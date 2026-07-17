После выхода крупного обновления вроде One UI 8.5 большинство людей бросаются изучать новые функции. А я делаю наоборот: сразу открываю настройки и меняю один и тот же набор пунктов, которые каждый день влияют на удобство, приватность и безопасность. Это не скрытые трюки и не команды через компьютер — только встроенные переключатели настроек Samsung, на которые уйдёт пара минут.

Всего 4 настройки, которые я изменил. Фото.

Всего 4 настройки, которые я изменил

Защита от установки приложений на Samsung

Первое, что я включаю после обновления, — функцию Auto Blocker. После установки One UI 8.5 она оказалась выключенной, хотя это одна из немногих настроек, которую я использую специально.

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Если упрощать, Auto Blocker — это усиленная версия старого переключателя «Установка неизвестных приложений». Даже если у приложения есть разрешение на установку из сторонних источников, Auto Blocker всё равно блокирует установку откуда угодно, кроме Galaxy Store и Play Store. Дополнительно функция закрывает то, чего старый переключатель не касался: блокировку команд через USB, установку неавторизованных обновлений по USB и защиту от вредоносных изображений в сообщениях.

Не пользуюсь Samsung без Auto Blocker. Фото.

Не пользуюсь Samsung без Auto Blocker

Есть и режим максимальных ограничений, который защищает почти от всего: приложений с правами администратора устройства, сетей 2G, автоподключения к небезопасным Wi-Fi и другого. Отдельно полезен режим автоматического включения: если выключить Auto Blocker, он снова активируется через 30 минут. Кому это важно: если вы не устанавливаете приложения из сторонних источников и не занимаетесь отладкой, Auto Blocker — просто дополнительный слой защиты, который ничего не сломает в повседневном использовании. А вот тем, кто ставит APK-файлы вручную, стоит помнить: функция будет мешать, и её придётся отключать.

Как настроить панель быстрых настроек One UI через Good Lock

Samsung в каждом обновлении что-то меняет в панели быстрых настроек — той самой, что открывается свайпом сверху. Я не люблю такие резкие перемены и после каждого крупного апдейта возвращаю панель к привычному виду. Полного контроля Samsung всё же не отдаёт: например, на Galaxy S24 ползунки яркости и громкости остались привязаны к горизонтальному виду. Чтобы получить больше свободы, я использую не сами настройки, а официальное приложение Good Lock — набор модулей Samsung для глубокой настройки интерфейса, о котором многие владельцы Galaxy даже не знают.

Панель быстрых настроек меняю через Good Lock. Фото.

Панель быстрых настроек меняю через Good Lock

Внутри Good Lock есть модуль QuickStar, который отвечает за панель быстрых настроек. С его помощью я перестроил панель под свой вкус и убрал лишние элементы. Логика здесь та же, что и с любыми предустановками под себя: например, есть настройки Android для всех смартфонов, которые нужно проверить, даже если у вас не Samsung.

Отключение лишних функций Galaxy AI в One UI 8.5

Samsung за годы добавила в смартфоны множество инструментов Galaxy AI. В зависимости от модели их больше десяти, а на более старом устройстве — восемь. При я сам пользуюсь только одним. Единственная функция, которую я реально использую, — Call Assist: она помогает решить, отвечать ли на звонок с незнакомого номера. Остальные инструменты он держит выключенными. Отдельно я советую тем, кто не хочет отдавать личные данные для обучения ИИ, воспользоваться готовым переключателем «Обрабатывать данные только на устройстве» — его достаточно включить один раз.

Отключаю лишние функции Galaxy AI, но автопереводчика не трогаю. Фото.

Отключаю лишние функции Galaxy AI, но автопереводчика не трогаю

Если вы не пользуетесь конкретными ИИ-функциями, их отключение не сделает телефон хуже, зато уберёт лишний шум и снизит объём данных, уходящих на серверы. Это тот случай, когда меньше — действительно удобнее.

Настройки батареи Samsung: защита аккумулятора и лимит заряда

Я работают за столом, и телефон почти всё время лежит на столе подключённым к зарядке или к компьютеру для тестов — по 8–10 часов в день. В таких условиях следить за классическими правилами вроде зарядки в диапазоне 20–80% нереально, поэтому я полагаюсь на встроенные настройки. После обновления я делаю несколько шагов подряд:

  1. Включаю Battery Protection (защиту аккумулятора).
  2. Переключаю её в режим Maximum.
  3. Устанавливаю лимит заряда на уровне 90–95%.
  4. Отключаю быструю проводную и быструю беспроводную зарядку, чтобы телефон меньше грелся во время работы.
Всегда врубаю защиту батареи на максимум. Фото.

Всегда врубаю защиту батареи на максимум

Когда заряд достигает выставленного порога, устройство перестаёт заряжаться, но остаётся подключённым к сети. Смысл этих действий — сохранить здоровье аккумулятора при постоянном подключении к питанию и убрать перегрев, если вы работаете с телефоном прямо во время зарядки. Функция пригодится в первую очередь тем, кто держит телефон на зарядке большую часть дня. Если же вы, наоборот, часто в дороге и заряжаете аппарат быстро и на бегу, отключать быструю зарядку смысла нет — вы просто потеряете в скорости.