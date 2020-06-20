Android 11 позволит отправлять данные на Mac, Windows, Linux и Chrome OS

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что в этом году Google решила вообще не проводить мероприятий, посвящённых Android 11, стараниями тестировщиков и разработчиков, мы уже знаем почти обо всех нововведениях обновления. Среди них довольно много функций, в том или ином виде встречавшихся в iOS, и это очень сильно бросается в глаза. Из-за этого может даже сложиться впечатление, что Google решила, не мудрствуя лукаво, просто слизать всё у Apple. Ведь та же технология передачи данных на небольшие расстояния Nearby Sharing является прямой копией AirDrop. Она даже работает по тому же принципу. Но, как оказалось, Google решила пойти дальше своего конкурента.

Android научится обмениваться файлами с компьютерами

Nearby Sharing – это беспроводная технология обмена данными, которая базируется на протоколах Wi-Fi и Bluetooth. Это позволяет развивать высокую скорость передачи файлов, благодаря чему видеоролики весом до 1 ГБ передаются меньше чем за минуту. Несмотря на использование Wi-Fi, подключения к интернету для обмена файлами между двумя устройствами, не требуется. Однако есть ограничение на расстояние между устройством-передатчиком и устройством-приёмником, которое, по предварительным данным, не должно превышать полуметра. Не исключено, что к релизу Nearby Sharing расстояние будет увеличено.

Передать файлы с Android на ноутбук

Nearby Sharing — это как AirDrop, только лучше

Nearby Sharing сможет работать не только с устройствами на Android, но и на macOS, Windows, Linux и Chrome OS. Соответствующие отсылки были найдены в программном коде Chrome OS, для которой Google уже адаптирует новую технологию передачи данных. Более того, очевидно, что процесс оптимизации находится на завершающей стадии, потому что пользователи c правами разработчиков уже могут её активировать. Правда, из-за того что Nearby Sharing ещё неактивна на Android, то выполнить передачу данных, к сожалению, пока не выйдет.

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Примечательно, что Google планирует объединить с помощью Nearby Sharing не только свои платформы, но и чужие. Особенно необычно в этом списке выглядит macOS, которую Apple всегда тщательно оберегала от постороннего вторжения и сильно ограничивала независимых разработчиков в их стремлении расширить возможности своей операционной системы. Поэтому будет интересно посмотреть, как Google удастся реализовать поддержку Nearby Sharing на Mac. Возможно, компания просто договорится с Apple, тем более что опыт совместной работы над программными продуктами у них уже есть. А, возможно, что технологию реализуют просто в приложении, которое пользователи macOS будут устанавливать себе на компьютеры.

Когда выйдет Nearby Sharing

Nearby Sharing выйдет в составе Android 11, но это неточно

Если Google действительно удастся объединить с помощью Nearby Sharing разные платформы, в том числе и десктопные, это будет настоящая победа. Ведь до настоящего момента фирменная технология поискового гиганта выглядела откровенно слабо на фоне своего основного конкурента – AirDrop. Решение Apple было более предпочтительным, поскольку охватывало по-настоящему широкий спектр устройств независимо от платформы и возраста, а Nearby Sharing, очевидно, будет работать только со смартфонами на базе Android 11, что сильно ограничит сферу её применения. Однако поддержка компьютеров заведомо повышает потенциал технологии.

Скрытые функции Android 11, из-за которых стоит обновиться

Когда Nearby Sharing станет доступен пользователям, неизвестно. Скорее всего, Google запустит технологию одновременно с релизом Android 11, однако достоверной информации о сроках выхода обновления пока нет. Учитывая, что компании пришлось дважды отложить запуск бета-тестирования Android 11, есть вероятность, что новая версия ОС станет доступна для загрузки ближе к концу ноября, да и то лишь владельцам смартфонов Google Pixel. Но и в этом случае нельзя ручаться, что Google успеет завершить подготовку технологии к запуску и не отложит её на неопределённый срок.

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