Apple всегда отличалась медлительностью, когда речь заходила об интерфейсном совершенствовании фирменных устройств, внедряя даже по-настоящему полезные нововведения уже после конкурентов. Многозадачность, шторка уведомлений, сторонние клавиатуры — всё это и многое другое появилось в iOS с большой задержкой относительно Android. С тех пор прошло много времени, и iOS уже давно сменила роль догоняющего на роль лидера. Но это нам так казалось, ведь, как выяснилось, в Купертино вновь решили взяться за старое и начать копировать идеи Google.

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В iOS 14 появится полноценная поддержка виджетов. На это указывает содержание кода предстоящего обновления. Несмотря на то что в Купертино уже давно экспериментируют с этим системным компонентом, очевидно, что в этом году разработчики компании решили оставить предыдущие попытки сделать не так, как у Google, и просто воплотить наработки, нашедшие применение в Android. Теперь, если верить отсылкам из iOS 14, виджеты на iPhone и iPad можно будет размещать прямо на рабочем столе, настраивая их по аналогии с циферблатами для Apple Watch.

Почему не нужно пользоваться виджетами

Лично у меня, как у давнего пользователя техники Apple, желание компании внедрить виджеты в iOS всегда вызывало искреннее недоумение. Ведь виджеты – это, по сути, миниатюры установленных приложений, которые позволяли взаимодействовать с ними без необходимости запускать сами приложения. Благодаря им можно было, например, видеть прогноз погоды или иметь возможность писать запросы в Google прямо с рабочего стола. Возможно, кому-то это действительно кажется удобным, но не нужно забывать, какой ценой покупается это удобство.

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Во-первых, я не могу представить себе ситуацию, в которой я держу разблокированный смартфон в руке, но не могу нажать на иконку браузера, чтобы задать поисковый запрос. Ведь даже если я отправлю его с рабочего стола, меня всё равно перекинет в Chrome или Safari, где будут даны результаты запроса. Так какая разница запущу я приложение сам или это произойдёт автоматически после нажатия на кнопку поиска?

Как виджеты вредят смартфону

Во-вторых, виджеты занимают слишком много места на экране. Сейчас, когда у пользователей может быть установлено от нескольких десятков до нескольких сотен приложений, наличие виджетов может не только не облегчить работу с софтом, а усложнить её ещё сильнее. Вы только представьте, сколько пространства займёт виджет погоды или поисковая строга Google? Да на их месте поместилось бы 4-5 приложений как минимум.

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В-третьих, из-за того, что виджеты, как правило, постоянно обновляются в режиме реального времени, это создаёт ненужную нагрузку на систему. Несмотря на то что сегодня проблем с производительностью даже у самых старых iPhone уже нет, несколько виджетов, вынесенных на рабочий стол, требуют не только и не столько вычислительной мощности процессора, сколько оперативной памяти и ресурса аккумулятора.

Куда пропали виджеты

Google уже давно это поняла и отказалась от виджетов. Более того, сегодня вы не встретите ни одного смартфона под управлением Android, где использовались бы эти компоненты. Просто производители за годы применения виджетов поняли, что они не только не делают систему лучше, они, напротив, ухудшают её, оказывая дополнительную нагрузку – как аппаратную, так и эстетическую. Поэтому, если Apple вот так возьмёт и реализует у себя концепцию виджетов в том виде, в котором они всегда существовали, это будет настоящим провалом.

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Да, я допускаю, что Apple сделает виджеты в iOS по-своему, а не так, как в Android. Однако это очень скользкая дорожка, ступив на которую, компания из Купертино вряд ли придёт к чему-то хорошему. Ведь если Apple умудрится спрятать виджеты в контекстное меню, позволив запускать их по длительному нажатию, практический смысл от них теряется, поскольку на эту манипуляцию будет уходить больше времени, чем на открытие приложения, да и это не виджеты уже будут. Другого же способа заставить виджеты работать и при этом не жрать ресурс смартфона как не в себя, я представить не могу.