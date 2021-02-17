А вы знали? Android работает с кэшем намного лучше, чем iOS

Наверное, вы слышали байку про то, что Android не справляется с кэшем, со временем засоряется и перестаёт нормально работать. Якобы этим он в плохую сторону отличается от iOS, где сколько данных не забивай в память устройства, всё будет работать идеально. Но, во-первых, так могут говорить только люди, которые напрочь не понимают, что такое кэш и зачем он вообще нужен, а, во-вторых, практика показывает, что iOS как раз-таки с обработкой данных справляется заметно хуже, чем Android. Вот доказательства.

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Сегодня я хочу поговорить о кэшировании данных на iOS. Вопреки расхожему мнению, мобильная операционка Apple вообще не умеет работать с кэшем. Почему-то принято считать, что специальные механизмы сами чистят кэш и ненужные данные, но это не так.

Достаточно посмотреть, сколько места на среднестатистическом iPhone занимают приложения вроде Instagram, Telegram и Twitter. Уверяю вас: вы ужаснётесь и поймёте, что на Android дела с этим обстоят куда как лучше. Не верите? Тогда смотрите сами.

Почему телеграм занимает много места

Вот вам мой iPad. Я активно пользуюсь Телеграмом и регулярно получаю разного рода медиафайлы. Это могут быть какие-то скриншоты по работе, фотографии от родных и близких, мемчики от друзей и много чего ещё. Все эти файлы мессенджер кэширует, сохраняя в памяти.

Я прекрасно понимаю, что это делается для того, чтобы снизить расход интернет-трафика при повторном обращении к этим файлам. Но это же полная чушь по нескольким причинам:

Во-первых, вероятность того, что я обращусь к пересланным медиафайлам повторно, очень низка;

Во-вторых, ничто не мешает мне самому сохранить нужный файл, что чаще всего и происходит;

В-третьих, скачанный файл и кэшированный зачастую могут дублировать друг друга, съедая драгоценное пространство.

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Да, Telegram даёт мне возможность очистить кэш при помощи встроенного инструмента. Но проблема заключается в том, что приложений с соответствующими инструментами катастрофически мало. Разработчики просто не задумываются об этом, а Apple не спешит принуждать их.

Более того, компания даже не позволяет мне удалить накопившиеся данные при помощи штатных инструментов операционной системы. В результате единственным способом освободить память остаётся удаление и повторная установка нужного приложения.

Как удалить кэш на Android

Кто-то наверняка заметит, что Android накапливает кэш не менее активно, чем iOS. По факту, это плюс-минус так. Другое дело, что на Android есть системный инструмент, который даёт мне возможность удалить кэш как целиком, так и по частям. Системные механизмы анализируют пакеты кэшированных данных, разделяют их на категории, а потом предлагают оставить нужное и удалить ненужное.

Перейдите в приложение «Файлы» на Android;

Откройте раздел «Очистка памяти» — «Специальная очистка»;

Выберите «Приложения» — Telegram (или любое другое);

Отметьте галочками ненужные типы данных и подтвердите удаление.

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Ну разве не круто? На мой взгляд, очень круто. Просто в Купертино со своей заботой о безопасности иногда заходят слишком далеко и приносят в жертву удобство использования операционной системы. Как следствие, драгоценная память на iPhone и iPad расходуется в никуда, а пользователи даже не имеют возможность по-нормальному её освободить, будучи вынужденными удалять и устанавливать приложения заново.

Я неоднократно слышал довод о том, что просто нужно покупать iPhone с большим объёмом памяти и не переживать о том, что там кэшируют приложения и когда. Но, постойте, во-первых, я хочу самостоятельно решать, какой смартфон мне покупать, а, во-вторых, я не собираюсь платить из своего кармана за косяки Apple. Ведь отсутствие возможности нормально чистить данные — это косяк, который мешает с комфортом пользоваться iOS.