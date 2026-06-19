Перейти с iPhone на Android всегда было непросто: часть данных просто не переносилась, приходилось ставить лишние приложения, искать кабель и заново настраивать половину телефона. В Android 17 этот процесс переработали — и сделали это, что показательно, совместно с Apple. Новый перенос работает по воздуху и подтягивает то, что раньше оставалось на старом iPhone. Разбираемся, что изменилось и как все устроено теперь.

Перенос с iPhone на Android без приложений, кабелей и переходников

Главное изменение — больше не нужно ставить отдельные приложения и выдавать сложные разрешения. Новый Android Switch встроен в саму систему и на Android, и на iOS, поэтому первичная настройка стала понятнее для тех, кто переезжает впервые.

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Второй важный момент — перенос теперь по умолчанию беспроводной. Раньше для передачи многих ключевых данных, например сообщений и настроек устройства, нужен был провод.

Беспроводной перенос удобнее и заодно убирает риск того, что телефон разрядится с занятым кабелем портом. Проводной способ при этом тоже остался — просто он больше не обязателен.

Какие данные можно перенести с iPhone на Android

Самое заметное для обычного пользователя — список того, что наконец-то переносится. Android Switch теперь переносит с Айфона на Андроид не только контакты, но и пароли, ключи доступа (это альтернатива паролям для входа без ввода), данные Wi-Fi и будильники. Раньше ничего из этого при переходе с iPhone не переезжало вовсе.

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Ещё одно крупное улучшение — на новый телефон переносятся обои, расположение иконок и виджетов на домашнем экране, хотя Google обтекаемо обещает сделать это «в несколько касаний». Также система обещает перенести ключевые настройки специальных возможностей — это важно для тех, кому они реально нужны каждый день.

Помимо этого, теперь поддерживаются:

файлы и папки;

вложения из календаря;

история звонков;

зашифрованные RCS-сообщения;

вложения и метки из Apple Notes.

Те типы данных, что переносились и раньше, тоже доработали. Переписки SMS, MMS, RCS и iMessage теперь переезжают вместе с реакциями, стикерами и ветками сообщений, а не голым текстом. Отдельно стоит отметить, что аккаунт Google переносится со старого iPhone автоматически, так что заново вводить пароли не придётся.

Что касается eSIM — виртуальной SIM-карты, — она тоже переносится прямо во время первичной настройки. Главное — узнать, поддерживает ли ваш смартфон еСИМ. Но тут есть оговорка: Google пишет, что поддержку операторов только расширяет, поэтому если вашего оператора в списке пока нет, eSIM придётся настраивать вручную по-старому. Если вам интересна сама идея сближения двух систем, мы уже разбирали, как Google делает все смартфоны совместимыми с iPhone.

Перенос данных приложений в Android 17

Это, пожалуй, самый интересный пункт. Google и Apple вместе сделали новые инструменты для разработчиков, которые позволяют переносить не только сами приложения, но и данные внутри них. Если разработчик включит эту возможность, приложение переедет на Android вместе с вашими настройками и состоянием.

Сейчас всё работает иначе: приложения просто переустанавливаются с чистого листа, и после переезда приходится заново входить в аккаунты и всё настраивать. Так что это заметный шаг вперёд — но с важной оговоркой: работать перенос данных будет только в тех приложениях, разработчики которых сами это поддержат. Гарантий, что любимое приложение переедет «как было», пока нет.

Когда выйдет обновление Android 17

Распространение нововведения уже началась, но пока только на небольшой части устройств с Android 17. Дальше она будет расширяться в течение ближайших недель и месяцев — то есть моментально функция появится не у всех. Стабильный Android 17 сейчас доступен на Pixel 6 и более новых моделях.

Отдельный вопрос — доберётся ли этот же опыт переноса до оболочек других брендов, например Samsung или Xiaomi. На этот счёт официальной информации пока нет. По iOS тоже нет точных требований к версии, но раз функция запускается уже сейчас, логично предположить, что она работает на текущей стабильной iOS, а не на тестовых сборках будущей версии.

Кому важен новый перенос с iPhone на Android и стоит ли ждать Android 17

Если вы давно присматриваетесь к переходу с iPhone, но останавливала возня с переносом данных — это обновление прямо для вас. Пароли, обои, расположение иконок и переписки теперь переезжают сами, а не теряются по дороге. Тем, кто уже сидит на Android и менять ничего не планирует, новость можно спокойно пропустить.

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Трезвый вывод такой: на бумаге это лучший вариант переезда с iOS на Android за всё время, но проверять его придётся на практике. Часть формулировок Google пока расплывчата, перенос данных в приложениях зависит от разработчиков, а сама функция приходит постепенно. Если интересно, что реально меняется после смены платформы, почитайте, я просто влюбился в эти функции после перехода. А пока стоит дождаться, когда обновление доедет до вашего телефона, и уже тогда оценивать его по делу.