Apple копирует Xiaomi. И уже не в первый раз.

Как говорится, дожили. Если бы 7-8 лет назад кто-то сказал мне, что Apple будет копировать Xiaomi, а не наоборот, я бы сделал выводы, что в присутствии этого человека надо прятать острые предметы. Но теперь это становится реальностью, которая доказывается все новыми и новыми фактами. Пусть это какие-то мелочи, но их стало уже довольно много, и самая свежая из них была буквально пару дней назад на презентации iOS 16 в рамках проведения конференции WWDC 2022. Такое ощущение, что в Apple завелся дизайнер, которому проще срисовать, чем придумать самому, а в руководстве сидят люди, которые просто не следят за происходящим и не понимают, что утверждают.

Apple копирует у Xiaomi

Вы, вероятно, не сразу поймете, о чем я говорю и на какую реакцию рассчитываю. С реакцией вы сами разберетесь ближе к концу статьи и сможете поделиться ей в нашем Telegram-чате, а что я имею в виду, я сейчас расскажу.

Что ж, как бы фанаты Apple не сопротивлялись тому, что Apple у кого-то что-то копирует, это действительно так. iOS 16, ставшая одной из тем WWDC 2022, вызвала жаркие обсуждения среди пользователей сети после ее выпуска. И коснулись эти обсуждения того самого экрана блокировки, про который Apple рассказывала не меньше 15 минут.

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Суперобои iOS 16 и MIUI

Стоит отметить, что в iOS 16 Apple добавляет на iPhone суперобои на тему Земли. Когда телефон разблокируется, при помощи красивой анимации планета как бы приближается, и выглядит это очень красиво. Вот только проблема в том, что такой же эффект нам продемонстрировала Xiaomi еще в 2020 году на своих смартфонах. Поэтому многие и озвучивают мысли, вроде «iOS имитирует MIUI» и тому подобные.

Сложно спорить с такими мнениями, ведь обои — это первое, что вы видите, когда берете в руки смартфон. Таким образом, если в iPhone используются обои, похожие на Xiaomi, пользователи не ошибутся, полагая, что система является копией MIUI. Как говорится, встречают по одежке.

При этом Apple сделала обои не такими красивыми, как в MIUI, где планета не просто немного приближалась, а буквально увеличивалась до самой поверхности. Как будто мы перенеслись на нее и вот-вот потрогаем.

Как мы все знаем, MIUI 12 впервые запустила функцию суперобоев. Возьмем, к примеру, тему Марса. Когда экран телефона заблокирован, то будет отображаться вся поверхность Марса. Экран будет увеличен, чтобы пользователь мог ясно видеть Марс. После завершения разблокировки и входа на рабочий стол системы экран увеличится. Наконец, пользователю будут показаны горы и текстуры Марса.

Самые интересные гаджеты Xiaomi кроме телефонов и браслетов.

Apple и Xiaomi. Кто кого копирует

Это не первый случай, когда Apple копирует то, что Xiaomi использовала раньше. В прошлом году в письме-приглашении на предстоящую пресс-конференцию Apple использовала дизайн, который Xiaomi продемонстрировала еще в 2018 году. Однако, как и следовало ожидать, после публикации отчета многие фанаты Apple выдвинули веские аргументы.

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Как фанаты оправдывают Apple

Среди оправданий компании были высказывания о том, что смешно утверждать о копировании одного постера, когда Xiaomi скопировала у Apple целый ноутбук. В целом это утверждение довольно логично в своей простоте. Xiaomi действительно до сих пор часто без зазрений совести копирует то, что придумала Apple. Например, мы уже рассказывали о том, как MIUI 13, которая хороша сама по себе, почти полностью скопировала некоторые элементы iOS. В частности, шторки пункта управления и уведомлений.

Xiaomi 13 выйдет еще не скоро, но мы уже о нем кое-что знаем.

В конце концов еще Пабло Пикассо сказал: «Хорошие художники копируют, а великие — крадут». В современном мире гаджетов все и так стало очень однообразным. Поэтому найти где-то заимствование проще простого. Оно есть с обеих сторон, и компании могли просто вдохновляться друг другом или и вовсе делать самостоятельно, но получилось, как получилось. Хотя мне больше хочется верить в версию про ленивого дизайнера в Apple (и такого же в Xiaomi), которую я высказывал в начале статьи. А вам?