Заменил Google Ассистента на крутую нейросеть Gemini. Теперь мне не нужен ChatGPT на Android

Еще в декабре 2023 года Google представила нейросеть Gemini, которая, по заявлению компании, обходит популярную языковую модель GPT-4 от Open AI в большинстве сценариев, давая более точные и развернутые ответы по запросу пользователя через чат-бот. Вместе с анонсом искусственный интеллект стал доступен на Android-устройствах. Правда, только на английском языке и без возможности запуска на территории нашей страны. Однако я нашел способ, как запустить Gemini в России, и готов поделиться им, чтобы вы уже сейчас заменили Google Ассистента на гораздо более умного помощника.

Работает ли Gemini в России

На момент публикации материала нейросеть Gemini представлена в 120 странах, среди которых нет нашей страны. То есть официально Gemini в России не работает. Без танцев с бубном ее нельзя ни скачать, ни уж тем более начать ею пользоваться, тестируя возможности искусственного интеллекта.

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Способ, с помощью которого я предлагаю запустить Gemini в России, потребует от вас определенной доли усердства. Поэтому, если вы не готовы потратить примерно 30 минут своего свободного времени для настройки Gemini на Андроид, дождитесь официального релиза Gemini на территории нашей страны. Но учтите, что никто не знает, когда это произойдет.

Где скачать Gemini на Андроид

Первое, что нужно сделать — скачать Gemini на телефон. Сделать это можно через магазин приложений Google Play. Но только в том случае, если у вас есть иностранный аккаунт Google, или к вашей учетной записи привязана банковская карта, зарегистрированная на территории другого государства (США, Турция и так далее). Также ваше устройство должно соответствовать минимальным требованиям Gemini: Android 10 и выше, а еще хотя бы 2 ГБ оперативной памяти на борту.

Gemini в Google Play

Создание иностранного аккаунта и привязка банковской карты другого государства занимает до 30 минут. Поэтому, если вы хотите сэкономить время, просто скачайте APK-файл Gemini и установите приложение вручную.

Скачать APK Gemini

Если вы не знаете, как установить APK на Android, прочитайте нашу инструкцию, посвященную этой теме. Ну а мы пойдем дальше и начнем пользоваться Gemini в России.

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Как пользоваться Gemini на русском языке

Если открыть Gemini в России сразу после установки, то вы увидите сообщение о том, что у вас нет доступа к нейросети. Поэтому пока не запускайте приложение, а лучше — на время удалите его.

Чтобы запустить Gemini в России, нужно пройти подготовительный этап перед скачиванием и установкой приложения, действуя по инструкции:

Откройте настройки смартфона. В поиске введите запрос «DNS» и перейдите в раздел «Частный DNS-сервер» (на вашем устройстве может называться иначе). Скорее всего, у вас он будет отключен. Поэтому выберите вариант «Имя хоста провайдера DNS» и укажите следующий адрес: comss.dns.controld.com Нажмите кнопку «Сохранить». Так мы заставим Gemini думать, будто находимся в стране, где работает нейросеть. Запустите приложение Google и откройте его настройки. Перейдите в раздел «Google Ассистент». Здесь активируйте команду «OK, Google» во вкладке «Voice Match», а также помимо русского добавьте английский язык (United States) во вкладке «Языки». На всякий случай перезапустите интернет на телефоне, выключив и повторно включив его через шторку уведомлений или центр управления. Установите Gemini на Android и запустите приложение. При первом запуске программа предложит выбрать ее вместо Google Ассистента. Жмите «Перейти», иначе Gemini работать не будет. Готово! Чат-бот запустился и готов выполнить любой ваш запрос.

Если у вас не запускается Gemini, очистите данные приложения или переустановите его. Также проверьте правильность выполнения всех шагов указанной инструкции. Наконец, помните, что Gemini работает в России только при условии активации DNS-сервера. Стоит его отключить — приложение перестанет запускаться.

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Что умеет нейросеть Gemini

Хорошо, программу мы установили, но для чего нужен Gemini? Во-первых, это нейросеть, пишущая тексты, наподобие ChatGPT и его аналогов. То есть, к примеру, вы можете ввести запрос или попросить голосом (кнопка микрофона) искусственный интеллект придумать рекламный слоган, написать кулинарный рецепт или придумать какую-нибудь идею. Все, как и у других нейросетей.

В отличие от некоторых аналогов, нейросеть Gemini не только пишет, но и озвучивает свой ответ, если вы делаете голосовой запрос. Еще она умеет работать с фото, рассказывая, в частности, что на них изображено. Но иногда в этом сценарии Gemini дает на ответ на английском языке или вообще отказывается отвечать из-за присутствия людей на картинке.

Казалось бы, ничего сверхъестественного, ведь то же самое лучше или хуже умеет делать практически любой чат-бот, включая GigaChat от Сбера. Однако для нас, пользователей Android-устройств, преимущество Gemini заключается в том, что нейросеть можно вызвать без запуска приложения или даже с заблокированного экрана, просто сказав: «OK, Google». А вот это уже принципиально иной уровень взаимодействия с искусственным интеллектом.

Кроме того, Gemini поддерживает почти все функции Google Ассистента. То есть, как и прежде, вы можете попросить искусственный интеллект поставить будильник, позвонить кому-то из телефонной книги или добавить событие в календарь.