Android — всё? Google вот-вот запустит бета-тест Fuchsia OS

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Иван Кузнецов 1

Что вы знаете про Fuchsia? Наверное, только то, что это какая-то операционная система Google, которую она начала разрабатывать много лет назад на базе собственного ядра. Поэтому тогда многие решили, что компания хочет заменить ей Android, в основе которого лежит ядро Linux. Однако Google тут же поспешила опровергнуть эти слухи. Представители поискового гиганта заявили, что Fuchsia – это техническая платформа для тестирования новых функций коммерческих операционных систем. На протяжении нескольких лет так и было. Но теперь Google ни с того, ни с сего решила запустить бета-тест Fuchsia OS.

Fuchsia OS

Fuchsia OS перестала быть просто технической платформой. Это точно

Замена Android? Google просит разработчиков помочь ей развивать Fuchsia OS

Бета-тест пройдёт в закрытом режиме с привлечением разработчиков, которым Google бросила клич ещё в конце прошлого года. То есть рядовые пользователи до него допущены не будут. Впрочем, им там делать и нечего. Очевидно, что это будет самый первый этап предварительных испытаний, в рамках которого Google планирует протестировать операционную систему на широкой аудитории. Это позволит ей составить впечатление об уровне её готовности к коммерческому релизу, о котором, однако, пока ещё рано говорить.

Что известно о Fuchsia OS

Интерфейс Fuchsia OS

Так выглядит планшетная версия Fuchsia OS

Запуск программы бета-тестирования Fuchsia, означает, что она больше не является для Google чисто технической платформой. На самом деле это было понятно уже давно. Поисковый гигант сделал несколько шагов, явно указывающих на коммерческую ориентацию новой операционки, но не спешил как-либо это комментировать. Вот эти шаги:

Google добавила Fuchsia OS поддержку приложений для Android

  • Разработка пользовательского интерфейса операционной системы, которого раньше было (была только командная строка). А зачем технической платформе пользовательский интерфейс? Незачем. Только если она не является коммерческим продуктом.
  • Добавление поддержки приложений для Android и Linux. Логично, что у Google нет нужды добавлять их поддержку, если она действительно планировала использовать Fuchsia исключительно для отладки новых технологий.
  • Привлечение разработчиков к развитию Fuchsia, которую Google специально для этой цели выложила на GitHub. Очевидно, что поисковому гиганту понадобилась сторонняя помощь и свежий взгляд на новую операционную систему.

Зачем нужна Fuchsia OS

Android vs. Fuchsia

Fuchsia OS явно не заменит Android, но и на роль второстепенной платформы уже не годится

Несмотря на то что Fuchsia OS никогда не появлялась в открытом пространстве, скриншоты и описание некоторых из её функций неоднократно становились известны широкой общественности. Так мы узнали, что это универсальная платформа – совсем как Harmony OS от Huawei. Но если Harmony OS по факту оказалась переделанным Android, то вот Fuchsia – это действительно самостоятельный проект, который не имеет ничего общего с Linux и Android, за исключением разве что поддерживаемых приложений. Но это и понятно – не может же Google пренебречь колоссальным массивом софта, который у неё уже есть.

Вместо Android: Google запустила сайт об ОС Fuchsia

Когда Fuchsia OS выйдет для коммерческого использования и какую роль она будет играть в экосистеме Google, вообще непонятно. С одной стороны, у Google уже есть Android, Android Auto, Chrome OS и Wear OS и менять их на что-то другое по меньшей мере странно. Но, с другой стороны, роль технической платформы Fuchsia OS больше никак не подходит. Слишком уж развитой она получилась, а значит, у поискового гиганта есть чётко спланированный сценарий её дальнейшего совершенствования. А что получится в итоге, покажет время.

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1 комментарий Оставить свой
  1. DrMeth

    Похоже автор всё, палец иссяк, мнимые сенсации слишком уж предсказуемы…

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