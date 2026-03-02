45 смартфонов Xiaomi, которые перестанут обновляться в марте 2026 года

Герман Вологжанин

Всякий раз, когда на рынок выходит очередной смартфон Xiaomi, производитель обещает поддерживать его обновлениями. Это касается как апдейтов прошивки и Android, так и патчей безопасности, которые устраняют критические уязвимости. Но в марте 2026 года Xiaomi официально прекратила поддержку 45 смартфонов. Отныне они не получат ни одного обновления, а их владельцам придется задуматься о покупке более свежей модели.

45 смартфонов Xiaomi, которые перестанут обновляться в марте 2026 года. Xiaomi распрощалась с несколькими десятками смартфонов. Фото.

Xiaomi распрощалась с несколькими десятками смартфонов

Какие Xiaomi перестанут обновляться в марте 2026

В список смартфонов Xiaomi, которые перестали обновляться в марте 2026 года, вошли следующие модели:

  • Xiaomi Mi 11;
  • Xiaomi Mi 11 Pro;
  • Xiaomi Mi 11 Ultra;
  • Xiaomi Mi 11 LE;
  • Xiaomi Mi 11i;
  • Xiaomi Mi 11X Pro;
  • Xiaomi 11i;
  • Xiaomi 11i HyperCharge;
  • Xiaomi 11T;
  • Xiaomi 11T Pro;
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE;
  • Xiaomi 11 Lite NE;
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;
  • Xiaomi Civi 1S;
  • REDMI K40 Pro;
  • REDMI K40 Pro+;
  • REDMI K40S;
  • REDMI K50;
  • REDMI K50 Pro;
  • REDMI K50i;
  • REDMI K50G;
  • REDMI Note 10T;
  • REDMI Note 11 4G;
  • REDMI Note 11 5G;
  • REDMI Note 11 Pro;
  • REDMI Note 11 Pro+ 5G;
  • REDMI Note 11T Pro;
  • REDMI Note 11T Pro+;
  • REDMI Note 11R;
  • REDMI Note 11S;
  • REDMI 10 2022;
  • REDMI 10A;
  • REDMI 10A Sport;
  • REDMI 11 Prime;
  • REDMI A1;
  • REDMI A1+;
  • POCO F4;
  • POCO F4 GT;
  • POCO X4 GT;
  • POCO M4 Pro;
  • POCO M4 Pro 5G;
  • POCO M5;
  • POCO M5s;
  • POCO C40;
  • POCO C50.

Кроме того, обновления HyperOS и патчей безопасности перестанут получать несколько планшетов Xiaomi, а именно:

  • Xiaomi Pad 5;
  • Xiaomi Pad 5 Pro 12.4;
  • Redmi Pad.

Все эти устройства официально уходят на покой. Они продолжат получать обновления сторонних приложений, однако сама система останется без изменений и с каждым днем будет все больше и больше подвержена угрозам.

Сколько лет обновляются смартфоны Xiaomi

Срок поддержки Xiaomi отличается в зависимости от модели. Дольше всего обновляются флагманы компании. Их поддержка продолжается 6 лет, и за это время смартфоны получают до 5 обновлений Android.

Модели более низкого уровня обновляются меньше, но даже самые дешевые смартфоны поддерживаются минимум 2 года с момента выхода на рынок, что соответствует официально заявленному сроку службы.

