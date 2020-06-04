Мы стоим на пороге нового противостояния мобильных процессоров

В последнее время многие начали забывать о том, что в основе всей производительности смартфона лежит его процессор. Все из-за того, что запаса мощности хватает уже почти всем и тратить на презентации на это много времени мало кому хочется. Куда проще рассказать, какая у тебя замечательная камера и заставить зрителей задуматься над тем, как они вообще без нее жили. Тем не менее, есть те, кому очень важно, как работает процессор в их смартфонах. Именно поэтому в глубине своих лабораторий компании продолжают заниматься исследованиями и разработками в этой сфере. Вот только, это давно не приводило к серьезной конкуренции. Похоже, что времена изменились и скоро нас ждет кое-что интересное.

Современные процессоры для телефонов

Большинство современных процессоров используют в своей основе одни и те же решения. Я говорю о ядрах Arm. Хотя, кто-то старается сделать что-то свое, но все равно отличий, как правило, почти нет. Поэтому о каком соперничестве можно говорить, если почти все флагманы не просто используют одну архитектуру процессора, а вообще просто закупают одинаковые чипы у Qualcomm и все?

Только Apple идет немного в стороне, продолжая каждый раз делать упор на собственное видение процессора. В итоге, он почти каждый год оказывается производительнее конкурентов на Android. Недавние сравнения доказывают, что это даже не зависит от стоимости устройства.

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Какими будут новые мобильные процессоры

Когда-то перемены должны были назреть и вот их время пришло. Перемены будут связаны с появлением нового мощного процессора ARM Cortex-X1, создаваемого в рамках программы CXC. Напомню, этот процессор немного отходит от классического представления ARM. По задумке у нового процессора должны быть очень хорошие характеристики и он должен навязать серьезную конкуренцию решениям от Apple.

Самое интересное, что программа разработки нового типа процессора подразумевает сотрудничество только с некоторыми производителями устройств. Это приведет к тому, что те, кто не всходит в этот элитный клуб, не получат возможности пользоваться новейшей разработкой.

Ранее в рамках программы Build on Arm Cortex производители уже могли вносить нужные им изменения в процессоры с архитектурой Cortex-A. Теперь производители смартфонов смогут еще больше влиять на то, каким в конечном счете будет процессор. ARM будет отвечать за основу чипа, которая и будет обеспечивать возможности кастомизации. Она будет нести ответственность за поддержку программного обеспечения процессора и маркетинг.

Говоря о ядрах Cortex-X1 не стоит забывать и о Cortex A78, который тоже зададут жару.

Кто получит новые процессоры Cortex-X1

Участники программы смогут по сути делать те процессоры, которые им нужны, в то время, как остальные будут довольствоваться тем, что есть из типовых вариантов. Многим бы хотелось работать на таких привилегированных условиях, но надо было делать это раньше. Например, есть ощущения, что Samsung не просто так пересмотрела свою программу производства чипов. Скорее всего, новая программа просто намного выгоднее для корейской компании.

Однако, есть одно особенно строгое условие, связанное с программой CXC. Только партнеры, которые были инвесторами с самого начала программы этого года, получают выгоду от конечного продукта. Несколько партнеров могут быть в программе одновременно и таким образом иметь доступ к общей технологии. Однако, если компания не внесла свой вклад в проект с самого начала, она не может купить Cortex-X1 сразу.

Пока сложно сказать, кто действительно включился в новую программу, но, скорее всего, в их числе Qualcomm и Samsung. Можно ли говорить в этой ситуации про Huawei и MediaTek, пока не понятно. Одно известно точно — в итоге те, кто участвует в программе, смогут уже в 2021 году получить процессоры, которые будут на 20% мощнее конкурентов, которые не стали вкладывать деньги в CXC.

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Где еще могут использоваться ядра ARM Cortex-X1

Смартфоны — это хорошо, но планы программы CXC куда более глобальные. В них входит создание чипов для использования в компьютерах под управлением Windows. Кто знает, может даже Apple выпустит новый MacBook на этом процессоре.

Некоторые процессоры для ноутбуков развивались достаточно хорошо. Например, Snapdragon 8cx получились очень неплохими, но они все равно уступали чипсетам от Intel и AMD. Не исключено, что в ближайшее время многое может поменяться, и новые чипы будут основной многих компьютеров. У того же Intel и так хватает проблем, а тут еще и новый конкурент грядет.

Возвращаясь к смартфонам, нельзя не отметить, что производительности им сейчас хватает и очередной ее скачок не является обязательным. Но не является он таким только на данный момент. Бесконечно вымучивать старый подход не получится и надо предлагать что-то новое. Тем более, что надо как-то сокращать отставание от Apple. А еще мы наконец-то получим ситуацию, в которой разные производители смартфонов действительно будут разными и у них будет разный процессор, а не набор типовых микросхем, прикрытых схожими корпусами и оболочками программного обеспечения.

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Нельзя и не отметить, что сейчас многие производители топовых смартфонов, наоборот, отказываются в пользу менее производительных, но и менее дорогих чипсетов, среди самых простых примеров — LG Velvet и Google Pixel 5. Последний, правда, выйдет только осенью, но мало кто сомневается, что он тоже будет работать на Snapdragon 765G и обойдет стороной 865-ый.

Все это приведет к тому, что в ближайшее время нас ждет много всего интересного, о чем нам можно будет поговорить в нашем Telegram-чате и просто понаблюдать за конкуренцией на рынке. Ведь это так интересно.