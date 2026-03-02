45 смартфонов Xiaomi, которые перестанут обновляться в марте 2026 года

Всякий раз, когда на рынок выходит очередной смартфон Xiaomi, производитель обещает поддерживать его обновлениями. Это касается как апдейтов прошивки и Android, так и патчей безопасности, которые устраняют критические уязвимости. Но в марте 2026 года Xiaomi официально прекратила поддержку 45 смартфонов. Отныне они не получат ни одного обновления, а их владельцам придется задуматься о покупке более свежей модели.

Какие Xiaomi перестанут обновляться в марте 2026

В список смартфонов Xiaomi, которые перестали обновляться в марте 2026 года, вошли следующие модели:

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 11 Pro;

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 11 LE;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi Mi 11X Pro;

Xiaomi 11i;

Xiaomi 11i HyperCharge;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11 Lite NE;

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;

Xiaomi Civi 1S;

REDMI K40 Pro;

REDMI K40 Pro+;

REDMI K40S;

REDMI K50;

REDMI K50 Pro;

REDMI K50i;

REDMI K50G;

REDMI Note 10T;

REDMI Note 11 4G;

REDMI Note 11 5G;

REDMI Note 11 Pro;

REDMI Note 11 Pro+ 5G;

REDMI Note 11T Pro;

REDMI Note 11T Pro+;

REDMI Note 11R;

REDMI Note 11S;

REDMI 10 2022;

REDMI 10A;

REDMI 10A Sport;

REDMI 11 Prime;

REDMI A1;

REDMI A1+;

POCO F4;

POCO F4 GT;

POCO X4 GT;

POCO M4 Pro;

POCO M4 Pro 5G;

POCO M5;

POCO M5s;

POCO C40;

POCO C50.

Кроме того, обновления HyperOS и патчей безопасности перестанут получать несколько планшетов Xiaomi, а именно:

Xiaomi Pad 5;

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4;

Redmi Pad.

Все эти устройства официально уходят на покой. Они продолжат получать обновления сторонних приложений, однако сама система останется без изменений и с каждым днем будет все больше и больше подвержена угрозам.

Сколько лет обновляются смартфоны Xiaomi

Срок поддержки Xiaomi отличается в зависимости от модели. Дольше всего обновляются флагманы компании. Их поддержка продолжается 6 лет, и за это время смартфоны получают до 5 обновлений Android.

Модели более низкого уровня обновляются меньше, но даже самые дешевые смартфоны поддерживаются минимум 2 года с момента выхода на рынок, что соответствует официально заявленному сроку службы.