А вы знали, что ваш Android-смартфон принадлежит не только вам?

Если я спрошу вас, кому принадлежит ваш смартфон, скорее всего, вы – сразу после того, как покрутите пальцем у виска, – ответите мне, что вам. По сути, это действительно так, ведь это вы за него заплатили либо получили от кого-то в подарок. Вроде бы всё просто и соответствует рамкам закона, который определяет владение как физическое обладание вещью и возможность распоряжаться ей по своему усмотрению. Однако это справедливо только в отношении iPhone, которым вы действительно можете распорядиться так, как вам захочется. А вот с Android-смартфонами ситуация обстоит совершенно иначе. Сейчас докажу.

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Если вы думаете, что я выбрал такую подводку для красного словца, то это не так. Несмотря на то что ваш Android-смартфон по факту действительно принадлежит вам, распоряжаться им и даже извлекать из него прибыль могут совершенно посторонние люди. Это недавно доказала студия Adobe, которая взяла, да и встроила в версию Photoshop для Android специальный механизм, внедряющий в меню «Поделиться» прямые ссылки на загрузку других её приложений. То есть, когда пользователь захочет что-то кому-то отправить, то, помимо перечня установленных приложений для общения, он увидит ещё и иконки неустановленных программ.

Реклама в Android

Многим может показаться, что ничего такого в этом нет. Ну, рекламирует разработчик свой софт и рекламирует. Такое право у него, безусловно, есть. Но только в пределах своего собственного приложения, тогда как никакого права – по крайней мере, морального – вторгаться в системный интерфейс он не имеет. Очевидно, что такая возможность есть не только у Adode. Беглый анализ показал, что аналогичным образом свой софт продвигает и Microsoft, которая тоже насильно встраивает в меню «Поделиться» ссылки на фирменные приложения. Это же ужас!

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Вы просто представьте, что все разработчики – а в Google Play они не всегда добросовестны – будут использовать ваш смартфон для зарабатывания денег. Ведь, откровенно говоря, реклама – это и есть инструмент зарабатывания денег, пусть и косвенный: вы увидели приложение, скачали его, начали пользоваться, возможно, оформили подписку или посмотрели встроенную рекламу. Всё это приносит разработчику заработок. Правда, не очень понятно, почему он использует для этого то, что ему не принадлежит даже на сотую долю?

Чем Android хуже iOS

С разработчиками, в общем-то, всё понятно – многие из них действительно совершенно беспринципные люди. Однако мне хочется спросить, как вообще такое допускает Google? Ведь это значит, что поисковый гигант одобряет такое поведение, которое довольно сомнительно не только с моральной, но и с практической точки зрения. Всё-таки меню «Поделиться» — это один из важнейших системных компонентов, чью безопасность необходимо обеспечивать особенно тщательно, поскольку он является связующим звеном между операционной системой, всеми установленными приложениями и персональными данными пользователя. Если этим пренебречь, то все сведения о пользователе можно будет либо украсть напрямую, либо обмануть его и заставить самостоятельно раскрыть всё, что нужно злоумышленникам.

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Вы опять обвините меня в продажности и идолопоклонстве компании Apple и её iOS. Но я просто не могу молчать. Всё-таки в Купертино никогда не позволяли себе ничего подобного, особенно тщательно оберегая системные компоненты, которые могут как-либо взаимодействовать с личными данными пользователей. Для Google же, как показывает практика, такая халатность уже вошла в норму. Вместо того, чтобы взять условный хлыст и разогнать этих разработчиков, которые забрались компании на шею и свесили ноги, ко всем чертям, она не делает ничего. Очевидно, что так будет происходить и дальше, пока пользователи позволяют так с собой обращаться. Живите с этим.