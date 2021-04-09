Apple: iMessage для Android мог бы сильно нам навредить

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Иван Кузнецов 0

Если вы спросите пользователей Android, чего им не хватает из того, что есть на iOS, скорее всего каждый второй назовёт сервисы Apple. Нет, речь не про iCloud или Apple Music – на Android есть куда более качественные и удобные аналоги. Речь о коммуникационных сервисах: iMessage и FaceTime. iMessage – потому что на Android никогда не было штатного сервиса обмена сообщениями, который бы работал бесплатно, а FaceTime – потому что Google Duo обеспечивает довольно посредственную картинку, независимо от скорости соединения. Но Apple всегда была против того, чтобы адаптировать свои службы для Android. Интересно, почему?

iMessage

iMessage на Android нет из-за нежелание высшего руководства Apple

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Несмотря на то что в Купертино неоднократно поднимался вопрос выпуска iMessage и FaceTime на Android, это никогда не выходило за рамки устных обсуждений. Правда, говорить о причинах на людях было не принято. Поэтому пользователи Android годами продолжали надеяться, что в Apple всё-таки решатся и выпустят свои сервисы в Google Play. Тем более что Android и iOS уже много лет объединяют универсальные приложения. А значит, причин не выпускать iMessage и FaceTime на Android вроде бы не было.

Почему нет iMessage для Android

Крейг Федериги

Крейг Федериги был одним из тех, кто выступал против выхода iMessage для Android

Однако, как выяснилось в ходе судебного заседания по делу Epic Games vs. Apple, которые судятся из-за удаления Fortnite из App Store, против выпуска iMessage и FaceTime для Android всегда выступали самые высшие члены правления Apple. Среди тех, кто был против, были Крейг Федериги, вице-президент компании по разработке программного обеспечения, и Фил Шиллер, старший вице-президент по международному маркетингу. По их словам, выход iMessage для Android нанесёт Apple больше вреда, чем пользы, поэтому проект можно даже не начинать.

Спасибо, Apple: Google скопировала ещё одну фишку iOS для Android

Полуофициальная позиция Apple, которую в компании выражали, когда требовалось ответить на вопрос об отсутствии iMessage и FaceTime для Android, всегда заключалась в соображениях безопасности. Дескать, мобильная ОС Google обладает недостаточно совершенными механизмами безопасности, и обеспечить защиту переписки пользователей iMessage на Android будет крайне затруднительно. В принципе, звучит логично, тем более что все давно привыкли к мысли о том, что iOS куда более безопасна, чем Android.

Чем заменить iMessage на Android

Whatsapp

Apple боится WhatsApp из-за его универсальности

Однако, очевидно, Apple просто пытается увести нас в сторону от реальных причин отсутствия iMessage для Android. На самом деле безопасность тут играет далеко не первостепенную роль. В конце концов, алгоритмы шифрования везде плюс-минус одинаковы. Куда важнее то, что у Apple не было никакого резона открывать iMessage пользователям конкурирующей платформы. На это было несколько причин:

  • Apple ничего не зарабатывает на iMessage, поэтому разработка версии для Android не принесла бы ей пользы, вынудив потратить деньги;
  • iMessage долгое время был важным сервисом для пользователей iOS, которые общались с близкими только через него, и был преимуществом экосистемы Apple, которое нельзя было отдавать конкурентам;
  • Ну, и появление универсального iMessage позволило бы пользователям iOS с лёгкостью переходить на Android, ничего при этом не теряя, а этого в Купертино допустить ну никак не могли.

Правда ли, что iOS нужно меньше оперативки, чем Android

На самом деле это очень логичные доводы, которые недавно косвенно подтвердил генеральный директор WhatsApp. Он рассказал, что Apple постоянно копает под WhatsApp, потому что боится его универсальности. Ведь если у пользователей появится кросс-платформенный мессенджер, логично, что они больше не будут бояться переходить между операционными системами и рано или поздно начнут выбирать Android вместо iOS. Скорее всего, это действительно произойдёт, а триггером станет появление функции трансфера переписки между двумя ОС.

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