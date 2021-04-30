Хватит использовать телефон как видеорегистратор! Xiaomi 70mai A400 — топчик для вашего авто

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AndroidInsider.ru 0

Если спросить почти любого автолюбителя, какой у него видеорегистратор, с большой долей вероятности вам ответят — Xiaomi. Устройства 70mai, это суббренд Xiaomi, который специализируется на товарах для автомобилей, давно зарекомендовали себя среди автомобилистов как видеорегистраторы с оптимальным соотношением цены и качества, а также высоким уровнем технологичности. Одним из таких устройств является Xiaomi 70mai A400, который не только записывает картинку в разрешении 1440p, но и также оснащён продвинутой системой ночного видения. И, разумеется, может управляться с помощью мобильного приложения для Android.

Xiaomi 70mai A400

Xiaomi 70mai A400

Стоит ли покупать видеорегистратор Xiaomi 70mai A400

Достоинств у этого устройства немало. Во-первых, в комплекте есть адаптер для гнезда прикуривателя, в котором два разъема. То есть можно подключать регистратор и, например, заряжать телефон или навигатор. Если у вас в автомобиле есть штатный USB, то подключить регистратор можно и к нему. Но в то же время на Али также можно купить специальный кабель, который с одной стороны подключается к регистратору, а с другой — к проводке под обшивкой салона, для скрытого подключения.

Xiaomi 70mai A400

С помощью этого кабеля можно спрятать всю проводку под обивку

Корпус регистратора буквально растекается по стеклу, и если приклеить его в верхней части лобового стекла за зеркалом заднего вида, он вообще может оказаться незаметным. Он и не должен быть постоянно перед глазами. Пусть висит и снимает, пока вам не понадобится видео с него.

Среди достоинств Xiaomi 70mai A400 также стоит отметить следующие:

  • Запись в формате 1440p;
  • Стильный дизайн;
  • Возможность просмотра видео с помощью приложения;
  • Возможность подключения сразу двух регистраторов и захвата записи с двух каналов.
Xiaomi 70mai A400

Пример картинки с Xiaomi 70mai A400

Так как неприятности могут происходить не только спереди автомобиля, но и сзади, не лишней будет и возможность подключения второй камеры. Она будет снимать происходящее сзади и даст более полную картину того, что творится вокруг автомобиля. Разрешением съемки в этом случае будет FullHD (1920 на 1080 пикселей). Видео будет сохраняться на основную карту памяти.

Xiaomi 70mai A400

Посмотреть отснятое видео также можно в мобильном приложении

Кроме того, у этот регистратора есть и другие полезные функции. Например, система помощи на дороге, автоматическая запись происшествий, возможность работы на стоянке, встроенный GPS, оповещение о съезде на «встречку», запись скорости и времени, а также некоторые другие функции.

Где купить Xiaomi 70mai A400

Дешевле всего заказывать такие вещи на Али, но обязательно знать, где покупать. Я всегда советую пользоваться официальными магазинами брендов, а не какими-то левыми продавцами, которых потом сложно найти. Xiaomi 70mai A400 есть в наличии в официальном магазине 70mai на AliExpress, причём там можно выбрать любую конфигурацию. Хотите просто регистратор Xiaomi на лобовое стекло — пожалуйста, нужен только задний видеорегистратор — не проблема. Полный комплект из видеорегистратора, задней камеры, комплекта скрытого подключения и карты памяти на 32 ГБ обойдется меньше 7 500 рублей. В сравнении с тем, сколько стоят регистраторы в магазинах, это копейки.

Xiaomi 70mai A400

Для такого регистратора это очень дешево

Лайфхак: подсмотрели в отзывах, что если воспользоваться купоном 70MA400F1, можно получить дополнительную скидку. Добавляйте нужные товары в корзину и применяйте один из купонов!

Я рекомендую покупать Xiaomi 70mai A400 в «полной комплектации». Задняя камера всегда полезна и может очень пригодиться в сложных ситуациях на дороге. В конце концов, 7 500 рублей кому-то может и покажется большой суммой, но для хорошего регистратора это совсем недорого.

Xiaomi 70mai A400

Полный комплект из Xiaomi 70mai A400 и задней камеры

И он действительно стоит своих денег.

Купить видеорегистратор Xiaomi 70mai A400 на AliExpress

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