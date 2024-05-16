Заменил Google Ассистента на крутую нейросеть Gemini. Теперь мне не нужен ChatGPT на Android

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Герман Вологжанин

Еще в декабре 2023 года Google представила нейросеть Gemini, которая, по заявлению компании, обходит популярную языковую модель GPT-4 от Open AI в большинстве сценариев, давая более точные и развернутые ответы по запросу пользователя через чат-бот. Вместе с анонсом искусственный интеллект стал доступен на Android-устройствах. Правда, только на английском языке и без возможности запуска на территории нашей страны. Однако я нашел способ, как запустить Gemini в России, и готов поделиться им, чтобы вы уже сейчас заменили Google Ассистента на гораздо более умного помощника.

Заменил Google Ассистента на крутую нейросеть Gemini. Теперь мне не нужен ChatGPT на Android. Пока Gemini можно настроить только через костыли. Фото.

Пока Gemini можно настроить только через костыли

Работает ли Gemini в России

На момент публикации материала нейросеть Gemini представлена в 120 странах, среди которых нет нашей страны. То есть официально Gemini в России не работает. Без танцев с бубном ее нельзя ни скачать, ни уж тем более начать ею пользоваться, тестируя возможности искусственного интеллекта.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Способ, с помощью которого я предлагаю запустить Gemini в России, потребует от вас определенной доли усердства. Поэтому, если вы не готовы потратить примерно 30 минут своего свободного времени для настройки Gemini на Андроид, дождитесь официального релиза Gemini на территории нашей страны. Но учтите, что никто не знает, когда это произойдет.

Где скачать Gemini на Андроид

Первое, что нужно сделать — скачать Gemini на телефон. Сделать это можно через магазин приложений Google Play. Но только в том случае, если у вас есть иностранный аккаунт Google, или к вашей учетной записи привязана банковская карта, зарегистрированная на территории другого государства (США, Турция и так далее). Также ваше устройство должно соответствовать минимальным требованиям Gemini: Android 10 и выше, а еще хотя бы 2 ГБ оперативной памяти на борту.

Где скачать Gemini на Андроид. Для загрузки Gemini через Google Play нужен иностранный аккаунт. Фото.

Для загрузки Gemini через Google Play нужен иностранный аккаунт

Gemini в Google Play

Создание иностранного аккаунта и привязка банковской карты другого государства занимает до 30 минут. Поэтому, если вы хотите сэкономить время, просто скачайте APK-файл Gemini и установите приложение вручную.

Скачать APK Gemini

Если вы не знаете, как установить APK на Android, прочитайте нашу инструкцию, посвященную этой теме. Ну а мы пойдем дальше и начнем пользоваться Gemini в России.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как пользоваться Gemini на русском языке

Если открыть Gemini в России сразу после установки, то вы увидите сообщение о том, что у вас нет доступа к нейросети. Поэтому пока не запускайте приложение, а лучше — на время удалите его.

Как пользоваться Gemini на русском языке. Просто так запустить Gemini не получится. Фото.

Просто так запустить Gemini не получится

Чтобы запустить Gemini в России, нужно пройти подготовительный этап перед скачиванием и установкой приложения, действуя по инструкции:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. В поиске введите запрос «DNS» и перейдите в раздел «Частный DNS-сервер» (на вашем устройстве может называться иначе).
  3. Скорее всего, у вас он будет отключен. Поэтому выберите вариант «Имя хоста провайдера DNS» и укажите следующий адрес:

    4. comss.dns.controld.com

  4. Нажмите кнопку «Сохранить». Так мы заставим Gemini думать, будто находимся в стране, где работает нейросеть.
    5. Как пользоваться Gemini на русском языке. На данный момент в России Gemini работает только через частный DNS. Фото.

    На данный момент в России Gemini работает только через частный DNS

  5. Запустите приложение Google и откройте его настройки.
  6. Перейдите в раздел «Google Ассистент».
  7. Здесь активируйте команду «OK, Google» во вкладке «Voice Match», а также помимо русского добавьте английский язык (United States) во вкладке «Языки».
    8. Как пользоваться Gemini на русском языке. Обязательно включите голосовую активацию ассистента и добавьте английский язык в дополнение к русскому. Фото.

    Обязательно включите голосовую активацию ассистента и добавьте английский язык в дополнение к русскому

  8. На всякий случай перезапустите интернет на телефоне, выключив и повторно включив его через шторку уведомлений или центр управления.
  9. Установите Gemini на Android и запустите приложение.
  10. При первом запуске программа предложит выбрать ее вместо Google Ассистента. Жмите «Перейти», иначе Gemini работать не будет.
  11. Готово! Чат-бот запустился и готов выполнить любой ваш запрос.

