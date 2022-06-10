Вышла Android 13 Beta 3. Что нового

Программа публичного бета-тестирования, готовящегося к запуску Android 13, продолжается полным ходом. Теперь у нас есть уже третья публичная бета-версия операционной системы от Google. Ключевым ее преимуществом является повышение стабильности, которое так важно перед официальным запуском. Но до него осталось еще не меньше двух-трех месяцев, а это значит, что можно поэкспериментировать с новыми функциями. Давайте рассмотрим, что нам принесло обновление, стоят ли эти изменения отдельной номерной бета-версии и на какие телефоны можно ее установить.

Что нового в Android 13 Beta 3

Все изменения, ориентированные на приложения и API-интерфейсы, являются окончательными именно в этой третьей бета-версии Android. Это говорит о том, что разработчики могут включаться в работу и заниматься полноценной работой над своими приложениями, а производители смартфонов могут ориентироваться на то, что есть, при создании своих оболочек.

Для потребителей это означает, что в будущем будут внесены небольшие изменения в функциональность или пользовательский интерфейс, но существенными они уже не будут. Стоит также отметить, что Android 13 придерживается куда более высокого темпа обновления, чем Android 12, которой в прошлом году потребовалось намного больше времени, чтобы достичь этого рубежа.

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Когда вышел Android 13

Первая предварительная версия Android 13 для специалистов так же появилась довольно рано — в феврале 2022 года. За ней последовала первая публичная бета-версия, представленная уже в апреле. Это произошло за пару недель до ее официального анонса в рамках конференции разработчиков Google I/O 2022. Вторая публичная бета-версия была представлена сразу после конференции, а третья — вчера.

Новые функции конфиденциальности, такие как разрешения на уведомления и средства выбора изображений, функции повышения производительности, настраиваемые значки приложений, HDR-видео, Bluetooth LE Audio и поддержка MIDI 2.0 через USB — все это теперь включено в Android 13.

Устройства, которые поддерживают Android 13 Beta 3

Google Pixel 4 и 4XL

Google Pixel 4a и 4a (5G)

Google Pixel 5 и 5а

Google Pixel 6 и 6 Pro

Смартфоны сторонних производителей, которые получили первую публичную бета-версию, до сих не получили чего-то более нового. Их список можно найти в этой статье.

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Новая версия Android Auto

Помимо Android 13 автолюбители в последнее время начали получать новейшее обновление Android Auto 7.8 от Google. Обновление теперь доступно только тем, кто дал согласие на участие в программе. Тем не менее, Android Auto 7.8 теперь доступен для скачивания на сайте и в виде APK для самостоятельной установки.

Конечно, это не главное изменение Coolwalk, о котором Google объявила в начале мая на Google I/O 2022. Он будет доступен ближе к концу лета. Самым заметным изменением в Android Auto 7.8 для участников тестирования стала новая система уведомлений, которая сообщает пользователям, когда доступны обновления. Кроме того, стало появляться предупреждение о том, что процедуру установки/настройки необходимо будет провести заново. Это озадачило многих пользователей, которые оставили большее количество сообщений на форумах и в социальных сетях.

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Автомобильная платформа Google также получила значительный импульс к развитию. Android Automotive OS 12L теперь доступна для автомобилей с поддержкой Android Automotive, таких как Polestar 2 и Volvo XC40 Recharg. Согласно обзорам, обновление является «массовым». Быстрое управление стало одним из самых важных достижений. Производители могут добавлять отдельные настройки, такие как переключатели Bluetooth, строку состояния или другие компоненты системного пользовательского интерфейса. По словам разработчиков, пользователи смогут «безопасно настраивать важные параметры во время вождения, не запуская программу настроек».

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