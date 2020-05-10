А вы знали? Samsung не захотела покупать Android и отдала его Google

Несмотря на то что Google запустила Android больше 10 лет назад, ряд фактов об этой операционной системе по-прежнему остаётся тайной для многих пользователей. Мало кто знал, что Android разработал стартап Энди Рубина, и только потом перспективный проект выкупила Google, не говоря уже о том, что сама операционка изначально была ориентирована на цифровые фотокамеры. Благодаря ей создатель планировал связать фотоаппараты с облаком и избавить мир от карт памяти, которые имели свойство заканчиваться и даже выходить из строя, унося в небытие накопленные файлы. Но есть не менее примечательный факт, который, несомненно, может вас заинтересовать.

Что Google просто обязана поменять в Android

В 2004 году, когда Энди Рубин только-только переориентировал Android с цифровых фотокамер на смартфоны, которые в то время стремительно набирали популярность, он пытался продать готовящуюся операционную систему Samsung. Стороны даже встречались в штаб-квартире корейской компании в Сеуле, обсуждая проект, планы по его развитию и дальнейшие перспективы. Тогда Рубин пытался убедить представителей Samsung в том, что Android в течение ближайших пяти лет сможет стать одной из основных мобильных платформ на рынке, но ему это не удалось.

История развития Android

Корейцы, заслушав объяснения Рубина, который с энтузиазмом сыпал ещё не свершившимися фактами, сочли, что он держит их за дураков. Поэтому, как утверждают участники тех событий, после того как создатель Android закончил свою речь, представители Samsung ещё какое-то время молчали и просто переглядывались друг с другом. Они решили, что замысел Рубина, состоящий в том, чтобы превратить Android в конкурента Symbian и Windows Mobile, которые тогда делили между собой рынок смартфонов, совершенно нереализуем и даже смешон.

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В результате первым нашёлся председатель совета директоров Samsung, который с откровенным недоверием спросил: «Ну, и как вы собираетесь это сделать? У вас уже есть армия разработчиков, которые займутся реализацией ваших планов? Ах, да, ваша команда состоит всего лишь из шести человек. Вы не в себе?». Затем, как вспоминал Рубин, в зале послышались негромкие, но вполне явные смешки, достаточные для того, чтобы докладчик мог их услышать и понял, что ему здесь ловить нечего, а его замысел не стоит и выеденного яйца.

Android на смартфонах Samsung

Показательно, что всего через день после того как Google купила Android, Рубину позвонил один из самых высокопоставленных руководителей Samsung и попросил о встрече. По его словам, компания хочет сделать ему очень-очень интересное предложение, которое касается его проекта мобильной операционной системы. На тот момент корейцы ещё не знали, что сделка завершена. Несмотря на то что её факт держался в строжайшем секрете, утечек информации избежать не удалось. Однако до Samsung только дошли слухи о том, что Google заинтересовалась проектом Рубина, хотя о свершившемся факте приобретения платформы в компании ещё не знали.

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Очевидно, что корейцы поняли, что просчитались и попытались переманить Рубина, но было слишком поздно. Android уже принадлежал Google, а сам Рубин был принят на работу в компанию в должности старшего вице-президента, где он возглавил направление мобильного и цифрового контента. Представляю, как расстроились в Samsung. Однако здесь нужно понять, что нет никаких гарантий, что корейцы смогли бы добиться такого же успеха, какого добилась Google. Ведь не исключено, что они могли начать развивать Android совершенно по другому сценарию и в результате получили бы нечто бесперспективное вроде Tizen.