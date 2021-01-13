Android 12 позволит сгружать неиспользуемые приложения как iOS

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Иван Кузнецов 0

Открытость – это то, за что пользователи любят Android. Благодаря ей мы имеем обилие кастомных прошивок, выпускаемых энтузиастами, лаунчеров и программных оболочек с расширенной функциональностью, которые производители устанавливают на свои смартфоны. Однако именно из-за открытости Google зачастую не удаётся удерживать в секрете предстоящие изменения, которые она запланировала для Android. Ведь для того, чтобы протестировать их, компании приходится вносить изменения в AOSP, и тогда об этом могут узнать практически все.

Приложения Android

В Android появится функция, позволяющая сгрузить неиспользуемые приложения

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Прямо сейчас Google работает над новым механизмом высвобождения памяти для Android 12. Он позволит сгружать приложения, которые не используются, чтобы они не занимали пространство на диске. Это подтверждают изменения, внесённые разработчиками компании в исходный код операционной системы (AOSP). Нововведение ещё не имеет графического и функционального исполнения, а представлено только в виде кода, а потому на его доработку Google потребуется ещё какое-то время. Но, скорее всего, механизм станет доступен пользователям уже этой осенью.

Сгрузить приложение на Android

Сгрузить приложение

Сгруженные приложения на iOS обозначаются вот таким значком

Механизм, позволяющий сгружать неиспользуемые приложения для экономии пространства на диске, не является исключительной придумкой Google. Несколько лет назад аналогичное решение в iOS применила Apple. В Купертино добавили в настройки специальный пункт, активация которого позволяет операционной системе отслеживать частоту использования приложений, выявлять среди них непопулярные, а потом просто сгружать их. При этом иконка приложения никуда не девается. При необходимости пользователь может нажать на неё и скачать приложение заново.

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В отличие от процедуры полного удаления приложения, сгрузка не стирает из памяти все данные, которые оно накопило. Особенность этого механизма состоит в том, что приложение оставляет после себя своего рода кэш, который продолжает храниться на устройстве, но занимает намного меньше места и позволяет в случае восстановления вернуть всё как было. В результате пользователь получает от нескольких десятков до нескольких сотен мегабайт, в зависимости от того, сколько весило исходное приложение и как много пространства оно занимало в рабочем состоянии.

Удаление неиспользуемых приложений

Неиспользуемые приложения

Хотелось бы верить, что в Android 12 сгрузка приложений будет реализована логичнее

Ключевой минус механизма сгрузки на iOS, как по мне, заключается в полностью автоматическом принципе работы. То есть я не могу по своему желанию сгрузить приложение, которое занимает много места, на некоторое время, а потом так же легко его восстановить. Вместо этого нужно, чтобы прошло не меньше месяца с момента последнего запуска. Тогда алгоритмы сочтут приложение неиспользуемым и автоматически его сгрузят, оставив за пользователей лишь право восстановления, когда это потребуется.

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Кроме того, мне не нравится, что иконку сгруженного приложения нельзя удалить вместе с данными, которые оно сохранило. Я понимаю, что её оставляют на рабочем столе для удобства, чтобы пользователь мог нажать на неё и, дождавшись восстановления, возобновить работу с приложением. Но что делать, если я понял, что больше не хочу пользоваться этим приложением? На iOS от меня требуется сначала скачать приложение заново, дать ему развернуться и только потом удалить. Хотелось бы верить, что Google исправит эти недостатки и сделает свой механизм более совершенным, чем на iOS.

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