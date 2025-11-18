Android 17 значительно упростит установку сторонних магазинов приложений

Android 17 готовит одно из самых заметных изменений за последние годы. Google полностью перерабатывает процесс установки сторонних магазинов приложений, и пользователь наконец перестанет сталкиваться с пугающими предупреждениями и сложными инструкциями. Причина проста: результаты судебного спора с Epic Games привели к созданию нового стандарта под названием Registered App Stores.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ САМЫЕ КРУТЫЕ СТАТЬИ

Раньше установка альтернативных магазинов превращалась в цепочку разрешений, переходов в настройки и отключения защитных механизмов. Для большинства пользователей это было техническим квестом, который ломал саму идею открытой платформы. Android 17 делает процесс понятным и прозрачным. Теперь достаточно нажать одну кнопку на сайте выбранного магазина, и система покажет единый экран установки. После подтверждения магазин получает необходимые разрешения и может ставить приложения сам, без дополнительных шагов.

Google также ввел новый уровень сертификации. Магазины, получившие статус Registered App Store, проходят проверку на безопасность и корректную работу. Такой подход помогает сохранять открытость Android, не уменьшая уровень защиты. На экране установки пользователь увидит понятное уведомление о том, что выбранный магазин зарегистрирован, а также описание того, какие функции он получит.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЫ СМОЖЕШЬ ПООБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ И ДАЖЕ НАШИМИ АВТОРАМИ

Еще одно важное изменение касается производителей смартфонов. Google обязал всех партнеров отказаться от собственных предупреждений и ограничений, которые раньше могли усложнять установку сторонних магазинов. Это означает, что единый процесс будет работать одинаково на всех устройствах с Android 17.

Соглашение с Epic Games стало ключевым фактором, который ускорил реформу. Epic не будет размещать свой полноценный магазин прямо в Google Play, однако сможет публиковать отдельные игры вроде Fortnite. Взамен компании прекращают взаимные претензии по прошлым практикам и остаются конкурентами только в рамках развития своих экосистем.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Android 17 получит поддержку Registered App Stores к концу 2026 года. По масштабу изменений это напоминает переход на новый уровень открытости платформы. Пользователь наконец сможет выбирать сторонние магазины без чувства, что делает что-то опасное или запрещенное.