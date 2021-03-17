Apple будет обновлять iOS так же, как Google обновляет Android

Несмотря на то что большинство смартфонов под управлением Android, которые сейчас находятся на руках у пользователей, не получают никаких обновлений, лично мне подход Google к поддержке своих устройств всегда импонировал больше, чем подход Apple. В конце концов, поисковый гигант не отвечает за других производителей, а к нему самому претензий быть не может. Ведь, помимо обновлений самого Android, Google ежемесячно выпускает так называемые патчи безопасности, которые исправляют критически уязвимости, повышая надёжность операционной системы. Но теперь и она будет обновлять iOS ровно по такой же модели, как Google.

Приложения — вот, чем iOS принципиально отличается от Android

В iOS 14.5 обнаружилось упоминание обновлений безопасности для iPhone и iPad. Это отдельный тип обновлений, которые будут выходить вне зависимости от регулярных и, скорее всего, не будут менять номер версии ОС. В этом смысле они совершенно не отличаются от ежемесячных патчей, которые Google выпускает для Android.

Какие бывают обновления iOS

Раньше у Apple существовали только системные обновления iOS, которые делились на три порядка в зависимости от того, какое место они занимают после запятой:

Обновления первого порядка – самые крупные обновления, которые ещё называются итеративными. Они выходят раз в год и изменяют нумерацию ОС. Например, iOS 12, iOS 13, iOS 14.

– самые крупные обновления, которые ещё называются итеративными. Они выходят раз в год и изменяют нумерацию ОС. Например, iOS 12, iOS 13, iOS 14. Обновления второго порядка – так же называются функциональными. Как правило, они выходят 6 раз в год и расширяют возможности операционной системы, добавляя ей новых функций. Например, iOS 14.1, iOS 14.2, iOS 14.3.

– так же называются функциональными. Как правило, они выходят 6 раз в год и расширяют возможности операционной системы, добавляя ей новых функций. Например, iOS 14.1, iOS 14.2, iOS 14.3. Обновления третьего порядка – это в основном баг-фиксы. Они не содержат новых функций, а ориентируются только на исправления багов и других недоработок. Например, iOS 14.3.1, iOS 14.4.2.

А вы знали? Android работает с кэшем намного лучше, чем iOS

Несмотря на то что обновления третьего порядка ориентированы на исправление системных багов или какие-то незначительные интерфейсные изменения и, как правило, планируются заранее, в последнее время Apple выпускает их вне плана. Это связано с тем, что компания обнаруживает в iOS критические уязвимости и торопится устранить их, обновляя всю систему.

Само собой, это сложно, потому что приходится подстраивать небольшое исправление под всю ОС, рискуя второпях что-нибудь испортить. Поэтому нередки ситуации, когда Apple исправляя одну уязвимость или баг, нарушала работу важной системной функции. Например, невольно сокращая автономность или ломая беспроводные интерфейсы вроде Bluetooth или Wi-Fi.

Зачем нужны обновления безопасности

Обновления безопасности – это совершенно особый тип обновлений, которые хоть и относятся к системным, но практически не влияют на её возможности. Они только исправляют существующие баги и уязвимости без риска подорвать работу жизненно важных программных компонентов. Их проще и быстрее разрабатывать, и они быстрее проходят стадию тестирования.

Предположительно, Apple собирается запустить обновления безопасности по нескольким причинам:

Во-первых, это сильно облегчит исправление критических уязвимостей, которые время от времени обнаруживаются в iOS.

Во-вторых, обновления безопасности (Supplemental update) положительно зарекомендовали себя в macOS;

В-третьих, обновления безопасности позволят обновлять устройства, поддержка которых уже официально прекратилась.

Почему Google боится, что пользователи Android уйдут на iOS

Если помните, год назад Apple выпустила 6 последовательных обновлений для старых устройств, для которых iOS 12 стала последней версией ОС. Просто разработчики компании обнаружили в их прошивках ряд критических багов и уязвимостей, препятствовавших их правильной работе, а также подвергавших их риску взлома.

Поэтому в Купертино просто не имели другого выхода, кроме как исправить каждую недоработку. Но для этого разработчикам пришлось выпустить на каждый баг своё обновление iOS, а этого можно было не делать, просто выпустив патч и исправлением, не меняющим порядкового номера ОС.