Перейти с iPhone на Android всегда было непросто: часть данных просто не переносилась, приходилось ставить лишние приложения, искать кабель и заново настраивать половину телефона. В Android 17 этот процесс переработали — и сделали это, что показательно, совместно с Apple. Новый перенос работает по воздуху и подтягивает то, что раньше оставалось на старом iPhone. Разбираемся, что изменилось и как все устроено теперь.

Переносить данные с Айфона на Андроид стало проще. Фото.

Переносить данные с Айфона на Андроид стало проще

Перенос с iPhone на Android без приложений, кабелей и переходников

Главное изменение — больше не нужно ставить отдельные приложения и выдавать сложные разрешения. Новый Android Switch встроен в саму систему и на Android, и на iOS, поэтому первичная настройка стала понятнее для тех, кто переезжает впервые.

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Второй важный момент — перенос теперь по умолчанию беспроводной. Раньше для передачи многих ключевых данных, например сообщений и настроек устройства, нужен был провод.
Беспроводной перенос удобнее и заодно убирает риск того, что телефон разрядится с занятым кабелем портом. Проводной способ при этом тоже остался — просто он больше не обязателен.

Какие данные можно перенести с iPhone на Android

Самое заметное для обычного пользователя — список того, что наконец-то переносится. Android Switch теперь переносит с Айфона на Андроид не только контакты, но и пароли, ключи доступа (это альтернатива паролям для входа без ввода), данные Wi-Fi и будильники. Раньше ничего из этого при переходе с iPhone не переезжало вовсе.

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Ещё одно крупное улучшение — на новый телефон переносятся обои, расположение иконок и виджетов на домашнем экране, хотя Google обтекаемо обещает сделать это «в несколько касаний». Также система обещает перенести ключевые настройки специальных возможностей — это важно для тех, кому они реально нужны каждый день.

Помимо этого, теперь поддерживаются:

  • файлы и папки;
  • вложения из календаря;
  • история звонков;
  • зашифрованные RCS-сообщения;
  • вложения и метки из Apple Notes.

Те типы данных, что переносились и раньше, тоже доработали. Переписки SMS, MMS, RCS и iMessage теперь переезжают вместе с реакциями, стикерами и ветками сообщений, а не голым текстом. Отдельно стоит отметить, что аккаунт Google переносится со старого iPhone автоматически, так что заново вводить пароли не придётся.

Android 17 делает переход с iPhone на Android проще простого — вот как это работает

Android 17 делает переход с iPhone на Android проще простого — вот как это работает

Что касается eSIM — виртуальной SIM-карты, — она тоже переносится прямо во время первичной настройки. Главное — узнать, поддерживает ли ваш смартфон еСИМ. Но тут есть оговорка: Google пишет, что поддержку операторов только расширяет, поэтому если вашего оператора в списке пока нет, eSIM придётся настраивать вручную по-старому. Если вам интересна сама идея сближения двух систем, мы уже разбирали, как Google делает все смартфоны совместимыми с iPhone.

Перенос данных приложений в Android 17

Это, пожалуй, самый интересный пункт. Google и Apple вместе сделали новые инструменты для разработчиков, которые позволяют переносить не только сами приложения, но и данные внутри них. Если разработчик включит эту возможность, приложение переедет на Android вместе с вашими настройками и состоянием.

Сейчас всё работает иначе: приложения просто переустанавливаются с чистого листа, и после переезда приходится заново входить в аккаунты и всё настраивать. Так что это заметный шаг вперёд — но с важной оговоркой: работать перенос данных будет только в тех приложениях, разработчики которых сами это поддержат. Гарантий, что любимое приложение переедет «как было», пока нет.

Приложения смогут переезжать вместе с данными — но только если это включит сам разработчик

Приложения смогут переезжать вместе с данными — но только если это включит сам разработчик

Когда выйдет обновление Android 17

Распространение нововведения уже началась, но пока только на небольшой части устройств с Android 17. Дальше она будет расширяться в течение ближайших недель и месяцев — то есть моментально функция появится не у всех. Стабильный Android 17 сейчас доступен на Pixel 6 и более новых моделях.

Отдельный вопрос — доберётся ли этот же опыт переноса до оболочек других брендов, например Samsung или Xiaomi. На этот счёт официальной информации пока нет. По iOS тоже нет точных требований к версии, но раз функция запускается уже сейчас, логично предположить, что она работает на текущей стабильной iOS, а не на тестовых сборках будущей версии.

Кому важен новый перенос с iPhone на Android и стоит ли ждать Android 17

Если вы давно присматриваетесь к переходу с iPhone, но останавливала возня с переносом данных — это обновление прямо для вас. Пароли, обои, расположение иконок и переписки теперь переезжают сами, а не теряются по дороге. Тем, кто уже сидит на Android и менять ничего не планирует, новость можно спокойно пропустить.

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Трезвый вывод такой: на бумаге это лучший вариант переезда с iOS на Android за всё время, но проверять его придётся на практике. Часть формулировок Google пока расплывчата, перенос данных в приложениях зависит от разработчиков, а сама функция приходит постепенно. Если интересно, что реально меняется после смены платформы, почитайте, я просто влюбился в эти функции после перехода. А пока стоит дождаться, когда обновление доедет до вашего телефона, и уже тогда оценивать его по делу.