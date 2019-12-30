Android 10, которая вышла минувшим летом, оказалась довольно проходным обновлением. Несмотря на появление ряда долгожданных функций вроде ночной темы, нативной системы жестового управления и обновлённого Google Assistant, ничем неожиданным новая версия операционной системы похвастать не могла. Почти обо всех нововведениях апдейта мы узнали за несколько месяцев до официального релиза, а потому, когда он вышел, совершенно не удивились. Да и чему тут удивляться, если платформа уже достигла того уровня развития, когда придумывать что-то по-настоящему новое уже очень сложно. Тем не менее, Android 11 готовит нам кое-что интересное.

Автовключение ночной темы на Android

Одним из главных нововведений Android 10 стала ночная тема. Для удобства пользователей Google сделала её системной. Благодаря этому однократное включение ночной темы активирует её во всех совместимых приложениях, вне зависимости от того, кем оно было выпущено. Если разработчик добавил в свою программу поддержку ночной темы, значит, её интерфейс будет автоматически переведён в тёмные цвета и не только снизит нагрузку на глаза, но и сэкономит ресурс аккумулятора. Единственное, чего не хватало, — это возможность включать и выключать ночную тему в зависимости от времени суток. По словам представителей Google, в Android 11 такая возможность появится.

Что такое Scoped Storage

Изначально эта функция должна была появиться ещё в Android 10, однако из-за сложности реализации её запуск было решено перенести на следующий год. Она создаёт индивидуальное пространство на диске для каждого приложения в отдельности, позволяя им использовать только отведённую специально для них память. Это позволяет заблокировать посягательство одних программ на другие с целью выемки данных. Благодаря Scoped Storage разработчики Google хотят упростить систему разрешений, тем самым перестав перекладывать ответственность на пользователей.

Пролистываемые скриншоты на Android

Несмотря на то что возможность создания пролистываемых скриншотов уже давно присутствует в сторонних оболочках, Google до сих пор не разродилась её освоением. Поначалу в компании не придавали этой функции особого значения, потом и вовсе решили, что воплотить её совершенно невозможно, а затем, когда недовольство пользователей дошло до руководства, стало понятного, что ничего невыполнимого в этом, в общем-то, нет. Поэтому будем надеяться, что в Android 11 функция создания скриншотов всех страниц целиком всё-таки появится.

Встроенная запись экрана на Android

У пользователей Android есть масса способов захватить изображение с экрана в формате видео. Для этого в Google Play есть масса специализированных приложений, которые позволяют не только вести запись, но и редактировать полученный результат так, как нужно пользователю. Тем не менее, было бы логично, если бы скрин-рекордер появился в Android в качестве нативной функции, как это сделано, например, в iOS. Там пользователи могут в любой момент записать экран, не обращаясь к стороннему софту, который на Android зачастую может представлять опасность.

Настройка жеста назад

Google полностью перевела Android на жестовое управление только в этом году, однако реализовать свайпы по-настоящему логично компании не удалось. Из-за того, что жест «назад» срабатывает в любом месте экрана – хоть вверху, хоть внизу, — это сделало практически бесполезным контекстное меню, которое открывается по тому же свайпу от левого края. Думаю, было бы логично, если бы Google позволила настраивать область, в которой жесты действовали, а в каких – нет.