Android 17 значительно упростит установку сторонних магазинов приложений

  2. Темы
  3. OS
Кирилл Пироженко

Android 17 готовит одно из самых заметных изменений за последние годы. Google полностью перерабатывает процесс установки сторонних магазинов приложений, и пользователь наконец перестанет сталкиваться с пугающими предупреждениями и сложными инструкциями. Причина проста: результаты судебного спора с Epic Games привели к созданию нового стандарта под названием Registered App Stores.

Android 17 значительно упростит установку сторонних магазинов приложений. Установить сторонние магазины приложений на Android станет значительно проще. Изображение: cybernews.com. Фото.

Установить сторонние магазины приложений на Android станет значительно проще. Изображение: cybernews.com

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ САМЫЕ КРУТЫЕ СТАТЬИ

Раньше установка альтернативных магазинов превращалась в цепочку разрешений, переходов в настройки и отключения защитных механизмов. Для большинства пользователей это было техническим квестом, который ломал саму идею открытой платформы. Android 17 делает процесс понятным и прозрачным. Теперь достаточно нажать одну кнопку на сайте выбранного магазина, и система покажет единый экран установки. После подтверждения магазин получает необходимые разрешения и может ставить приложения сам, без дополнительных шагов.

Google также ввел новый уровень сертификации. Магазины, получившие статус Registered App Store, проходят проверку на безопасность и корректную работу. Такой подход помогает сохранять открытость Android, не уменьшая уровень защиты. На экране установки пользователь увидит понятное уведомление о том, что выбранный магазин зарегистрирован, а также описание того, какие функции он получит.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЫ СМОЖЕШЬ ПООБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ И ДАЖЕ НАШИМИ АВТОРАМИ

Еще одно важное изменение касается производителей смартфонов. Google обязал всех партнеров отказаться от собственных предупреждений и ограничений, которые раньше могли усложнять установку сторонних магазинов. Это означает, что единый процесс будет работать одинаково на всех устройствах с Android 17.

Android 17 значительно упростит установку сторонних магазинов приложений. Теперь установить магазины приложений можно будет одной кнопкой. Изображение: jetruby.com. Фото.

Теперь установить магазины приложений можно будет одной кнопкой. Изображение: jetruby.com

Соглашение с Epic Games стало ключевым фактором, который ускорил реформу. Epic не будет размещать свой полноценный магазин прямо в Google Play, однако сможет публиковать отдельные игры вроде Fortnite. Взамен компании прекращают взаимные претензии по прошлым практикам и остаются конкурентами только в рамках развития своих экосистем.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Android 17 получит поддержку Registered App Stores к концу 2026 года. По масштабу изменений это напоминает переход на новый уровень открытости платформы. Пользователь наконец сможет выбирать сторонние магазины без чувства, что делает что-то опасное или запрещенное.

Теги
Новости по теме
Как удалить прыщи с фото на смартфоне с Android быстрее и проще, чем в фотошопе
Почему не стоит покупать ноутбук на Windows прямо сейчас и что изменится в 2026 году
В GigaChat добавили общение голосом. Объясняю, почему теперь ИИ-ассистент Сбера лучше Алисы
Лонгриды для вас
OnePlus 15 выходит в России! Чем хорош новый смартфон на Андроиде и где купить его выгоднее всего

OnePlus снова решила порадовать всех фанатов новым флагманом и представила OnePlus 15. Глядя на этот смартфон, становится понятно, чем инженеры занимались в предыдущий год. Аппарат получил высокую производительность, качественные камеры, продвинутый ИИ, а объединяется это всё более чем адекватной ценой. Давайте поближе познакомимся с новым OnePlus 15 и посмотрим, чем он может порадовать не только поклонников бренда, но и обычных покупателей.

Читать далее
Большое обновление поиска Яндекс: теперь Алиса отвечает, рассуждает и даже рисует картинки в поисковике

Только Google запустил работу умного поиска, как российская компания Яндекс сделала ответ, существенно обновив свой поисковик. Теперь здесь официально прописана Алиса, которая экономит ваше время на анализе источников в выдаче. Причем она не только дает конкретный ответ по запросу, но и даже рисует картинки. Как все это работает — рассказываем и показываем в обзоре обновления Яндекс Поиска.

Читать далее
Из-за сбоя в США сломалась половина интернета. У кого-то не работает даже WhatsApp и Fortnite

Сегодня утром пользователи по всему миру заметили, что WhatsApp, Fortnite, Roblox и десятки других приложений начали работать с перебоями. Причиной проблем с доступом к сервисам стал глобальный сбой в Amazon Web Services (AWS). Рассказываем, что случилось в крупнейшей облачной платформе, на которой держатся тысячи сайтов и онлайн-сервисов по всему миру.

Читать далее
Новости партнеров
Apple бесплатно заменила MacBook Pro с Intel на новый с M5, но владелец все равно остался недоволен
Apple бесплатно заменила MacBook Pro с Intel на новый с M5, но владелец все равно остался недоволен
Аналитики Morgan Stanley: Биткоин вступил в &#171;осенний сезон&#187; и приближается к &#171;криптозиме&#187;. Что дальше?
Аналитики Morgan Stanley: Биткоин вступил в «осенний сезон» и приближается к «криптозиме». Что дальше?
Какой будет погода зимой 2026 года: метеорологи говорят о пугающих рекордах
Какой будет погода зимой 2026 года: метеорологи говорят о пугающих рекордах