На прошедшей в среду презентации Galaxy Unpacked 2026 выступали не только руководители Samsung, но и представители других компаний: в частности, Google. Так, президент экосистемы Android Самир Самат рассказал об «удивительных возможностях» грядущего обновления. Он заявил: Android 17 перестанет быть обычной ОС и превратится в интеллектуальную систему. Пытаемся разобраться, что имел в виду Самир Самат, и какие изменения нас ждут в будущем.

Android 17 перестанет быть обычной операционной системой. Google делает из нее AI OS. Google рассказала, что будет с Android 17. Изображение: 9to5google.com. Фото.

Google рассказала, что будет с Android 17. Изображение: 9to5google.com

Искусственный интеллект в Android 17

Свое выступление Самат начал со слов о том, что обновление Android 17 превратит наши смартфоны в нечто большее:

Android 17 превращается из операционной системы в интеллектуальную систему. […] Эта следующая глава в истории Android посвящена созданию платформы, которая по-настоящему понимает вас и работает для вас.

Переводя на человеческий язык, Самир Самат имел в виду добавление огромного количество функций искусственного интеллекта в Android 17. Однако подробностями он не поделился, лишь заявив, что они последуют в течение ближайших месяцев.

Когда выйдет обновление Android 17

По предварительным данным, выход Android 17 запланирован на июнь 2026 года. То есть уже летом начнется активная фаза развертывания масштабного обновления. Апдейт получат как свежие смартфоны, так и модели, вышедшие несколько лет назад.

При этом уже сейчас можно установить Android 17 Beta 1 и протестировать первые нововведения системы. О том, где скачать бета-версию на свой смартфон, мы рассказывали в отдельном материале.

Контекст:

  • рынок мобильных ОС смещается от «функций» к ИИ-сценариям и персонализации;
  • Apple продвигает Apple Intelligence, китайские бренды внедряют собственные ИИ-модели;
  • Google усиливает интеграцию ИИ на уровне системы, а не отдельных приложений;
  • Android 17 — стратегический ответ на конкуренцию в эпоху повсеместного ИИ.
