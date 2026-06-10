На презентации Apple WWDC 2026 среди разговоров об искусственном интеллекте было одно объявление, которое касается всех нас напрямую. iOS 27 получат все iPhone начиная с iPhone 11, который вышел в конце 2019 года. Без оговорок, без сложных таблиц и без необходимости гадать, попадёт ли ваш телефон в список. Это хороший повод честно сравнить, как обновления подаются в мире Apple и в мире Android — и почему даже семилетние обещания производителей Android часто звучат менее убедительно, чем простая фраза Apple.

Срок поддержки Apple iPhone

Apple не стала говорить, что новый iPhone получит конкретные семь лет обновлений. Вместо этого прозвучала формулировка проще: iOS 27 придёт на все устройства, выпущенные начиная с iPhone 11. Это значит, что владелец телефона шестилетней давности получает ту же версию системы, что и покупатель новой модели.

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Важно ещё и то, что это касается не только смартфонов. По той же логике компания обновляет планшеты iPad, часы Apple Watch и компьютеры Mac. Пользователь видит единую и предсказуемую картину по всей линейке устройств.

Преимущество Apple в подходе к обновлениям iOS

Главная сила тут не в технике, а в языке. Фраза «обновление придёт на все модели начиная с такой-то» работает иначе, чем обещание «семь лет апдейтов». Она не давит на владельца старого телефона и не намекает, что пора срочно обновляться.

Человеку не нужно искать, попал ли его аппарат в список (как это происходит с Android 17), и высчитывать, какой это год поддержки по счёту. Старые и новые покупатели оказываются в равном положении, и это ощущение надёжности ценнее громких цифр в пресс-релизе. Не привязываясь к конкретному сроку, Apple ещё и подстраховывает себя: если что-то изменится, формальных обещаний она не нарушит. Но для покупателя итог всё равно понятный — глядя на то, как поддерживаются прошлые модели, можно уверенно рассчитывать ещё на пять-семь лет апдейтов.

Чем политика обновлений Android отличается от подхода Apple

На Android всё заметно мутнее. Срок поддержки зависит от модели и региона, а иногда — от того, проверяете ли вы наличие обновления вручную. Единой даты выхода почти никогда нет: апдейт раскатывают волнами, и владельцы старых аппаратов часто оказываются в конце очереди. Причины разные — от денег до давней проблемы фрагментации, когда устройств и версий слишком много. Но владельца телефона эти причины не должны волновать: ему нужен понятный ответ, когда придёт обновление и придёт ли вообще.

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Возьмём Samsung: с обновлениями там всё далеко не так прозрачно, и многое зависит от конкретной комбинации модели, страны и сети. У Google ситуация лучше, но семь лет обновлений системы он даёт только начиная с Pixel 8 2023 года. При этом сроки выхода Pixel Drops компания описывает уклончиво: обновления раскатываются постепенно, зависят от оператора и устройства, и могут идти несколько недель. Кстати, семь лет апдейтов — не такая однозначно хорошая новость, как её подают. О подводных камнях мы разбирали в материале, почему 7 лет обновлений Android это не всегда плюс.

Почему важны обновления Android и iOS

Если вы из тех, кто нервничает из-за обновлений и регулярно проверяет, придёт ли апдейт на ваш телефон, у Apple это стресс снимает почти полностью. Можно купить подержанный iPhone 11 или новый iPhone 17 Pro Max и сразу понимать, что и когда прилетит.

На Android тот же расчёт сделать сложнее. Поэтому при выборе аппарата стоит заранее смотреть не только на цифру лет поддержки, но и на то, как конкретный производитель раскатывал прошлые обновления и не задерживал ли их для вашего региона. Здесь же стоит держать в голове общую закрытость экосистемы Apple — она и помогает с обновлениями, и мешает в других сценариях. Например, мы объясняли, почему Apple Watch не работают с Android-смартфонами.

Что должно поменяться в обновлениях Android

Apple опять показала, как обновления должны подаваться пользователю: понятно, предсказуемо и одинаково для старых и новых владельцев. Дело не столько в самом факте долгой поддержки, сколько в ясности, которой Android-производителям пока не хватает.

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Полностью повторить подход Apple на Android сложно из-за множества брендов и моделей. Но требовать от производителей более прозрачных сроков и единых дат выхода — вполне разумно. А пока этого нет, при покупке Android-смартфона смотрите не на маркетинговые цифры, а на реальную историю обновлений конкретной линейки.