Google выпустила стабильную версию Android 17 и начала её раздачу на смартфоны первой волны. По давно сложившейся традиции ими стали аппараты флагманской линейки Pixel. Несмотря на то что это не глобальный редизайн системы, а набор улучшений вокруг многозадачности, безопасности и развлечений, кое-что интересное в обновленной системе все-таки есть. Разбираемся, что реально меняет Android 17, какие устройства получат апдейт и когда его ждать всем остальным. А, если вам неинтересна тема обновлений, почитайте про возможное отключение мессенджера МАКС в России — это может затронуть и вас.

Какие Pixel получат Android 17 первыми

Раздача стабильной версии началась сегодня и продолжится на поддерживаемых устройствах в течение всего 2026 года. Android 17 доступен для всех Pixel, начиная с серии Pixel 6 и новее. Если ваш смартфон входит в этот список, обновление придёт автоматически. Просто в первую очередь будут обновляться наиболее новые устройства в порядке убывания.

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Google раскатывает апдейт волнами, поэтому уведомление может появиться не сразу. Проверить, доступен ли Android 17 вам, вручную можно так:

Откройте «Настройки» Перейдите в раздел «Система» Выберите «Обновление системы» и нажмите проверку

Если обновления пока нет — это нормально, оно подтянется в ближайшие дни. Принудительно ускорять процесс нельзя: телефон сам предложит установку, когда дойдёт ваша очередь.

App Bubbles — приложения в плавающих окнах

Главное новшество, которое появилось в Android 17, — функция App Bubbles, ориентированная на улучшение системы многозадачности. Она работает по принципу «плавающих окон»: целое приложение можно держать в небольшом окне поверх других. Да, многие, вероятно, уже знакомы с этой фичей по оболочкам сторонних производителей, но в данном случае речь идет про чистый Android, а такой возможности здесь раньше не было.

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На практике это удобно, когда нужно одновременно следить за чем-то и не отвлекаться от текущего приложения — например, держать перед глазами заметку, чат или таймер. Насколько широко это поддержат сторонние приложения, покажет время: пока речь о самой возможности на уровне системы.

Что меняется в безопасности и приватности Android 17

Заметная часть обновления — защита данных и устройства. Появилось несколько практичных вещей, которые касаются всех:

Разовый доступ к геолокации — приложение может запросить местоположение один раз, без постоянного разрешения

— приложение может запросить местоположение один раз, без постоянного разрешения Улучшенная функция «Отметить как потерянное» в Find Hub: потерянное устройство можно заблокировать так, что разблокировать его получится только по отпечатку или лицу

в Find Hub: потерянное устройство можно заблокировать так, что разблокировать его получится только по отпечатку или лицу Усиленная защита от подбора PIN-кода — можно ограничить число попыток и увеличить паузы между ними

Обновлённое обнаружение угроз, которое эффективнее выявляет подозрительные приложения и поведение

Связка с биометрией особенно полезна при краже: даже если кто-то знает ваш PIN-код, он не попадёт в телефон без вашего отпечатка или лица. Это закрывает один из самых неприятных сценариев, когда злоумышленник подсмотрел код разблокировки.

Когда Android 17 выйдет на смартфоны Samsung, Xiaomi и другие

Сейчас стабильную версию получают только смартфоны Pixel. Производители вроде Samsung, OnePlus, Xiaomi и Honor начнут выпускать свои прошивки на базе Android 17 в ближайшие месяцы. Точных дат для конкретных моделей источник не приводит, так что если у вас не Pixel — придётся ждать фирменного обновления оболочки.

В первую очередь апдейт получат флагманы, а немного позже он доберется и до бюджетных моделей. Вот бренды, которые гарантировано выпустят Android 17 для своих устройств:

Xiaomi

Honor

Realme

POCO

Redmi

Samsung

OnePlus

Nothing

Vivo и iQOO

Motorola

Lenovo

Стоит держать в голове, что у каждого бренда свои сроки и свой набор изменений поверх «чистого» Android. Поэтому состав функций на вашем устройстве может отличаться от того, что доступно на Pixel прямо сегодня.

Wear OS 7 и июньский Feature Drop

Вместе с Android 17 Google начала раздачу Wear OS 7 для умных часов, а также пакета новых функций в рамках июньского Feature Drop, в котором управление резервными копиями Ватсап перенесли в настройки Андроид. То есть обновление затрагивает не только смартфоны, но и часть носимых устройств экосистемы.

Если у вас совместимые часы на Wear OS, имеет смысл следить за уведомлениями об обновлении в приложении-компаньоне. Об изменениях носимой операционке мы расскажем в отдельной статье. А, чтобы не пропустить выход соответствующего материала, подписывайтесь на наш канал в МАКС.

Стоит ли обновляться на Android 17

Если у вас Pixel 6 или новее — обновляться однозначно стоит, особенно ради улучшений безопасности: разовый доступ к геолокации и биометрическая блокировка потерянного устройства реально полезны в быту.

Да, новых функций по большому счету не будет. Все-таки Google давно перешла к модели распространения нововведений через Google Play. Однако Android 17 — спокойное усиление того, чем вы пользуетесь каждый день. Поэтому пренебрегать обновление не стоит.

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Впрочем, торопиться и искать обходные пути тоже не нужно: обновление придёт само волнами. Владельцам смартфонов Samsung, Xiaomi и других брендов остаётся ждать фирменных прошивок — их сроки Google не называет.