Зачем нужны приложения Whoo и BFF и почему их все скачивают

В топе App Store и Google Play часто оказываются приложения, о которых знают далеко не все пользователи. В начале 2023 года одними из скачиваемых оказалась утилита под названием Whoo: оказалось, ее загружают даже чаще, чем Телеграм или AliExpress! При этом, судя по версии 0.4.1, программа достаточно молодая, но на деле у него есть аналог и не один. Первое, что приходит на ум — Zenly. Приложение для слежки вышло на пик популярности прошлым летом, поэтому корейский разработчик LinQ решил создать достойный аналог и повторить успех. Разбираемся, что такое Whoo, чем оно отличается от Zenly и почему такие приложения популярны.

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Whoo — что за приложение

В последнее время в магазинах приложений особым спросом пользуются Zenly и его аналоги: несмотря на то, что утилита для поиска по геолокации долго находилась среди самых скачиваемых, в августе 2022 разработчики закрыли проект. Интересно, что приложение было популярно именно в России, но в других странах его не оценили. Так что, популярность Whoo — это норма: пользователи долго искали замену и наконец нашли.

Аналог Zenly популярен среди детей и подростков, которые любят делиться геолокацией с друзьями и просматривать местонахождение друг друга. Может показаться, что Whoo — приложение для слежки, но это не так: тут пользователи сами дают разрешение на просмотр геолокации. Казалось бы, мы уже это видели: в начале 2010-х среди пользователей был популярен Foursquare. Так что, новое — это хорошо забытое старое.

Приложение для отслеживания друзей

Whoo — альтернатива Zenly, можно сказать, точная копия. Никаких отличий в функциях нет: вы можете просматривать местоположение пользователей, добавив их в друзья, переписываться в чате. Whoo стало популярным ровно после добавления русского языка. Но при первом запуске вы можете заметить, что перевод интерфейса был выполнен некорректно и ошибками.

К сожалению, Whoo для Android пока нет, но в версии для iOS указано, что оно находится в разработке. Зато есть приложение BFF — замена Zenly. О нем мы и расскажем, так как Whoo и BFF очень похожи.

После регистрации BFF отобразит ваш QR-код, чтобы вы могли показать его другу для сканирования. У вас откроется карта, на которой можно увидеть местоположение друзей. Пользователей можно пригласить в приложение, нажав на «Добавить» в правом верхнем углу. Правда, перед этим нужно дать доступ к контактам, что довольно рискованно, учитывая специфику приложения. Заодно можно просмотреть тех, кто уже пользуется сервисом.

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BFF — Найдите семью и друзей

BFF и Whoo не позиционируют себя как приложения для слежки: это просто программы для поиска друзей и развлечение. Недаром название расшифровывается как Best Friends Forever (лучшие друзья навсегда). Да и отслеживать местонахождение просто так не получится: для начала нужно одобрить запрос от людей, которых вы знаете лично. Кроме того, есть закрытый список друзей, в который можно попасть только по приглашению.

В крайнем случае, с помощью приложения для отслеживания геолокации вы всегда можете узнавать, где находится ваш ребенок: достаточно незаметно установить программу на телефон. Делать это или нет — решать вам, но теоретически BFF для этого идеально подходит. Добавить человека можно несколькими способами.

По BFF ID — с помощью никнейма.

Отсканировав QR-код друга.

По адресу электронной почты.

По номеру телефона.

Встряхиванием смартфона — аналог бампа в Зенли, когда нужно коснуться телефоном при встрече.

Как видите, в BFF скопировано практически все от Zenly — даже ярлычок приложения нарисован в похожих цветах. Но это лишь на первый взгляд: на деле многих функций не хватает.

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Как следить за человеком через телефон

Зенли появился в 2014 году, поэтому приложение имело массу функций. BFF и Whoo — новые программы, вышедшие пару месяцев назад, поэтому часть функций в них отсутствует и появится лишь в следующих обновлениях.

Нельзя скрыть номер телефона.

В разработке находится режим невидимки.

Нет возможности скрыть свой аккаунт от знакомых.

Перевод в приложении есть не везде.

Скачать BFF

А вот обмануть геолокацию нельзя даже с помощью VPN: приложение не позволяет скрыть местонахождение как Зенли. С другой стороны, за счет имеющихся функций вы всегда можете найти свой телефон на карте, если стандартные опции не включены или же по какой-то причине не сработали — хороший способ обезопасить себя.

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Так что, вряд ли BFF или Whoo можно назвать приложением для слежки в классическом понимании: нет возможности даже узнать маршрут человека, так как программа отображает лишь текущее местоположение.