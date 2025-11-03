Android 17 получит полноэкранные приложения на Always-On Display

Google работает над революционной версии функции для Always-On Display (AOD), которая появится в Android 17. Новый режим Min Mode позволит приложениям отображать собственные минималистичные интерфейсы прямо на экране блокировки, не расходуя при этом значительный заряд батареи. Звучит как что-то очень интересное. Особенно если представить какие возможности это может дать пользователям.

Android 17 получит полноэкранные приложения на Always-On Display.

Новая функция Android сделает телефон еще более удобным. Изображение: androidauthority

Что такое Min Mode в Android 17

Функция постоянно включенного экрана AOD знакома большинству пользователей Android-смартфонов, а с недавнего времени еще и владельцам iPhone. Она показывает время и уведомления, когда телефон находится в режиме ожидания. Однако существующие возможности ограничены — увидеть полную информацию можно только разблокировав устройство.

Min Mode станет эволюцией Always-On Display. Это не замена традиционного AOD, а новый отдельный режим, использующий ту же ультранизкую мощность отображения. Ключевое отличие в том, что вместо часов и уведомлений на экране появляется полноэкранное приложение с адаптированным интерфейсом.

Система автоматически переключается с обычного AOD на Min Mode, когда приложение запрашивает активацию этого режима. При этом яркость, частота обновления и цветопередача остаются ограниченными для экономии энергии, но приложение получает возможность показывать специально разработанный минималистичный интерфейс.

Что такое Min Mode в Android 17.

Always-On Display — удобная функция, но к обычному ее исполнению все уже давно привыкли. Изображение: SamMobile

Как работает новый режим AOD

Min Mode интегрирован в код SystemUI — системный пакет Android, отвечающий за все элементы интерфейса, которые не являются приложениями. Сюда входят строка состояния, панель уведомлений, быстрые настройки и экран блокировки.

Приложения регистрируют специальный компонент MinModeActivity в своем манифесте. Когда экран гаснет, система проверяет, какое приложение работало последним, и есть ли у него зарегистрированная активность для Min Mode. Если условия выполнены, на Always-On Display отображается минимальный интерфейс приложения.

Для предотвращения выгорания пикселей система сдвигает изображение на один пиксель каждые 60 секунд. Это стандартная практика для OLED-экранов, используемая и в обычном режиме AOD.

Какие приложения получат поддержку Min Mode

Google Maps станет одним из первых приложений, использующих новую функцию. В коде навигатора обнаружен экстремально минималистичный режим энергосбережения, который убирает почти все элементы интерфейса и делает карту монохромной.

Название активности в коде — MinModeActivity, что напрямую указывает на связь с новым режимом AOD. Код также проверяет, включен ли Min Mode на системном уровне. Дополнительное подтверждение — ограничение использования только в портретной ориентации, что соответствует особенностям Always-On Display.

Какие приложения получат поддержку Min Mode.

В таком формате тоже можно пользоваться навигацией и при этом не сильно тратить заряд аккумулятора. Изображение: androidauthority

Активация режима происходит нажатием кнопки питания, что идеально подходит для навигации за рулем. Водитель сможет просматривать маршрут в энергосберегающем режиме, не разряжая батарею так быстро, как при обычной работе GPS-навигации с включенным экраном.

Когда появится Min Mode и поддержка от разработчиков

Функция Min Mode пока отключена на системном уровне и появится только в Android 17. Это связано с тем, что Google планирует открыть новый API для сторонних разработчиков, а Android 16 QPR3 не будет включать новые интерфейсы программирования.

Открытие API означает, что любые приложения смогут создавать собственные минималистичные интерфейсы для Always-On Display. Это откроет новые возможности для фитнес-трекеров, музыкальных плееров, таймеров, погодных приложений и многих других сервисов.

Постоянные живые активности на экране блокировки без значительного расхода батареи — это именно то, чего не хватало Android. Пользователи смогут получать более полную информацию одним взглядом, не разблокируя смартфон и не тратя заряд аккумулятора.

