

  • По BFF ID — с помощью никнейма.
  • Отсканировав QR-код друга.
  • По адресу электронной почты.
  • По номеру телефона.
  • Встряхиванием смартфона — аналог бампа в Зенли, когда нужно коснуться телефоном при встрече.

Как видите, в BFF скопировано практически все от Zenly — даже ярлычок приложения нарисован в похожих цветах. Но это лишь на первый взгляд: на деле многих функций не хватает.

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Как следить за человеком через телефон

Как следить за человеком через телефон. В Google Play много приложений с похожим названием, но вам нужно именно то, что выше всех в поиске. Фото.

В Google Play много приложений с похожим названием, но вам нужно именно то, что выше всех в поиске

Зенли появился в 2014 году, поэтому приложение имело массу функций. BFF и Whoo — новые программы, вышедшие пару месяцев назад, поэтому часть функций в них отсутствует и появится лишь в следующих обновлениях.

  • Нельзя скрыть номер телефона.
  • В разработке находится режим невидимки.
  • Нет возможности скрыть свой аккаунт от знакомых.
  • Перевод в приложении есть не везде.

Скачать BFF

А вот обмануть геолокацию нельзя даже с помощью VPN: приложение не позволяет скрыть местонахождение как Зенли. С другой стороны, за счет имеющихся функций вы всегда можете найти свой телефон на карте, если стандартные опции не включены или же по какой-то причине не сработали — хороший способ обезопасить себя.

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Так что, вряд ли BFF или Whoo можно назвать приложением для слежки в классическом понимании: нет возможности даже узнать маршрут человека, так как программа отображает лишь текущее местоположение.

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