На нашем сайте уже выходил подробный обзор Android 17, где мы разобрали все нововведения по полочкам. Но прошел месяц после релиза, люди поставили обновление и высказались. Картина неоднозначная. Собрал пять конкретных претензий к операционной системе Android 17, которые звучат чаще всего — все они без фанатизма, но честные.

Что нового появилось в Android 17

Начну с главного разочарования, которое объединяет большинство критиков. Новый Android 17 при первом запуске после обновления не ощущается как новая версия системы. Открываешь телефон — и не понимаешь, что что-то изменилось. Это проблема.

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Ожидания после Android 12 с его Material You были высокими: раз в несколько лет Google делает заметный визуальный скачок. Функции Android 17 по большей части скрыты под капотом — шрифты, иконки, шторка уведомлений выглядят практически идентично Android 16. Что реально изменилось визуально:

анимации стали чуть плавнее при разблокировке и переключении приложений;

обновился внешний вид некоторых системных диалогов;

виджеты получили незначительные изменения в скруглениях.

Этого мало для версии с новым номером. Пользователи ждали Material 4 или хотя бы заметного редизайна шторки — не получили ни того ни другого. Следить за актуальными новостями об Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Какие смартфоны получат новые функции Android 17

Обновление Android 17 формально доступно для многих устройств, но получить его и получить все его возможности это разные вещи. Проблема фрагментации Android никуда не делась. Pixel получили полный набор сразу: все функции, все ИИ-возможности, все Gemini-интеграции. Смартфоны с Android 17 от других производителей получают обновление системы, но функции приходят частично. Samsung адаптирует Android 17 под One UI 9 — часть возможностей либо переработана, либо появится позже. Xiaomi интегрирует функции в HyperOS по собственному расписанию.

Конкретные примеры зависимости от железа:

ИИ-функции Gemini on-device работают только на чипах с NPU от определенного поколения;

новый режим съемки через Pixel Camera недоступен на сторонних устройствах;

часть функций конфиденциальности требует чипа Google Tensor.

Установить Android 17 на смартфон несложно. Убедиться что вы получили весь заявленный функционал уже сложнее. Кстати, есть и неожиданные проблемы после обновления: например, как Android 17 ломает Wi-Fi на некоторых устройствах — там разбор и решение.

ИИ в Android 17 — зачем он нужен

Google сделала ИИ центральной идеей обновления Android 17. Gemini везде: в шторке, в браузере, в камере, в настройках. Это стратегическое направление компании и здесь возникает конфликт с реальными ожиданиями пользователей.

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Опросы показывают что люди ждали от Android 17 совсем другого:

заметного улучшения автономности не через ИИ-оптимизацию, а через фундаментальные изменения в управлении питанием;

нормальной работы уведомлений: они по-прежнему теряются, задерживаются, группируются неудобно;

новых настроек тонкой настройки системы;

улучшенного интерфейса — того самого, которого не случилось.

ИИ-функции хороши для тех, кто их использует. Но они не заменяют базовые системные улучшения. Спрашивать Gemini «напомни мне об этом завтра» удобно, но если при этом телефон быстро разряжается после обновления, приоритеты расставлены неправильно. Есть и приятные ИИ-исключения — например, скрытая функция Android 17, которая улучшает звук в наушниках, реально работает. Но это частность на фоне общей картины.

Время работы смартфона после установки Android 17

Обновление телефона до Android 17 у части пользователей дало неожиданный результат: батарея стала садиться быстрее. Это не баг, это предсказуемое следствие новых фоновых процессов. Google внесла изменения в управление энергопотреблением: новые ИИ-сервисы работают в фоне, Gemini периодически запускается для анализа контекста, обновленный Play Protect сканирует активнее. Все это требует ресурсов.

Что Google сделала для экономии:

улучшила алгоритм адаптивной батареи (система лучше предсказывает когда нужны ресурсы);

оптимизировала фоновые процессы для чипов Google Tensor.

Но есть проблема: смартфон быстро разряжается после обновления потому что реальный прирост автономности зависит от производителя и чипа. На Pixel улучшение есть. На смартфонах других брендов после скачивания Android 17 пользователи пока видят нейтральный результат или даже откат на первые недели до оптимизации системой нового окружения.

Новые ограничения в Android 17

Безопасность Android в версии 17 усилилась, и это хорошо для большинства пользователей. Но для тех, кто привык к гибкости Android, есть неприятные изменения. Ограничения Android 17, которые задели опытных пользователей:

установка APK из неизвестных источников теперь требует дополнительного подтверждения с объяснением рисков (шаг лишний для тех, кто понимает что делает);

доступ к файловой системе для сторонних приложений ограничен сильнее (часть инструментов для продвинутых пользователей перестала работать корректно);

приложения без обновлений старше двух лет теперь получают предупреждение при запуске;

часть разрешений для фоновой работы приложений автоматически отзывается если приложение долго не использовалось.

Последнее особенно болезненно для нишевых приложений, которые работают в фоне: трекеры, автоматизация, мониторинг. Обновление Android ради безопасности оправдано, но баланс между защитой и свободой сдвинулся не в пользу продвинутых пользователей. Функции Android 17 в части безопасности реально полезны для большинства, но Android всегда был ценен именно свободой настройки. Каждое ограничение немного сужает это пространство. Обсудить плюсы и минусы Android 17 можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.