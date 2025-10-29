Анимированный остров Hyper Island теперь доступен на смартфонах Redmi и POCO. Но есть нюанс

Разработчики Xiaomi наконец-то добавили фирменный анимированный островок уведомлений Hyper Island для всех смартфонов, работающих на HyperOS 3. Теперь даже владельцы бюджетных Redmi и POCO смогут испытать аналог Dynamic Island из iOS. Правда, не без ограничений.

Функция Hyper Island стала доступна на всех моделях Redmi и POCO, обновленных до HyperOS 3. Она активируется начиная с версии прошивки 3.0.23. Проверить номер сборки можно в настройках: если установлена свежая версия, опция включается в разделе дисплея.

Обновленный «остров» отображает мини-уведомления, помогает управлять музыкой, показывает таймеры и другие системные события прямо вокруг фронтальной камеры, создавая эффект интерактивного выреза. Например, там будет отображаться время до прибытия такси, если свернуть приложение Яндекс Go.

Но есть одно ограничение. На устройствах с небольшим объемом оперативной памяти анимация островка будет отключена. Уведомления и функции при этом сохраняются, но без плавных переходов и визуальных эффектов, которые доступны на флагманах Xiaomi.

Компания пока не уточнила, какие модели считаются «слабыми», однако предполагается, что анимации будут недоступны на смартфонах с 6 ГБ оперативной памяти и меньше. Несмотря на это, даже в облегченном режиме Hyper Island остается полезной и визуально приятной функцией, которая делает интерфейс живее.

Какие модели получат Hyper Island

Распространение обновления идет поэтапно. Первыми прошивку с Hyper Island начали получать Redmi Note 14 Pro, POCO F7 Pro и POCO X7. Следом пойдут модели Redmi Note 13, POCO F6, X6 и M7, а к марту 2026 года обновление доберется до POCO F5, M6 и устройств C-серии.

Проверить наличие функции можно после установки версии HyperOS 3.0.23 или новее. В некоторых регионах обновление появится позже, так как Xiaomi разворачивает его постепенно. Подробнее о выходе HyperOS 3.0 для китайских устройств мы рассказывали в отдельном материале.