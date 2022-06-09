Apple копирует Xiaomi. И уже не в первый раз.

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Артем Сутягин 0

Как говорится, дожили. Если бы 7-8 лет назад кто-то сказал мне, что Apple будет копировать Xiaomi, а не наоборот, я бы сделал выводы, что в присутствии этого человека надо прятать острые предметы. Но теперь это становится реальностью, которая доказывается все новыми и новыми фактами. Пусть это какие-то мелочи, но их стало уже довольно много, и самая свежая из них была буквально пару дней назад на презентации iOS 16 в рамках проведения конференции WWDC 2022. Такое ощущение, что в Apple завелся дизайнер, которому проще срисовать, чем придумать самому, а в руководстве сидят люди, которые просто не следят за происходящим и не понимают, что утверждают.

Списывать не хорошо, но так делают все.

Apple копирует у Xiaomi

Вы, вероятно, не сразу поймете, о чем я говорю и на какую реакцию рассчитываю. С реакцией вы сами разберетесь ближе к концу статьи и сможете поделиться ей в нашем Telegram-чате, а что я имею в виду, я сейчас расскажу.

Что ж, как бы фанаты Apple не сопротивлялись тому, что Apple у кого-то что-то копирует, это действительно так. iOS 16, ставшая одной из тем WWDC 2022, вызвала жаркие обсуждения среди пользователей сети после ее выпуска. И коснулись эти обсуждения того самого экрана блокировки, про который Apple рассказывала не меньше 15 минут.

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Суперобои iOS 16 и MIUI

Стоит отметить, что в iOS 16 Apple добавляет на iPhone суперобои на тему Земли. Когда телефон разблокируется, при помощи красивой анимации планета как бы приближается, и выглядит это очень красиво. Вот только проблема в том, что такой же эффект нам продемонстрировала Xiaomi еще в 2020 году на своих смартфонах. Поэтому многие и озвучивают мысли, вроде «iOS имитирует MIUI» и тому подобные.

Сложно спорить с такими мнениями, ведь обои — это первое, что вы видите, когда берете в руки смартфон. Таким образом, если в iPhone используются обои, похожие на Xiaomi, пользователи не ошибутся, полагая, что система является копией MIUI. Как говорится, встречают по одежке.

Новый локскрин iOS 16. При разблокировке поверхность планеты увеличивается. Но такое было у Xiaomi двумя годами ранее.

При этом Apple сделала обои не такими красивыми, как в MIUI, где планета не просто немного приближалась, а буквально увеличивалась до самой поверхности. Как будто мы перенеслись на нее и вот-вот потрогаем.

Как мы все знаем, MIUI 12 впервые запустила функцию суперобоев. Возьмем, к примеру, тему Марса. Когда экран телефона заблокирован, то будет отображаться вся поверхность Марса. Экран будет увеличен, чтобы пользователь мог ясно видеть Марс. После завершения разблокировки и входа на рабочий стол системы экран увеличится. Наконец, пользователю будут показаны горы и текстуры Марса.

Самые интересные гаджеты Xiaomi кроме телефонов и браслетов.

Apple и Xiaomi. Кто кого копирует

Это не первый случай, когда Apple копирует то, что Xiaomi использовала раньше. В прошлом году в письме-приглашении на предстоящую пресс-конференцию Apple использовала дизайн, который Xiaomi продемонстрировала еще в 2018 году. Однако, как и следовало ожидать, после публикации отчета многие фанаты Apple выдвинули веские аргументы.

Сходство или копия?

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Как фанаты оправдывают Apple

Среди оправданий компании были высказывания о том, что смешно утверждать о копировании одного постера, когда Xiaomi скопировала у Apple целый ноутбук. В целом это утверждение довольно логично в своей простоте. Xiaomi действительно до сих пор часто без зазрений совести копирует то, что придумала Apple. Например, мы уже рассказывали о том, как MIUI 13, которая хороша сама по себе, почти полностью скопировала некоторые элементы iOS. В частности, шторки пункта управления и уведомлений.

Xiaomi 13 выйдет еще не скоро, но мы уже о нем кое-что знаем.

В конце концов еще Пабло Пикассо сказал: «Хорошие художники копируют, а великие — крадут». В современном мире гаджетов все и так стало очень однообразным. Поэтому найти где-то заимствование проще простого. Оно есть с обеих сторон, и компании могли просто вдохновляться друг другом или и вовсе делать самостоятельно, но получилось, как получилось. Хотя мне больше хочется верить в версию про ленивого дизайнера в Apple (и такого же в Xiaomi), которую я высказывал в начале статьи. А вам?

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