    12. Как пользоваться Gemini на русском языке. Нейросеть должна заработать. Фото.

    Нейросеть должна заработать

Если у вас не запускается Gemini, очистите данные приложения или переустановите его. Также проверьте правильность выполнения всех шагов указанной инструкции. Наконец, помните, что Gemini работает в России только при условии активации DNS-сервера. Стоит его отключить — приложение перестанет запускаться.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Что умеет нейросеть Gemini

Хорошо, программу мы установили, но для чего нужен Gemini? Во-первых, это нейросеть, пишущая тексты, наподобие ChatGPT и его аналогов. То есть, к примеру, вы можете ввести запрос или попросить голосом (кнопка микрофона) искусственный интеллект придумать рекламный слоган, написать кулинарный рецепт или придумать какую-нибудь идею. Все, как и у других нейросетей.

Что умеет нейросеть Gemini. Запрос можно ввести вручную или произнести голосом. Фото.

Запрос можно ввести вручную или произнести голосом

В отличие от некоторых аналогов, нейросеть Gemini не только пишет, но и озвучивает свой ответ, если вы делаете голосовой запрос. Еще она умеет работать с фото, рассказывая, в частности, что на них изображено. Но иногда в этом сценарии Gemini дает на ответ на английском языке или вообще отказывается отвечать из-за присутствия людей на картинке.

Что умеет нейросеть Gemini. Gemini умеет работать с изображениями. Фото.

Gemini умеет работать с изображениями

Казалось бы, ничего сверхъестественного, ведь то же самое лучше или хуже умеет делать практически любой чат-бот, включая GigaChat от Сбера. Однако для нас, пользователей Android-устройств, преимущество Gemini заключается в том, что нейросеть можно вызвать без запуска приложения или даже с заблокированного экрана, просто сказав: «OK, Google». А вот это уже принципиально иной уровень взаимодействия с искусственным интеллектом.

Что умеет нейросеть Gemini. Gemini можно вызвать голосом с любого экрана. Фото.

Gemini можно вызвать голосом с любого экрана

Кроме того, Gemini поддерживает почти все функции Google Ассистента. То есть, как и прежде, вы можете попросить искусственный интеллект поставить будильник, позвонить кому-то из телефонной книги или добавить событие в календарь.

Теги
Лонгриды для вас
Хорошие товары с АлиЭкспресс по низкой цене и с быстрой доставкой, которые хочется купить не глядя

Многие товары на АлиЭкспресс разлетаются как горячие пирожки: продавцы только и успевают повышать на них цены из-за высокого спроса. Сложно сказать, какие к ним относятся. В первую очередь, электроника и аксессуары для смартфона. Однако есть и ряд других покупок, которые греют душу покупателя одним своим видом. Вы только взгляните на этот переносной мангал для шашлыка! Или крутые наушники Realme с мощным аккумулятором! Разве их не хочется купить здесь и сейчас? Скорее смотрите, что можно приобрести на АлиЭкспресс со скидкой и быстрой доставкой, порадовав себя.

Читать далее
Как позвонить на Яндекс Станцию другого человека

На днях компания Яндекс выпустила обновление приложения Умный дом, добавив несколько новых функций, связанных со звонками на Станцию с Алисой. Теперь можно звонить не только на свою колонку, но и на устройства друзей. Кроме того, появилась функция автоматического ответа без команды «Алиса, возьми трубку». Рассказываем, как позвонить на другую Яндекс Станцию, и что для этого понадобится.

Читать далее
Здесь лучшие смартфоны до 15000 рублей, которые можно смело купить в 2023 году

Несмотря на обилие флагманов, выпускаемых пачками практически всеми брендами, пользователи по-прежнему высоко ценят дешевые смартфоны. Если в категории до 10 000 рублей сориентироваться крайне сложно, то прибавив еще около 5000 рублей, можно найти реально достойное устройство, которое вас явно не разочарует даже через год. Ко мне часто обращаются друзья с просьбой посоветовать хороший смартфон до 15 000 рублей, но из-за постоянного колебания курса валют определиться с выбором не так-то просто. К тому же, навскидку не сразу вспомнишь, какой гаджет действительно достоин упоминания, а какой рекомендовать все же не стоит. Вот список тех устройств, которыми будет не стыдно пользоваться даже в 2024 году.

Читать далее