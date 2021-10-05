Чем новые телефоны будут удивлять нас в ближайшее время

При покупке телефона мы обращаем внимание на его возможности. Каждый выбирает что-то свое, но подавляющее большинство пользователей вряд ли купит устройство, которое снимает фото и видео хуже, чем другие модели за сопоставимые деньги. Более того, если смартфон будет хорошим и в нем будет нормальный Pro-режим, такая связка и вовсе сможет заменить полноценную камеру даже искушенным в фотографии людям. Благодарить за это стоит новые сенсоры, программную обработку и даже оптические схемы, приводящие к выпиранию камер. Все это окажет существенное влияние на рынок фотографии. И вот, что нас ждет дальше.

Что должно быть в камере телефона

Гонка камер привела к тому, что мы практически достигли максимума в этом вопросе, по крайней мере до тех пор, пока не будут разработаны новые датчики для смартфонов. Именно поэтому в вопросе создания фотографий даже флагманы едва ли смогут что-то улучшить, как бы они не рассказывали на презентации о том, что все изменялось. А вот видео действительно может стать новым ”полем боя”. Даже презентация iPhone 13 дала нам явный сигнал, что теперь мы движемся в сторону улучшения видео.

Прошли те времена, когда нам приходилось использовать компактную камеру, чтобы записывать, как играют наши дети или как друг на вечеринке выпивает на спор пять коктейлей. Вместо этого компактная камера живет в каждом кармане или сумке и мгновенно пускается в ход при первой же необходимости. И хотя у нас есть такие телефоны, как Galaxy S21 Ultra, которые могут записывать видео 8K, пока это не самая стоящая функция.

Как iPhone 13 вредит Android-смартфонам.

Сейчас очень популярны пользовательские видеохостинги. Проще говоря, YouTube, TikTok и тому подобные площадки. Любой может снять что угодно, загрузить это в сеть и получить свои пять минут славы или полгода позора. Можно не сомневаться, что в ближайшее время тенденция не изменится.

Недостатки камеры телефона

Проблемой Android-телефонов является то, что они за много лет так и не научились нормально снимать видео в 4K. Такая функция есть и часто даже картинка получается очень приятной, но многие модели очень сильно греются и сами отключают запись через несколько минут. Не все, но точно больше половины тех, с которыми я имел дело. Особенно, если функция записи в 4K сделана не номинально, и устройство действительно снимает видео с нормальным битрейтом.

Только среди основных моделей можно назвать Google Pixel 5a, OnePlus 9 Pro, Galaxy S21 Ultra и некоторые другие. Отчасти в этом виноват Snapdragon 888, которые перегревается в таком режиме, но проблема была и раньше. Помню, как у меня буквально раскалился Huawei Mate 40 Pro после пяти минут записи в 4K 30fps. Значит, модель чипа не имеет большого значения.

Если у людей есть деньги, они покупают iPhone. Вот пруф.

Чем iPhone лучше Android

Многие сейчас скажут, что я предвзят, но объективно только iPhone удалось избежать этой неприятной особенности. Я часто снимаю видео и ни разу у меня не было такого, что камера выключалась, а телефон критически нагревался. Например, не так давно я снимал 4K 60fps на iPhone 12 Pro в течение 25 минут и все было нормально. Что ни говори, но специально разработанный чип Apple выдерживает такую нагрузку лучше других устройств, а значит, именно iPhone на данный момент лучше всего подходит для записи видео. Да и по качеству картинки он если и не лучший, то точно в тройке лидеров.

Разбирающиеся в фотографии и видео люди понимают, что громкие заголовки про камеры с разрешением 108 Мп или даже 200 Мп, которые должны выйти совсем скоро, не являются гарантией качества. Во-первых, это не всегда честное разрешение, а во-вторых, 12 Мп более чем достаточно для обычного любительского контента. В подтверждение моих слов можно сказать, что профессиональные камеры не делаются с таким большим разрешением, а значит, на это есть причины.

Чем хорош Apple ProRes

В начале я сказал, что Apple в этом году подала сигнал, сделав кинематографический режим, доступный в серии iPhone 13. А еще ее камера умеет снимать в ProRes. Для качества видео и дальнейшей обработки это куда важнее, чем 100500 Мп, не дающих никакой практической пользы.

Кодеки Apple ProRes обеспечивают беспрецедентное сочетание многопоточности, производительности, редактирования в реальном времени, впечатляющего качества изображения и пониженной скорости хранения. Кодеки ProRes в полной мере используют возможности многоядерной обработки и поддерживают режимы быстрого декодирования с высоким разрешением.

Основным преимуществом записи с помощью Apple ProRes является то, что форматирование сохранит больше деталей в видеофайле. В большинстве случаев видео на мобильных устройствах являются сжатыми. От этого не только страдает качество, но и дальнейшая обработка становится практически невозможной (если не считать простой ”нарезки”).

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Недостатки ProRes

Впрочем формат ProRes не лишен недостатков. Запись всего одной минуты видео занимает 6 ГБ. Это точно формат не на каждый день, но в некоторых случаях можно выбрать и его, особенно, если вы планировали использовать свой iPhone для регулярной записи видео.

Все это говорит о том, что мир Android, скорее всего, захочет обыграть Apple на этом поле, и теперь основное соперничество развернется именно в вопросе видео. Возможно, первой ласточкой будет Pixel 6 Pro с процессором Google Tensor, который возьмет на себя всю тяжелую работу. Пока говорить об этом рано, но тенденция прослеживается довольно четко.

А пока iPhone 13 Pro и Pro Max останутся лучшими смартфонами для записи видео. Это даже немного обидно, учитывая, сколько производителей делает телефоны на Android. Возможно, они просто слишком много смотрят друг на друга и не решаются выделяться. Для Apple это не важно — она живет в своем мире — а значит, может экспериментировать и часто задает тренды. Это не плохо и не хорошо — это факт.