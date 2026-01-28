3 функции HyperOS 3.1, от которых в восторге владельцы Xiaomi

Завершая развертывание HyperOS 3, Xiaomi начала готовиться к полноценному выходу HyperOS 3.1 и уже запустила бета-тестирование в Китае. Несмотря на свой промежуточный статус, очередная оболочка добавляет смартфонам и планшетам компании целую порцию новых функций. В частности, Xiaomi переработала встроенные приложения и добавила защиту от укачивания. Но есть в обновлении тройка фишек HyperOS 3.1, которые готовы реально порадовать поклонников бренда.

Полная совместимость Xiaomi с AirPods

После выхода обновления HyperOS 3.1 к Xiaomi не только можно подключить наушники AirPods, но и управлять ими, как в родными. Как только пользователь сопрягает два устройства, на экране отображается анимация, а в настройках Bluetooth появляются новые опции.

Они позволяют настраивать кодеки, включать и выключать функцию пространственного аудио, а еще видеть уровень заряда каждого наушника. То есть теперь можно смело переходить с айфона на Xiaomi.

Live Updates для Xiaomi Super Island

Еще одно нововведение HyperOS 3.1 коснулось Xiaomi Super Island — аналога Dynamic Island от Apple, впервые появившегося в предыдущей версии оболочки. Теперь динамический остров Xiaomi использует Android 16 Live Updates API, благодаря чему может отображать живые уведомления.

Допустим, при заказе такси Xiaomi Super Island показывает, как долго еще ждать машину, а при использовании навигатора на своем авто — маршрут поездки. Выглядит полезно, но с какими приложениями будет совместимо?

Новое оформление списка запущенных приложений

Наконец, в оболочке HyperOS 3.1 появилось еще одно заимствование из iOS, и речь сейчас идет не о дизайне Liquid Glass. Апдейт предлагает новый вариант отображения приложений в недавних. Теперь их можно расставить стеком, когда одно окно накладывается на другое.

И это далеко не все функции HyperOS 3.1, о которых стоит знать перед выходом обновления. Еще больше фишек мы рассматривали в отдельном материале, где помимо прочего поделились сроками релиза и списком поддерживаемых устройств.