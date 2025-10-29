Анимированный остров Hyper Island теперь доступен на смартфонах Redmi и POCO. Но есть нюанс

Юрий Кудлович

Разработчики Xiaomi наконец-то добавили фирменный анимированный островок уведомлений Hyper Island для всех смартфонов, работающих на HyperOS 3. Теперь даже владельцы бюджетных Redmi и POCO смогут испытать аналог Dynamic Island из iOS. Правда, не без ограничений.

Анимированный остров Hyper Island теперь доступен на смартфонах Redmi и POCO. Но есть нюанс. Бюджетные смартфоны получают функции флагманов. Изображение: gizmochina.com. Фото.

Бюджетные смартфоны получают функции флагманов. Изображение: gizmochina.com

Функция Hyper Island стала доступна на всех моделях Redmi и POCO, обновленных до HyperOS 3. Она активируется начиная с версии прошивки 3.0.23. Проверить номер сборки можно в настройках: если установлена свежая версия, опция включается в разделе дисплея.

Обновленный «остров» отображает мини-уведомления, помогает управлять музыкой, показывает таймеры и другие системные события прямо вокруг фронтальной камеры, создавая эффект интерактивного выреза. Например, там будет отображаться время до прибытия такси, если свернуть приложение Яндекс Go.

Анимированный остров Hyper Island теперь доступен на смартфонах Redmi и POCO. Но есть нюанс. Это только один пример «островка». Фото.

Это только один пример «островка».

Но есть одно ограничение. На устройствах с небольшим объемом оперативной памяти анимация островка будет отключена. Уведомления и функции при этом сохраняются, но без плавных переходов и визуальных эффектов, которые доступны на флагманах Xiaomi.

Компания пока не уточнила, какие модели считаются «слабыми», однако предполагается, что анимации будут недоступны на смартфонах с 6 ГБ оперативной памяти и меньше. Несмотря на это, даже в облегченном режиме Hyper Island остается полезной и визуально приятной функцией, которая делает интерфейс живее.

Какие модели получат Hyper Island

Распространение обновления идет поэтапно. Первыми прошивку с Hyper Island начали получать Redmi Note 14 Pro, POCO F7 Pro и POCO X7. Следом пойдут модели Redmi Note 13, POCO F6, X6 и M7, а к марту 2026 года обновление доберется до POCO F5, M6 и устройств C-серии.

Какие модели получат Hyper Island. Проверяйте наличие обновлений в настройках устройства. Изображение: xiaomitime.com. Фото.

Проверяйте наличие обновлений в настройках устройства. Изображение: xiaomitime.com

Проверить наличие функции можно после установки версии HyperOS 3.0.23 или новее. В некоторых регионах обновление появится позже, так как Xiaomi разворачивает его постепенно. Подробнее о выходе HyperOS 3.0 для китайских устройств мы рассказывали в отдельном материале.

