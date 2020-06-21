Apple наглядно показала, в чём iOS превосходит Android

Статистика – вещь весьма условная, если не сказать, спорная. Сказывается её изменчивость в зависимости от того, кто проводит подсчёты. Поэтому статистические данные зачастую используются для манипуляции реальными показателями в зависимости от того, какую идею нужно протолкнуть. Но, как бы странно это ни звучало, бывает действительно объективная статистика. Ей, как правило, делится Apple, когда публикует сводку о процентном соотношении новой версии iOS к старым. Google с её Android, к сожалению, такого и не снилось.

Мне надоели ежегодные обновления Android. А вам?

Apple опубликовала последний отчёт об установках iOS, из которого следует, что iOS 13 установлена на 81% всех когда-либо выходивших iPhone и iPod Touch. У iPadOS, которую в Купертино решили вычленить из исходной операционки, показатели немного слабее – «всего» 73%. Однако даже этого достаточно, чтобы заткнуть за пояс мобильную платформу Google. Ни у одной – даже самой старой — версии Android никогда не было таких показателей, не говоря уже об Android 10. Поэтому в какой-то момент аналитики поисковый гигант и решили вообще не публиковать данные о количестве установок.

Доля разных версий Android

Молчание Google продолжалось почти целый год. Однако незадолго до знаковой даты компания представила новый способ подсчёта доли разных версий Android. Аналитики так сильно запутали методику вычисления, что у многих сложилось впечатление, что этим занимались те же люди, которые разрабатывали балльную систему для Пенсионного фонда России. В результате цель по запутыванию общественности была выполнена, а истинная информация, которая за этим стояла, была скрыта от тех, кому бы её следовало понимать.

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Методика подсчёта, которую выбрали в Google, получила название кумулятивной. Она всегда даётся только в сравнении и указывает на то, сколько устройств работает на базе версии ОС новее выбранной. Поэтому, если мы посмотрим на график, приводимый поисковым гигантом, мы увидим, что сегодня в мире 99,8% устройств с Android 4.1 и новее, 84,9% устройств с Android 6.0 и новее и только 8,2% с Android 10. Показатель откровенно слабенький, учитывая, что вышла Android 10 примерно в то же время, что и iOS 13.

Как продлить поддержку Android

Google стало стыдно, и она попыталась скрыть истинное положение вещей на рынке Android-смартфонов. Да, компании не удалось спрятать цифры распространения Android 10, но она смогла сместить акцент со старых версий операционной системы. Не сказать, что это ей сильно помогло, но по крайней мере дало возможность не обращать внимание публики на то, как много устройств в действительности работают на совсем уж древних сборках Android, место которым – только в музее, но никак не на руках у пользователей в 2020 году.

Может ли Google исправить положение вещей? Я думаю, что может, но, очевидно, не слишком-то хочет этого. Прямо сейчас у поискового гиганта есть отличный инструмент влияния на производителей смартфонов. Это сервисы Google Play, которые распространяются по лицензии, которую выдаёт Google, решая, кто достоин её, а кто нет. У Huawei, например, права на эту лицензию нет, и она не может устанавливать службы поискового гиганта на свои смартфоны. А если установит, Google быстро их заблокирует.

Какие фишки iOS я хочу видеть в Android

Как по мне, это отличное средство для принуждения производителей следованию новым правилам. Всего-то и нужно, что обязать их обновлять смартфоны не по 2 года, а хотя бы по 3-4, и не раз в год, а каждый месяц, снабжая их обновлениями безопасности. Вот тогда и доля свежих версий Android пойдёт в гору, и пользователи получат безопасную ОС, и ликвидность смартфонов на базе Android резко вырастет. Ведь они так быстро дешевеют именно из-за слабой поддержки, а не из-за низкого качества железа или недостатка функциональных возможностей.