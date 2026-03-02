45 смартфонов Xiaomi, которые перестанут обновляться в марте 2026 года

Всякий раз, когда на рынок выходит очередной смартфон Xiaomi, производитель обещает поддерживать его обновлениями. Это касается как апдейтов прошивки и Android, так и патчей безопасности, которые устраняют критические уязвимости. Но в марте 2026 года Xiaomi официально прекратила поддержку 45 смартфонов. Отныне они не получат ни одного обновления, а их владельцам придется задуматься о покупке более свежей модели.
Какие Xiaomi перестанут обновляться в марте 2026
В список смартфонов Xiaomi, которые перестали обновляться в марте 2026 года, вошли следующие модели:
- Xiaomi Mi 11;
- Xiaomi Mi 11 Pro;
- Xiaomi Mi 11 Ultra;
- Xiaomi Mi 11 LE;
- Xiaomi Mi 11i;
- Xiaomi Mi 11X Pro;
- Xiaomi 11i;
- Xiaomi 11i HyperCharge;
- Xiaomi 11T;
- Xiaomi 11T Pro;
- Xiaomi 11 Lite 5G NE;
- Xiaomi 11 Lite NE;
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;
- Xiaomi Civi 1S;
- REDMI K40 Pro;
- REDMI K40 Pro+;
- REDMI K40S;
- REDMI K50;
- REDMI K50 Pro;
- REDMI K50i;
- REDMI K50G;
- REDMI Note 10T;
- REDMI Note 11 4G;
- REDMI Note 11 5G;
- REDMI Note 11 Pro;
- REDMI Note 11 Pro+ 5G;
- REDMI Note 11T Pro;
- REDMI Note 11T Pro+;
- REDMI Note 11R;
- REDMI Note 11S;
- REDMI 10 2022;
- REDMI 10A;
- REDMI 10A Sport;
- REDMI 11 Prime;
- REDMI A1;
- REDMI A1+;
- POCO F4;
- POCO F4 GT;
- POCO X4 GT;
- POCO M4 Pro;
- POCO M4 Pro 5G;
- POCO M5;
- POCO M5s;
- POCO C40;
- POCO C50.
Кроме того, обновления HyperOS и патчей безопасности перестанут получать несколько планшетов Xiaomi, а именно:
- Xiaomi Pad 5;
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4;
- Redmi Pad.
Все эти устройства официально уходят на покой. Они продолжат получать обновления сторонних приложений, однако сама система останется без изменений и с каждым днем будет все больше и больше подвержена угрозам.
Сколько лет обновляются смартфоны Xiaomi
Срок поддержки Xiaomi отличается в зависимости от модели. Дольше всего обновляются флагманы компании. Их поддержка продолжается 6 лет, и за это время смартфоны получают до 5 обновлений Android.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Модели более низкого уровня обновляются меньше, но даже самые дешевые смартфоны поддерживаются минимум 2 года с момента выхода на рынок, что соответствует официально заявленному сроку службы.