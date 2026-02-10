5 фишек HyperOS 3, которые делают новую оболочку Xiaomi круче Android

Герман Вологжанин

Оболочка HyperOS, на базе которой работают смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO, нередко становится предметом жарких споров. Одни жалуются на нее, критикуя китайцев за встроенную рекламу и отсутствие должной оптимизации, а другие — напротив, души в ней не чают. Но, как бы то ни было, оба лагеря должны признать: HyperOS интереснее Android. Да, у нее есть масса недостатков. Однако функции HyperOS 3 (самой актуальной версии) заставляют присмотреться к этой спорной оболочке.

Обзор топовых фишек HyperOS 3. Изображение: uncover+

Функции Xiaomi HyperIsland

Первая функция, делающая HyperOS 3 интереснее Android, — Xiaomi HyperIsland. Это аналог Dynamic Island, традиционно слизанный у Apple, но работающий в третьей версии оболочки действительно круто.

«Остров» в исполнении Xiaomi отображает до трех приложений, между которыми можно ловко переключаться. И это делает его одним из лучших аналогов Dynamic Island, созданных для Android. У смартфонов Google Pixel, к слову, ничего подобного нет.

Настройки экрана блокировки Xiaomi

Также Xiaomi с HyperOS предлагает широкие возможности настройки экрана блокировки. Китайские смартфоны позволяют делать заставку кинематографичной, добавляя разные эффекты и настраивая фон по своему усмотрению.

Вот такой красочный экран блокировки на HyperOS 3. Изображение: Xiaomi

Эта функция появилась задолго до выхода HyperOS 3, однако именно на свежей оболочки она предлагает больше всего фишек, включая настройки для AOD, а также AI Dynamic Wallpapers для оживления фото.

Искусственный интеллект Hyper AI

Кстати, об искусственном интеллекте. Он есть на Xiaomi и представлен сразу несколькими функциями, а именно:

  • интеллектуальный поиск в Галерее;
  • удаление фона фото;
  • замена неба и расширение фото;
  • AI Writing для переписывания текста;
  • AI Speech Recognition для преобразования речи в текст и многое другое.

Да, отдельные функции (например, переводчик звонков) недоступны в России. Но они есть в HyperOS 3, в то время как на чистом Android такие возможности полностью отсутствуют.

Взаимодействие с экосистемой Apple

Также Xiaomi на HyperOS 3 предлагают широкую совместимость с устройствами экосистемы Apple. Причем помимо айфонов это касается айпадов и макбуков.

Xiaomi и Apple теперь почти одно целое. Изображение: Xiaomi

Так, при помощи специальных приложений можно настроить передачу данных с Xiaomi на iPhone одним касанием, а также создать в связке с Apple MacBook общий буфер обмена. Круто!

Конфиденциальность Xiaomi на HyperOS 3

Наконец, надстройка в лице HyperOS 3 предлагает дополнительные функции защиты конфиденциальности и безопасности устройства. В частности, вы можете поставить пароль на приложение или создать второе пространство.

Да, эти функции были даже в эпоху MIUI, но с приходом HyperOS 3 производитель смог реализовать многоуровневую защиту передачи данных по USB, а еще меры по борьбе с мошенниками, что сейчас особенно актуально.

