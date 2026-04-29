Xiaomi выпустила POCO C81 Pro — доступный смартфон с батареей на 6000 мАч и экраном 120 Гц, который стоит около 8000 рублей. Это глобальная версия Redmi A7 Pro с расширенным набором модификаций памяти. Китайский смартфон работает на HyperOS 3 и нацелен на тех, кому нужна базовая рабочая лошадка на каждый день, без лишних трат. Или же, если ищете надежный смартфон для родителей. Смотрим, на что он способен и чем может порадовать, не считая низкой цены.

Вышел новый POCO C81 Pro. На что способен этот смартфон?

Характеристики POCO C81 Pro: процессор, камера, память

POCO C81 Pro работает на процессоре Unisoc T7250 — восьмиядерном чипе с двумя производительными ядрами Cortex-A75 (до 1,8 ГГц) и шестью энергоэффективными Cortex-A55 (до 1,6 ГГц). Во всех версиях установлено 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и быстрое хранилище UFS 2.2. Есть поддержка виртуального расширения оперативки до 8 ГБ за счёт свободного места на накопителе.

Экран на 120 Гц приятно радует плавной прокруткой

Экран POCO C81 Pro радует характеристиками: 6,9 дюйма, IPS LCD с разрешением 1600 на 720 точек, частотой обновления до 120 Гц и яркостью 650 нит. Камеры: основная 13 Мп на тыльной стороне и фронтальная 8 Мп в каплевидном вырезе. Из связи — Bluetooth 5.2, двухдиапазонный Wi-Fi, есть NFC, слот для карты памяти и разъём для наушников 3,5 мм. Зарядка — только по проводу, на 15 Вт. В общем, полный фарш за небольшую сумму.

Кстати, в смартфон предустановлена HyperOS 3 на базе Android 15 с новыми фишками. Правда, ряд других изданий указывает Android 16 в качестве базы для HyperOS 3 на устройствах линейки C81.

Батарея 6000 мАч в POCO C81 Pro: на сколько хватает заряда

Ёмкость аккумулятора POCO C81 Pro — 6000 мАч. Для бюджетного смартфона с HD-экраном и экономичным процессором это серьёзный запас. По заявлению Xiaomi, смартфон способен работать свыше 2 дней в режиме повседневного использования, обеспечивать более 19 часов воспроизведения видео и свыше 46 часов разговоров.

С батареей на 6000 мАч и HD-экраном POCO C81 Pro рассчитан на пару дней без подзарядки

На практике это значит, что при лёгком сценарии — мессенджеры, звонки, браузер, YouTube — заряжать телефон можно через день. Зарядка на 15 Вт — не самая быстрая: от нуля до ста процентов уйдёт порядка двух с лишним часов. Зато батарея сохраняет более 80% ёмкости даже после 1000 циклов зарядки, что подтверждает длительную живучесть аккумулятора.

Нужен ли экран 120 Гц в бюджетном POCO C81 Pro

120 Гц на бюджетном смартфоне — это прежде всего плавная прокрутка лент в соцсетях и мессенджерах. Интерфейс выглядит живее и отзывчивее, чем на экранах с обычными 60 Гц. Но есть нюанс: разрешение экрана — HD+ (720p), а не Full HD. На диагонали 6,9 дюйма это заметно при чтении мелкого текста или просмотре детализированных фотографий.

Процессор Unisoc T7250 способен выводить картинку в 720p при 120 Гц, и именно для такого экрана его мощности хватает. При этом в тяжёлых приложениях и играх частота не будет стабильно держать 120 кадров, но для повседневных задач, скроллинга и видео разница с 60 Гц ощутимая. Яркость 650 нит позволяет комфортно пользоваться телефоном на улице.

Цены и варианты памяти POCO C81 Pro

Три варианта памяти POCO C81 Pro — от 64 до 256 ГБ

Недорогой POCO C81 Pro вышел в трёх конфигурациях по памяти, во всех — 4 ГБ оперативной. Опять же, маловато, но вы посмотрите на цены:

  • 4 ГБ + 64 ГБ — $99 (примерно 7500 ₽)
  • 4 ГБ + 128 ГБ — $109 (примерно 8200 ₽)
  • 4 ГБ + 256 ГБ — $129 (примерно 9700 ₽)

Это глобальные цены для самых первых покупателей. Некоторые упоминали стартовую цену в $64 (примерно 4800 рублей), но официальный глобальный ценник начинается с $99 (около 7500 рублей). При параллельном импорте в Россию стоимость может отличаться. Во всех версиях есть слот для карт памяти microSD, так что нехватку встроенной памяти можно компенсировать.

POCO C81 Pro или Redmi A7 Pro — в чём разница

POCO C81 Pro позиционируется как глобальная версия Redmi A7 Pro. Процессор, экран, камеры, батарея и зарядка у них одинаковые. Оба работают на Unisoc T7250 с 4 ГБ оперативки, оба получили экран 6,9 дюйма с 120 Гц и батарею 6000 мАч с зарядкой 15 Вт.

Разницы между смартфонами практически нет

Главное отличие — в линейке хранилища. У Redmi A7 Pro максимальная версия — 128 ГБ, тогда как POCO C81 Pro предлагает ещё и вариант на 256 ГБ. Кроме того, Redmi A7 Pro уже доступен в России, а POCO C81 Pro еще нет. Операционка везде одинакова — HyperOS 3. Если вы видите оба смартфона в продаже в одном регионе, разница сводится к выбору максимального объёма встроенной памяти и бренду на корпусе.

Стоит ли покупать бюджетный смартфон Xiaomi в 2026 году

POCO C81 Pro — один из достойных смартфонов Xiaomi до 10 000 рублей. Он потянет звонки, мессенджеры, соцсети, видео, навигация и базовая фотография. Чипсет не подойдёт для тяжёлых игр и требовательных приложений — процессор Unisoc T7250 набирает около 210 000–230 000 баллов в AnTuTu, что находится на уровне бюджетных чипов уровня MediaTek Helio G92. Для Call of Duty Mobile или PUBG хватит только на средних настройках, а ресурсоёмкие игры вроде Fortnite и Warzone Mobile — нет.

POCO C81 Pro рассчитан на базовые ежедневные задачи и долгую автономную работу

Зато для тех, кому нужен надёжный телефон с большим экраном и мощной батареей, POCO C81 Pro — одно из лучших предложений в своей ценовой нише. NFC позволяет использовать бесконтактную оплату, а разъём 3,5 мм — подключить обычные наушники, что сейчас большая редкость. Для глобальной Pro-версии официальная страница Xiaomi указывает 48 месяцев поддержки обновлений, но без уточнения числа крупных обновлений. Для смартфона за 7000-8000 рублей даже два года обновлений — это достойный результат.

POCO C81 Pro — честный бюджетник с большим аккумулятором, плавным экраном и свежей оболочкой. Он не удивит камерой и не потянет тяжёлые игры, зато проживёт два дня без розетки, не будет тормозить в мессенджерах и стоит меньше 14 000 рублей в максимальной версии. Если вам нужен именно надежный смартфон с базовым набором функций — это разумный выбор.