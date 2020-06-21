Zoom уже готовится к сквозному шифрованию для большей безопасности

Многое было сказано о том, что Zoom, несмотря на свою популярность, имеет множество проблем, большая часть которых относится к безопасности. Говорить, что компания услышала это и решила все исправить, не совсем правильно. Конечно, там работают не дураки и они прекрасно понимают, что надо делать, чтобы развивать продукт. В итоге они это сделали и теперь Zoom стал намного безопаснее сразу по нескольким параметрам. Осталось только поработать над стабильностью и сделать что-то с этими ужасными фоновыми рисунками, которые иногда вызывают чувство жжения в коре головного мозга. Что же сделала компания, которая чуть ли не больше всех выиграла от коронавируса, и что ей надо сделать еще?

Важность шифрования видеоконференции

Когда началась пандемия, чуть ли не все страны мира заперли людей по домам, и случился просто взрывной рост популярности сервисов видеосвязи. Всем хотелось не просто поговорить с родными и близкими по телефону, а провести что-то более похожее на настоящую встречу. В этом как никогда кстати пришлись сервисы вроде Zoom, Skype, FaceTime и прочих. Больше всех повезло Zoom, который в несколько раз увеличил свою аудиторию и рыночную стоимость компании.

Мы уже писали о том, какие проблемы преследовали сервис в момент стремительного роста, но сейчас об этом вспоминать уже поздно, так как определенные шаги компания уже сделала. Это очень поможет ей на пути борьбы с Google Meet, который появился буквально недавно и теперь будет встроен в Gmail, то есть потенциально поселится сразу на двух миллиардах устройств.

Если для обычных пользователей это не так важно и без разницы, увидел ли кто-то, как вы играете в одну из игр, которые мы советовали для развлечений по видеосвязи, то для серьезных разговоров это очень важно. Многие компании проводят совещания, на которых обсуждаются детали, способные повлиять на судьбу многомиллионных сделок. Тут уже многие захотят ”погреть уши”.

Что изменилось в Zoom за последнее время

Если вы следили за историей Zoom, вы не могли не заметить, что у нее бывали взлеты и падения. После первоначального ажиотажа с видео-платформой, выявлялось все больше и больше дыр в безопасности. Компания объявила об улучшении безопасности и конфиденциальности. Теперь настала очередь сквозного шифрования и некоторые пользователи будут особенно рады этому.

Уже было такое, когда миллионы учеток ZOOM утекли в Сеть

Так уж сложилось в нашей жизни, что чтобы больше получить, надо больше заплатить. То есть можно получить, например, больше модулей камеры, купив более дорогой смартфон, приложения без рекламы, оплатив подписку, или даже треть котлеты к двойному чизбургеру. Достаточно просто заплатить чуть больше. В случае с новым шифрованием Zoom, все функции безопасности будут доступны всем пользователям.

Если вы хотите сейчас использовать Zoom, у вас есть выбор между бесплатной учетной записью или подпиской. Платная версия включает в себя основные функции и дополнительные услуги, такие, как, например, встречи продолжительностью более 40 минут. Если вам это нужно, надо будет просто заплатить. Сумма может кому-то показаться большой, но если подписка берется для бизнеса, то стоимость не окажется шокирующей.

До сих пор не было возможности — ни для бесплатных пользователей, ни для платных клиентов — пользоваться сквозным шифрованием. Это настоящая брешь в безопасности, учитывая, что не только участники видеочата, но и все остальные, могут получить доступ к данным вызова без существенного труда. В начале июня было подтверждено, что шифрование для Zoom все же будет, но только для платных пользователей.

Конечно, мы не хотим предоставлять такой доступ [сквозное шифрование] обычным пользователям. Потому что мы также хотим работать вместе с ФБР и местными правоохранительными органами, в случае, если некоторые люди используют Zoom для плохих целей — сказал Эрик Юань, генеральный директор Zoom, рассказал TheNextWeb.

Сейчас компания немного изменила свою позицию и написала в Twitter, что сквозное шифрование должно быть доступно каждому пользователю. Это не должно зависеть от того, пользуется ли он видео-платформой бесплатно или оформил платную подписку. Это не только расположит пользователей к этому сервису, но и сможет ответить на вопрос, как будет обеспечиваться шифрование, если общаются платный и бесплатный пользователь.

Что такое ZOOM, и стоит ли им пользоваться во время и после самоизоляции.

Однако одно отличие все еще существует. Шифрование сразу доступно для клиентов с подпиской без необходимости что-либо для него делать. Для тех, кто пользуется сервисом бесплатно, есть одно небольшое правило. Прежде, чем они смогут использовать шифрование, им надо будет пройти проверку личности. Не стоит пугаться — сделать это надо будет только один раз. В качестве одного из вариантов такой проверки предлагается верификация по номеру телефона. То есть все как обычно. Такое мы уже не раз встречали на множестве других сервисов. Возможно, этот способ отменят или предложат какие-то другие, но пока информации об этом нет. Возможно, если мы все напишем об этом в нашем Telegram-чате, компания будет работать быстрее.

Планируется, что сквозное шифрование вступит в бета-фазу в июле. Когда пользователи смогут пользоваться этим шифрованием для ежедневного общения, пока не сообщается.